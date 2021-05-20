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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Зеленский (16493) отставка (3094) Шеремет (564) Антоненко Андрей (259)

Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если окажется, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета безосновательно длительное время находились в следственном изоляторе, у президента будет много вопросов к главе МВД Арсену Авакову.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Авакова, это сложный вопрос. Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.), сможет ли он остаться на должности. В такой ситуации - нет, и он это знает", - сказал Зеленский.

Читайте также: Законопроект об олигархах появится на следующей неделе, большой бизнес убивать не будут, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
єто все злой Волк(с)

Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4483
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20.05.2021 13:05
+23
Краще сам би самовідставився ...
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20.05.2021 13:04
+22
Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
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20.05.2021 13:05
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Краще сам би самовідставився ...
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20.05.2021 13:04 Ответить
очевидний тиск на слідство.
В нормальному світі за подібне відставка-суд-тюрма.
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20.05.2021 13:11 Ответить
шо он мелет? их разве осудили?их просто бездоказательно держали в тюрьме!
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20.05.2021 15:24 Ответить
ну, их же держали в СИЗО не просто так, а по решению суда! так что осуждали, продлевали, но не засудили до конца...
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20.05.2021 16:02 Ответить
человек под следствием "арестован" а не "осужден" и преступником считаться не может
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20.05.2021 16:36 Ответить
кто то спорил про арест? написано в тексе ЗАСУДИЛИ, а не ОСУДИЛИ... иди букварь хоть почитай, юрЫст
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20.05.2021 21:40 Ответить
"решение суда" и "приговор суда" это оч разные вещи...тебе бы учебники почитать....на цензоре юристом не станешь.
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20.05.2021 16:49 Ответить
почитай сам! Осудили и ЗАсудили тоже разные термины! кацап винторогий!
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20.05.2021 21:38 Ответить
Зельц - негодяй.
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20.05.2021 13:04 Ответить
Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
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20.05.2021 13:05 Ответить
ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1775
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20.05.2021 13:11 Ответить
в смысле аваков примет и подпишет его заявление об отставке ))
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20.05.2021 13:05 Ответить
"...заплакал и убежал" (с) Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9700
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20.05.2021 13:07 Ответить
))
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20.05.2021 13:10 Ответить
Взагалі, Аваков би з Зеленським міг би поговорити про відставку Зеленського. То було би краще Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7943
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20.05.2021 13:05 Ответить
Аваков постарается. Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3621
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20.05.2021 13:05 Ответить
єто все злой Волк(с)

Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4483
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20.05.2021 13:05 Ответить
Вазелин не забудь ,для разговора.
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20.05.2021 13:06 Ответить
Ти ж сам призначив їх вбивцями, а тепер відморозився.
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20.05.2021 13:06 Ответить
Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.) , сможет ли он остаться на должности.

