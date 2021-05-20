До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Общество
Логичным завершением программы президента Украины "Большая стройка" станет создание в Украине сети нормальных дорог.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"До меня не строились дороги. Нормально не строились в том темпе и качестве...Это одно из обещаний. Дороги должны быть витриной нашего государства. Это помогает людям, ГСЧС, медицине. Я ее (программу "Большая стройка. - Ред.) закончу, когда закончатся плохие дороги. Я отвечаю за это качество, ставлю вопросы по сметам. Я не вижу, что я делаю плохого, я не лезу в финансовую часть, меня интересуют темпы, качество...", - отметил глава государства.
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это новый номер 95 квартала?
в оригинале:
"до меня не строились личные дороги для презЕдента..".. а пришло оно - и построили личную трассу к вилле зеленского.. а потом и к госдаче.. новую. в месячный срок.
во-во.. поэтому и стоимость дорог в 2-3 раза выше, и качество - НИЖЕ.. Зато темпы деребана и распила фондов - реально огромные.. Как и темп пополнения офшорных счетов в Омане и Катаре))
Вот потому оно и "не лезет" - бабло в офшоры поступает исправно))
Но вернемся к ФАКТАМ:2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы.
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе (вовка-шмаркля - чемпион мира по убийству украинского народа)
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
...
Попилят конечно, но и построят.
В 2020 году построено ровно столько же дорог, сколько в 2019 году...
Просто пи..ят об этом в 100500 раз больше!
Тільки коштують вони дорожче, ніж в Німетчині
А без меня а без меня
И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня
Он был тоже популист, только с идеологией.
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А до зеленского все по грунтовкам ездили. Покажите мне ПОСТРОЕННЫЕ при зеленском дороги! Отремонтированных не нужно показывать!
Так что, гуляй, рванина!
,пойду спустить эмоции " в ванную комнату