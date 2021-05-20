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Новости Политика Украины
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В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кремле подтвердили подготовку

В Кремле заявили, что в настоящее время ведутся контакты по подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но сроки такой встречи пока не определены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто".

По словам Пескова, "пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи".

На уточняющий вопрос, есть ли сроки подобной встречи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".

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Володя, не останавливайся. Будем соседями
В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 5321
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20.05.2021 13:20
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В кремле готовят встречу по капитуляции зеленским Украины
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Дизайнер косовороточки Єрмак?

В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 9684
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20.05.2021 13:21
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20.05.2021 13:18 Ответить
В кремле готовят встречу по капитуляции зеленским Украины
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20.05.2021 13:18 Ответить
Володя, не останавливайся. Будем соседями
В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 5321
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20.05.2021 13:20 Ответить
Дизайнер косовороточки Єрмак?

В Кремле подтвердили подготовку "гипотетической встречи" Путина с Зеленским: Процесс идет непросто - Цензор.НЕТ 9684
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20.05.2021 13:21 Ответить
Дизайнер косовороточки , точно находится за поребриком !
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20.05.2021 14:17 Ответить
Нафига оно надо ?
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20.05.2021 13:27 Ответить
На арктической военно- морской базе рф
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20.05.2021 13:50 Ответить
Арктической? А хде это? В мухосранске, под рязанью?
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20.05.2021 13:54 Ответить
...Зеленски собирается разговаривать с маленьким зеленым????........ У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто - Цензор.НЕТ 6328 .....хочет посмотреть в глаза??..... У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто - Цензор.НЕТ 960
Я не помню ни одного случая, чтобы с маленьким зеленым можно было о чем то договорится.....пауза....а я их знаю почти 20 лет!!!! Он хоть понимает, с кем он будет разговаривать????......*****...ну есть же шаман Габышев, пусть спросит у него. Он не верит шаману????? Самый уважаемый человек на Ямале это шаман!!!.... не президент России, не губернатор Ямало -ненецкого округа, а ..просто шаман. Его знают все.....
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20.05.2021 13:43 Ответить
косоворотка - це російський дизайн Саме від косовортки пішли такі вислови -рубаха парень. Рвать рубаху на себе.
Йому б ще триструнку (балалайку) в руку, армяк на плечі і картуз з квіткою- і гоп ца ца.
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20.05.2021 13:45 Ответить
Він і без балалайки виглядає , як Іванушка дурачок поруч із хабалкою 😁
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20.05.2021 14:19 Ответить
А шо там сложного? Путину необходимо настропалить хонинговальную головку, чтобы своевременно набубнявливалась и сохраняла требуемые характеристики по твёрдости и упругости в течении всего процесса хонингования. А ЗЕлёносопельному БлаЗЕню провести ревизию и обслуживание тавотницы на выхлопухе, чтобы обеспечивала режим равномерной подачи смазывающе-охлаждающего тавота (ваЗЕлина) в зону хонингования выхлопухи в достаточном количестве также в течении всего процесса. Ну и, конечно же, финансовую сторону вопроса надлежит утрясти - 2 ведра ваЗЕлина всё-таки как-никак денЁг стоят. Да и хватит ли двух вёдер-то?
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20.05.2021 13:56 Ответить
Ничего в кремле не подтвердили.
Просто пожонглировали словами.
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20.05.2021 15:39 Ответить
ситуация- жаба-гадюка... но жаба ем не менее, сама упорно пхнется..= ну, аминь)))
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20.05.2021 22:18 Ответить
 
 