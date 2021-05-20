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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Зеленский (16493) Порошенко (19359) рейтинг (1617)

За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021, сообщает Цензор.НЕТ.

"Результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику оценки направления развития страны, роста уровня доверия и электорального рейтинга Президента Владимира Зеленского", - говорится в исследовании.

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"Четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, а две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты и сторонники партий "Слуга народа" и "Голос", - отмечается в исследовании.

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 30,2% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы П.Порошенко, 11,9% - Ю.Бойко, 11,1% - Ю.Тимошенко, 7,6% - И.Смешко, 5,1% - Е.Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Если бы во второй тур сегодня вышли В.Зеленский и П.Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 32% - проголосовали за Порошенка. В случае выхода во второй тур В.Зеленского и Ю.Тимошенко - 62% в пользу действующего Президента, 38% - за лидера партии "Батькивщина". В случае выхода во второй тур Ю.Бойко с Главой государства, у В.Зеленского - 69%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 31%", - говорится в исследовании.

"Четверть опрошенных оценивают второй год правления Президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно. Относительно лучше оценивают второй год каденции действующего Главы государства жители Запада и Центра, молодежь, избиратели В.Зеленского. Относительно лучшие оценки получили программы "Государство в смартфоне", "Большая стройка", освобождение пленных и заложников, укрепление обороноспособности, международная политика и объединения страны. Средние оценки получили борьба с коронавирусом, реформирования образования, обновление кадров в органах власти, прекращение огня на Донбассе и социальная защита населения. Хуже всего опрошенные оценили реформирования медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией", - отмечается в исследовании.

За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 01
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 02
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 03
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 04
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 05
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 06
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 07
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 08
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 09
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 10
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 11
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 12
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос Рейтинга 13

