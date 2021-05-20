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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) КГГА (2931) Кличко (4510)

Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Кличко:

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски в КГГА.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Отношусь с уважением ко всем его победам, которые были до того, как Кличко пришел в политику", - отметил президент.

Относительно обысков Зеленский заявил, что это вопрос к правоохранителям.

"Это вопрос к правоохранителям, которые провели то ли 50, то ли 60 обысков у окружения Кличко. Не надо было воровать из бюджета Украины. Я с его окружением не знаком. У него есть вся полнота власти. Я знаю, что когда партии спорят, после выборов была речь, что секретарь был из другой партии, мэр попросил меня, чтобы этого не было. Я сказал, что не хочу в это вмешиваться", - добавил он.

Также Зеленский ответил о том, конкурент ли ему Кличко на президентских выборах.

"Во-первых, еще о втором сроке никто не говорил. Во-вторых, Кличко выбирала не Украина, а Киев. В-третьих, есть соцопросы, которые все объясняют. В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", - отметил Зеленский.

Также читайте: Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
ДА у кличка пятерня больше чем у вислючка головка Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты" - Цензор.НЕТ 1750
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20.05.2021 13:51
+30
Блин, ну он откровенно всех держит за идиотов!
Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
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20.05.2021 13:55
+28
Ой ржу не могу.....
Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
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20.05.2021 13:57
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ДА у кличка пятерня больше чем у вислючка головка Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты" - Цензор.НЕТ 1750
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20.05.2021 13:51 Ответить
Судя по ширине клавиш рояля (23 мм) у Кличка 1 палец шире, чем у вислючка головка. Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 4931
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20.05.2021 14:03 Ответить
Да только за то, что Елдак слил информацию об операции по вагнеровцам, он получил лимоны долларов. Мы все узнаем, как было дело, что за сумки грузят каждый день охранники первого, и сколько стоит Родину предать, жаль только, что в это время Зеленский уже будет в Израиле, а Ермак и Татаров в России. Единственное, надеюсь, Зеленский убедит политическое руководство Израиля в том, что молчание Ермака и татарова может обеспечить только Моссад.
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20.05.2021 22:32 Ответить
Елдак был завербован парашей задолго до этого, так что он просто отработал очередной номер. Зеля был завербован ФСБ после коксо-гомо-вечеринки в Москве в 2005 году, когда очередного мальчика ему подсунул старый КГБ-шник Масляков. Так что там всё давно и всерьёз, поэтому Зеля уедет не в Израиль, а в парашу.
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20.05.2021 22:41 Ответить
Это как "директор завода не крутит гайки". Зачем ему крутить? Он управляет процессом!!!
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20.05.2021 13:51 Ответить
Блин, ну он откровенно всех держит за идиотов!
Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
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20.05.2021 13:55 Ответить
Брата Порошенко?
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20.05.2021 14:47 Ответить
у клича кругозор дальше дарницы не выходит, какой нахрен президент, народ вы куда. спросите его где чернигов для начала и с какой стороны раша, лозовая ето что спросите
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20.05.2021 13:56 Ответить
А разве Дарница хорошо живет? У него кругозор дальше своей квартиры не выходит.
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20.05.2021 14:07 Ответить
Ты когда голосовал за зедебила ,спросил бы для начала у него.
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20.05.2021 16:07 Ответить
Одно умеет клоун виртуозно....много говорить и ничего не сказать. Грязные намеки по-прежнему в ходу,но конкретики стал избегать,чувствует ,что придется отвечать! Хорошо подлизал болтуну Гандон,...Ох ,и мразь!??
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20.05.2021 13:57 Ответить
Как его тезка лилипутнин
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20.05.2021 14:12 Ответить
Ой ржу не могу.....
Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
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20.05.2021 13:57 Ответить
а это не считается )))) брату - можно )))))))
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20.05.2021 14:01 Ответить
Ну шо вы такое говорите! Ну как же брат Ермака может брать взятки? Вы что, забыли, его же Порошенко убил на Донбассе. Андрюша сам это какому-то послу рассказывал и даже показывал фотографию убиенного.
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20.05.2021 14:03 Ответить
Ермак не берет взятки. Ему хватает денежного содержания Кремля и ФСБ.
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20.05.2021 14:47 Ответить
*****, дєрмак біленький та пухнастий?
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20.05.2021 13:59 Ответить
Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