... и это тоже будет незаконно...
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20.05.2021 13:08 Ответить
зє-спілкування це повна зневага до усіх присутніх((( ще по телефону тре відповісти...
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20.05.2021 13:10 Ответить
"Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа"
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20.05.2021 13:11 Ответить
аваков может запросто уволить зелю.
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20.05.2021 13:12 Ответить
Зеля - лох!
Аваков - чорт!
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20.05.2021 13:14 Ответить
их бін балной, вава?
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20.05.2021 13:14 Ответить
Секундочку! Зєля ж сам призначив їх винуватими. От хай сам йде у відставку. Чому він для себе робить виняток?
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20.05.2021 13:15 Ответить
Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2435
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20.05.2021 13:16 Ответить
Їх не засудили, ідіоте, їх незаконно затримали за твоєю, гнидо, вказівкою!
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20.05.2021 13:16 Ответить
кроворогий йурист не бачить різниці між цими поняттями
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20.05.2021 13:55 Ответить
Как это засудили? А что был суд, который назвал их виновными? Или это ты, Сиплый, так определил, а теперь отмораживаешься?
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20.05.2021 13:18 Ответить
Як Ви посміли розмовляти з дипломірованим юристом? Криворізьке правосуддя затримання вже давно вважає засудженими, а точніше - слово президента на брифінгу і є вирок суда! Забули цитату Найсвітлішого " Вийди розбійник!".
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20.05.2021 13:29 Ответить
И не говори. Слава Богу, Мендель уволилась...
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20.05.2021 14:02 Ответить
О своей отставке, судя по всему. Аваков в кресле министра корни пустил
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20.05.2021 13:19 Ответить
антиукраинская, антидержавная кукла лепит из себя невинную непонимашку с круглыми глазенками... да все ты знал, вован, просто не ожидали, что люди запроторенные за решетку выдержат и не ожидали такого резонанса общественности, хотели по быстрячку нескольких патриотов "закрыть", на радость своему ватному избирателю, а заодно и перед кремлевским ху@лом прогнуться типа "заглянуть в глаза"...
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20.05.2021 13:19 Ответить
як завжди буває з тупоголовими-в простих випадках коли потрібно просто продумати дії ватаги крикливого, завжди танцюючого оточення, впираються лобом в стіну і стараються продушити. Коли не досягли результату, кидають все нахер і починають шукати дурнів. Так і Єрмак,Портков,Татаров, Цуцкеридзе, Рувін,Ірхін з Геращенком на підтанцовці (всі заслужені юристи України) розіграли просту комбінацію в дусі ментовських 70, взяли людей,підтасували експертизи, кваліфікували так кучеряво, що виникають сумніви в їх адекватності і по бистрячку здали в суд. А там трава не рости. Карманні судді почали ховатись від справи - безплатно на дебілізм ніхто не підписується. І заглохло. А тепер гнусавий поц буде говорити з Аваковим. Як казав Висоцький у відомому фільмі "Місце зустрічі...." він тобі розкаже те, про що говорив Гришка Самозванець з Отцом Варлаамом на Брест-Литовской границе, Якась бісовщина. А тепер ще умикнули Колю Чауса.
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20.05.2021 15:51 Ответить
С Аваковым,? об отставке?,Самому то не смешно?
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20.05.2021 13:23 Ответить
самому ему не смешно, а страшно Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4285
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20.05.2021 13:27 Ответить
Якщо незаконно засудили, то потрібно звертатися до портнова, Аваков то тут яким боком? А от за фальсифікацію матеріалів справи і губошльопство на брифінгу першої особи вказують на ознаки тяжкого злочину, тут відставками вже не обійдеться.
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20.05.2021 13:24 Ответить
В конце концов, историческая родина в опасности, а Рюкзаков-Аваков тут прохлаждается. Пойдёт так дальше, без Рюкзакова-Авакова Тофики и Рафики всю волосню на жопах Самвелов и Гургенов повыдирают.
А разве можно допустить, чтобы продолжения спины Самвелов и Гургенов блестели на Солнце, как сросшиеся макушки Кивы и Гордона?
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20.05.2021 13:25 Ответить
Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3493

...
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20.05.2021 13:26 Ответить
шизофазия Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8519произносит слова, смысла которых не понимает Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 281
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20.05.2021 13:26 Ответить
Андрій Богдан таки його недовчив.
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20.05.2021 15:53 Ответить
Наш президент такой строгий, сразу так страшно стало...
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20.05.2021 13:26 Ответить
То есть Аваков должен сделать вывод, что для него же лучше, если их всё-таки засудят?
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20.05.2021 13:31 Ответить
єй мудрый нарид.
пись-пись вам в очи.
умывайтесь зебилы
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20.05.2021 13:34 Ответить
Ніхто ще не засудив.
Що воно меле ?Зеленський ось кого треба судити.
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20.05.2021 13:36 Ответить
Бубочка юрЫст...
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20.05.2021 13:42 Ответить
ЮрЫст недоучка!Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1857
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20.05.2021 15:48 Ответить
Лавэм ! Лавэм !
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20.05.2021 13:40 Ответить
После таких обещаний, Антоненко будет осужден по любому.
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20.05.2021 14:11 Ответить
А кто благодарил Авакова за эффективное раскрытие дела Шеремета?
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20.05.2021 14:57 Ответить
Аваков, тресни клоуна по загривку. Для ума...
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20.05.2021 14:57 Ответить
Хаха) Не удивлюсь если их опять схватят и в сизо засунут. Пока те будут "доказательства" искать.
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20.05.2021 15:00 Ответить
поцелуешь ты его у самую шоколадку ..... Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3942
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20.05.2021 15:06 Ответить
Зря он это сказал. Теперь Аваков приложит все усилия,чтобы доказать свою "правоту".
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20.05.2021 15:12 Ответить
Тому то Білецький так старанно обходить питання про справу трьох, а там ще справа тетяни на підході. Таки да. крайнім роблять чорта.
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20.05.2021 15:56 Ответить
суръезный парень Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5822
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20.05.2021 15:41 Ответить
Так у нього ж компромату на тебе ... Йшли би ви обоє подальше.
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20.05.2021 16:10 Ответить
всё правильно.
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20.05.2021 17:19 Ответить
Холуй хоче говорити з паханом.
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20.05.2021 17:34 Ответить
"Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський". - Сподіваюсь, про свою відставку.
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20.05.2021 17:58 Ответить
Авакова не то что уволить его судить надо
Надо сделать расследование их коррупционных схем из за которых страдала страна
И поторм судить !
Аваков = БАНДИТ
Зеленский = ВОР
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12.06.2021 17:09 Ответить
 
 