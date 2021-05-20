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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) СНБО (4373)

В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СНБО не диктатура и не монархия.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос об СНБО президент сказал: "Я выполняю свои конституционные обязанности. И не с какой-то кучкой людей, а в Совет национальной безопасности и обороны входят все институции: как правоохранители, так Кабмин, так премьер, глава Верховной Рады, институция президента Украины - все. Это не диктатура и не монархия - там все представлены".

По его словам некоторые из вышеупомянутых не голосуют за санкции против господина Медведчука.

"Я считаю, что - ну, это их мнение, это их решение. Это Совет национальной безопасности и обороны. Мы обсуждаем вопросы. Доказываем друг другу, а потом голосуем. Общая ответственность. Ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - объяснил Зеленский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
2 года Зеленского.Только цифры.
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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20.05.2021 13:25
+8
"Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
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20.05.2021 13:25
+6
От Украинцев?
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20.05.2021 13:25
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От Украинцев?
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20.05.2021 13:25 Ответить
от таких идиотов как ты
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20.05.2021 13:43 Ответить
2 года Зеленского.Только цифры.
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
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20.05.2021 13:25 Ответить
Журналисты с умным видом задают вопросы чуваку, который на выборах с умным видом спрашивал у всех, как они относятся к канабису)))
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20.05.2021 14:25 Ответить
Володьку аж плющить від злості В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1011
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20.05.2021 13:25 Ответить
"Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
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20.05.2021 13:25 Ответить
...і тим наполегливіше зє генерує руїну та абсурд, бо не самою ж лише військовою силою нас планують заганяти назад у московське стойло
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20.05.2021 13:26 Ответить
Эй диллеры! Откуда нынче кокс? Шо оно сегодня мелет?
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20.05.2021 13:30 Ответить
Хороший наушничек у него в ухе; тарабанит без запинки.
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20.05.2021 13:33 Ответить
В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7108
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20.05.2021 13:36 Ответить
Общая ответственность.
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20.05.2021 17:29 Ответить
В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9767

...
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20.05.2021 13:40 Ответить
я защищаю Украину, - Зеленский
-- зачищаю.
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20.05.2021 14:38 Ответить
У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7568
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20.05.2021 14:42 Ответить
-- коли символом української влади став російський єврей...
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20.05.2021 14:48 Ответить
Российский шпион уже и не прячется. Он уверен в развале Украины как когда то развале и захвате УНР.
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20.05.2021 16:04 Ответить
Отвечая на вопрос об СНБО президент сказал: "Я выполняю свои конституционные обязанности. Источник: https://censor.net/ru/n3266479

ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищення енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки

ОТАКА Х**НЯ ХЛОПЧИКИ ТА ДІВЧАТА У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1620
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20.05.2021 16:59 Ответить
Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Я считаю, что я защищаю сегодня Украину", - объяснил Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3266479

У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1226
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20.05.2021 17:04 Ответить
правильно.
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20.05.2021 17:22 Ответить
 
 