==============
Полное признанине вины зеленского: "Мой глава Офиса взятки не берёт. Поэтому он мне во взятках не конкурент, потому что взятки беру только я"
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20.05.2021 14:01 Ответить
"мій глава Офісу не бере хабарів" - самая смешная шутка клоуна... или, может, уверенность дебила?.. оба варианта - вирок Україні
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20.05.2021 14:01 Ответить
Зато глава офиса Кличко не агент }{уйла. А какая разница, да, зебилы? Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 3588
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20.05.2021 14:02 Ответить
а на пленках ермака то кто был?
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20.05.2021 14:02 Ответить
Ермак говорит, что ему брат даже не однофамилец.
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20.05.2021 14:18 Ответить
Мой глава Офиса не берет взятки, він просто на зарплаті у пуйла
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20.05.2021 14:02 Ответить
Знакомая гадалка сказала, что Кличко и Порошенко Аваков посадит в тюрьму. Порошенко будет сидеть дольше чем Кличко, но в его тюрьме будет часовня. А следующим президентом будет Тимошенко Юлия. Она ещё ни разу не ошиблась в своих предсказаниях
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20.05.2021 14:02 Ответить
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 3818
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20.05.2021 14:03 Ответить
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 4490

....
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20.05.2021 14:03 Ответить
Глава твоего офиса не берёт взятки потому что он на полном пансионе у кремляди.
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20.05.2021 14:03 Ответить
Хто такий Анрій Єрмак
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20.05.2021 14:04 Ответить
Мой глава офиса российский агент, поэтому Кличко не конкурент
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20.05.2021 14:04 Ответить
а что, их сразу на счет ложат?
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20.05.2021 14:04 Ответить
Вор Зеленский кричит Держи вора! Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров 17.05.21/ Цель кодлана Коломойскогомародёрство Украины и грабёж её казны. Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана. Ему нужен на раздаче свой человечек. Типа вора государственного значения Ткаченко/ Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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20.05.2021 14:05 Ответить
а я гадав: що ж то навколо голови Єрмака світиться?
а воно он воно що!
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20.05.2021 14:06 Ответить
ЗеЛя лживый чмырь
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20.05.2021 14:08 Ответить
Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти" - Цензор.НЕТ 7721
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20.05.2021 14:08 Ответить
чєснає благароднає слово!
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20.05.2021 14:09 Ответить
все це просто сумно і неймовірно принизливо.
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20.05.2021 14:12 Ответить
а їм на це пофіг...- як і всім іншим "владам" що вже були...- дійсно сумно , коли ти все розуміеш , а практично вдіяти не можеш на їх цинізм......
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20.05.2021 20:03 Ответить
Брехав брехун брехню.
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20.05.2021 14:18 Ответить
Мелкое и гадливое ничтожество. Страшно за украинцев которые выбрали такое гуано себе в президенты.
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20.05.2021 14:19 Ответить
Клоунада триватиме поки не зробимо імпічмент.
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20.05.2021 14:20 Ответить
со словом импичмент нужно быть осторожным .
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20.05.2021 15:08 Ответить
Время покажет ху из ху
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20.05.2021 14:37 Ответить
Твій глава офісу давно вже за різні хабарі здав всю Україну.
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20.05.2021 15:15 Ответить
Бідолашний! Та він же президент при Офісі президента. Іншими словами, зіц-голова.Видно, його навіть не посвячують в оборудки Єрмака, Татарова,Тимошенка і іже з ними...
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20.05.2021 16:15 Ответить
Новая квартальная шутка - " ермачина не берет взятки"...😆
Кстати, так за сколько миллионов зеленых слили операцию с вагнеровцами и что прятали по Обманам и в Катаре?
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20.05.2021 16:18 Ответить
По чем должности сейчас продаются от братьев дерьмаков?
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20.05.2021 16:19 Ответить
По некоторым данным соцопросов, рейтинг Кличка сравнялся с рейтингом Порошенко, и Кличко легко побеждает Зеленского во втором туре. Отсюда и этот хайп на Кличко.
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20.05.2021 22:17 Ответить
ЗЕ: - Глава моего офиса не берёт взятки! Эту грязную работу я делаю сам. Поэтому Кличко мне не конкурент. 🤪😂
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21.05.2021 06:18 Ответить
 
 