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 мая 2021
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Топ комментарии
+64
За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7697.
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20.05.2021 12:56
+49
Вы где эти опросы делаете? В Конча-Заспе? Или на концерте 95 квартала?
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20.05.2021 12:56
+43
Это псевдосоциологическое враньё специально продуцируется с целью фальсифицировать предстоящие выборы.
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20.05.2021 12:57
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Страница 2 из 2
Я вже неодноразово коментував відгуки штабістів ПОПа після президентських. Вони були шоковані, що ПОП нервував тільки перед Першим туром, а вже перед Другим був спокійний, хоч не мав ЖОДНОГО шансу виграти у Зєлі. Якщо взяти до уваги факт, що ПОП став багатшим на півтора мільярди доларів протягом 2020го, то все стає на свої місця - Пєця і Зєля не суперники. Вони - спільники. Тільки удають з себе суперників.
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20.05.2021 14:18 Ответить
А ти , Ваня, не голосував, ти - балєл? За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2095
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20.05.2021 13:57 Ответить
оно на полшиш За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8166 ечки изменило свой ване.
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20.05.2021 15:33 Ответить
Це вирок Україні як державі. Ніхто нам не допоможе якщо самі українці не хочуть жити у цивілізованій країні. Првду казали наші предки ´´не так страшні московські воші як наші домашні українські гниди´´
Дуже гірко на душі від таких результатів.
Ганьба.
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20.05.2021 13:29 Ответить
а вас не смущает тот факт что у пороха рейтинг как у бойко? вот вам и ответ почему зеля.
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21.05.2021 08:50 Ответить
Якась дивна соціологія...
Більшість вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, і все ж таки голосує за зеленського За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7937
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20.05.2021 13:33 Ответить
Пані Ксенія, зверніть увагу на те, що стверджують це прикормлені владою "соціологи".
"Наперстки". Ця влада прийшла не брехні і маніпуляціях. Нічого іншого вона зробити не здатна, та й не збирається.
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20.05.2021 13:39 Ответить
Тому що альтернативи нема... а "безальтернативного" чоколаду наїлися вже до несхочу.
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20.05.2021 14:15 Ответить
Це реальність . На Сході України однаково ненавидять порошенка і опзж - медведчука ( за януковича , навіть і не згадують ) . Але за зеленського готові голосувати .
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20.05.2021 22:55 Ответить
Звонила гадалка, сказала, что следующим президентом станет Тимошенко. А Порошенко с Кличко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше, но в его тюрьме будет часовня. Она ещё никогда не ошибалась.
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20.05.2021 13:33 Ответить
Невже опитування роблять в дурдомах і "95 кварталі"? "Зелені" і соціологію знищили, віри їм вже більше немає.
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20.05.2021 13:35 Ответить
Есть альтернативные результаты кроме центра Разумкова? И где их посмотреть?
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20.05.2021 13:37 Ответить
Этот опрос группы «Рейтинг». Разумков не при делах. Одни из самых адекватных показателей у группы уже не первые выборы. Если хочется что бы у Порошенко всё было не так печально, нужно опросы СОЦИСа ждать. Они ему по всем известным причинам пару тройку % всегда накидывают.))
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20.05.2021 13:43 Ответить
Щось мені підказує,що коли зеля,обісравшись з мертвечуком,спробує в котрий вже раз "взятися" за Пороха,мудрому наряду доведеться платити за літр олії 80 грн,а за кіло цукру -35.Тому що захопившись боротьбою райських хлопчиків,оманський віслюк остаточно просирає економіку.
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20.05.2021 14:54 Ответить
Ти все живеш совком,
Ми живемо в Світі і тобі ніхто за пів світової ціни не буде продавати ні олію ні цукор
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20.05.2021 15:35 Ответить
Совком я не жив навіть при совку.Чому українська "Олейна"в Чехії коштує близько 40 гривень,а в Україні - 68 гривень?Чому листовий метал в Європі коштує близько 23 гривень кілограм,а в Україні - 48 гривень?На жаль ми живемо не в Світі,а в продовженню совку.
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20.05.2021 17:17 Ответить
Он шо Медведчук животворящий делает.)) Полностью восстановил свой рейтинг Володя до предвыборного уровня. А если ещё и за Петра возьмётся... рейтингомер может зашкалить.)) Кстати, Пётр на своём втором году имел 18%. Ровно в три раза меньше изначального. Сухие цифры.
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20.05.2021 13:39 Ответить
Ани всьо врут , бо за Порошенко 99% а за ЗЕ нікаво ) а етот соц апрос це все кремлевскіе штучки не вьерьте люди !)
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20.05.2021 13:44 Ответить
За Пєцю і за Зєлю - Нуль. Тільки цей Нуль перетворюється в лідерські відсотки, якщо налякати соціологів валізою з грошима За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2602
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20.05.2021 13:53 Ответить
Немає зараз на горизонті на жаль сильного лідера украінця патріота , особистості ..
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20.05.2021 14:05 Ответить
Є такі. І їх вистачає. Це і Лана Зеркаль, і Андрій Сенченко, і Олексій Кучеренко... Але треба узгодити когось одного
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20.05.2021 14:09 Ответить
Іван, Кучеренка ти дарма до Зеркаль і Сенченко притулив!
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20.05.2021 14:17 Ответить
Ці питання має вирішувати київське віче і голосування на ньому. Я ще не згадав Забродського, Безсмертного(це не мої висуванці). Але переконливо можу зазначити, що ні Пєця, ні Зєля на київському віче не переможуть.
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20.05.2021 14:30 Ответить
Тим не меньш я б підтримав на загальноукраїнських, дострокових виборах будь кого, хто переміг би на київському віче. Переможець на віче був би в мільон разів кращим вибором, ніж троє останніх.
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20.05.2021 14:34 Ответить
Практично й не чув за таких.. Але то не дивно , тому що люди не розпіарені бо для цього потрібні гроші а в порядних людей на постсовковському просторі іх зазвичай немає
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20.05.2021 14:30 Ответить
Зеркаль перемагала Рашу на всіх дипломатичних майданчиках, Сенченко перекрив в Крим воду, Кучеренко в уряді Тімошенко поборов корупцію в ЖКХ і зараз викриває крадунів в системі тарифів.
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20.05.2021 14:38 Ответить
А про те,як Кучеренко допоміг коломийському спіонерити Нікопольський феросплавний завод,не бажаєш розповісти?
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20.05.2021 14:59 Ответить
Коли це Кучеренко був головою фонду держмайна?
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20.05.2021 16:07 Ответить
абсолютна брехня
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20.05.2021 13:49 Ответить
не тільки брехня, але й руки кремля!
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20.05.2021 18:37 Ответить
Рейтинг правдивый. Это очевидно
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20.05.2021 13:55 Ответить
Вірю.От тільки для мене велика загадка,де ж переховуються ці 30,2 відсотків,оскільки в повсякденному житті вже близько півроку особисто мені такі індивідуми геть не трапляються.
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20.05.2021 15:03 Ответить
вийди з своєї палати.
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20.05.2021 15:41 Ответить
Моя палата зветься Україна.Виходити з неї в моєму віці запізно.
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20.05.2021 17:19 Ответить
Кожен наріт вартий тої влади, яка його має!
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20.05.2021 13:57 Ответить
Что-то Петя совсем уже съехал.))
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20.05.2021 13:57 Ответить
Мы его теряем!
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20.05.2021 14:11 Ответить
Украине нужен Гетьман Порощенко, а не слюнявый Клоун!
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20.05.2021 14:05 Ответить
Чудны дела твои, господи!
""25% опрошенных оценивают второй год правления Президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно.
При этом большинство выбирает Зеленского....
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20.05.2021 14:09 Ответить
На других у народа надежды ещё меньше!
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20.05.2021 14:12 Ответить
Фуфло!
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20.05.2021 14:16 Ответить
Карышневагуанистых уже тока 10% . За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6335 За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3609 За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3609
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20.05.2021 14:28 Ответить
Хто такий цей Парошенко?
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20.05.2021 14:33 Ответить
Краще Вам і не знати... За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5456
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20.05.2021 14:40 Ответить
Ональная попоболь зебилов,ваты и тимошенковцев.Прям кушать им мешает.
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20.05.2021 15:31 Ответить
А кацапи все про анальну любов фантазують
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20.05.2021 15:35 Ответить
"За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев"

