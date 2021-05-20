В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Кремле заявили, что в настоящее время ведутся контакты по подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но сроки такой встречи пока не определены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто".
По словам Пескова, "пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи".
На уточняющий вопрос, есть ли сроки подобной встречи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".
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Я не помню ни одного случая, чтобы с маленьким зеленым можно было о чем то договорится.....пауза....а я их знаю почти 20 лет!!!! Он хоть понимает, с кем он будет разговаривать????......*****...ну есть же шаман Габышев, пусть спросит у него. Он не верит шаману????? Самый уважаемый человек на Ямале это шаман!!!.... не президент России, не губернатор Ямало -ненецкого округа, а ..просто шаман. Его знают все.....
Йому б ще триструнку (балалайку) в руку, армяк на плечі і картуз з квіткою- і гоп ца ца.
Просто пожонглировали словами.