_Боже мой... храни Украину. Потому что длббы намерены её добить.
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20.05.2021 14:33 Ответить
Порошенко опустился до уровня Бойко, или Бойко поднялся?
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20.05.2021 14:35 Ответить
12 % за Бойко: любители русского мира, кайфуют когда убивают наших бойцов, готовы выполнить любое задание агрессора, скучают по СССР, не признают Украину как государство в принципе. И думаю эта цифра явно занижена. А если учесть что какая то часть вообще на пох.., думают что они "патриоты" или просто негодяи, то совсем грустно.
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20.05.2021 14:43 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Под Вовину "пресс-конференцию" "Рейтинг" выкатил новый "опрос" где Вова впереди всех на лихом осле
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20.05.2021 14:54 Ответить
в реальности за пороха - 20, зе - 11
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20.05.2021 14:58 Ответить
інші за Юлю
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20.05.2021 15:48 Ответить
Да шо ж такое - на ЦензорНЕТ рейтинги прямо противоположные!
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20.05.2021 15:11 Ответить
ви або труси натягніть,або хрестик зніміть.як може таке бути,коли більше 60% вважають ,шо ЗЄ не туди пре,а потім в другому турі вони проголосували б за ЗЄ?у вас виборці шизофреніки?----------------------------------- "Четверть населения оценивают направление движения страны как правильное, а две трети - как неправильное, еще 9% затруднились ответитьИсточник: https://censor.net/ru/n3266466Если бы во второй тур сегодня вышли В.Зеленский и П.Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 32% - проголосовали за Порошенка.Источник: https://censor.net/ru/n3266466
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20.05.2021 15:36 Ответить
Це вже якийсь сюр та шиза. Таке враження що в нас вибори президента вже 2 роки йдуть та ніяк не закінчаться. От навіщо? Навіщо кожні два тижні проводити опитування кого б обрали президентом?
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20.05.2021 16:01 Ответить
рейтинг из дурдома.....
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20.05.2021 16:02 Ответить
Не вірю по одній причині, де Пальчевський? Він би був на першому місці. Його спеціально не включають?
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20.05.2021 16:04 Ответить
Это почти совпадает с данными первого тура 2019. Стабильно.
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20.05.2021 17:18 Ответить
Що не соцопитування, то починає бомбити у місцевих сектантів "життя по новому".
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20.05.2021 18:03 Ответить
"Рейтинг", не следует из нас делать свинособак! У саши 3% рейтинг аж 80%, а сейчас Беларусов убивают, вы этого добиваетесь, за 30 серебренников?
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20.05.2021 18:42 Ответить
Можно поздравить украинцев, они демонстрируют завидную стабильность и доказывают что можно ничему не научиться за два года, идиотизм не излечим
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21.05.2021 06:29 Ответить
Повний абсурд та брехня з маніпуляцією! Йде активнв підготовка для "протягування" зедебіла в крісло Президента... Дурний народе, терпи і далі!
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21.05.2021 09:06 Ответить
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