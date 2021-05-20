Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил телеканал олигарха Рината Ахметова "Украина 24" в манипуляции фактами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста "Украина 24" Василий Голованова относительно борьбы власти с теневой экономикой и инициативы увеличения налогов, передает Цензор.НЕТ.

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"Увеличение налогов. Вы продолжаете эту тему. Я знаю, что она была у вас в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов" это не для украинцев увеличение и не для общества...

Я понимаю с какого вы канала и о чем вы говорите.

Действительно, в новом, мощном законе (я считаю, что это одна из самых важных налоговых реформ), есть увеличение налога на железную руду... Это именно то, о чем вы говорите. Не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень. Считаю, что это абсолютно не честно. Железная руда принадлежит украинскому народу. Недра, в соответствии с Конституцией, принадлежат украинцам. И мне кажется, что нужно увеличивать налог. С умом, чтобы никто не уходил в тень.

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Мы четко понимаем, кто из предпринимателей сколько зарабатывает.

Если вы об этом законопроекте и об увеличении налогов. Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но и дать возможность, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии людям, за счет государственных недр зарабатывать 200-300% мы не дадим.

Я, кстати знаю, где находится тень. Мы это фиксируем. Посмотрите на наши заправки. Цена на топливо и на дизель уже нормальная.

Относительно налогов не надо манипулировать. Украинцы – малый и средний бизнес, не будут платить больше налогов. Большой бизнес. Ему надо будет очевидно помогать людям, государству. Они помогаю государству. Государство поддерживает их.

Я слышал вашу программу. И слышал, как вы раскладываете все по деталях и ведёте к тому, чтобы люди, которые находятся по другую сторону телеэкрана понимали, что будет давление на малый, средний бизнес, что будет давление на людей, что люди будут платить больше налогов. Я вам сказал, это не правда. И у меня с вами сейчас серьезный разговор. Вы журналист. Вы имеете право говорить все что вы хотите, но вы сейчас передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо мне ничего передавать. Я взрослый человек", - заявил Зеленский.

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Канал "Украина 24" входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", которой владеет группа "Систем кэпитал менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова.

Ранее стало известно, что правительство рассматривает изменения в законодательство, чтобы заставить олигархов платить больше налогов, одна из самых заметных инициатив увеличение ренты за добычу железной руды. Сейчас компании, которые добывают железную руду, с каждой тонны платят 11-12% от себестоимости продукта. База налогообложения формируется из непосредственных затрат на добычу руды и оплаты труда рабочих - примерно 20-30 долл на тоне. Если же Рада поддержит инициативу Минфина, уже с 1 июля 2021 года компании будут платить ренту не от себестоимости, а от той же рыночной цены. При этом будет применяться цена на руду с большим содержанием железа - 62%.

Предлагается установить следующую градацию размера рентной платы:

если цена меньше 65 долл за тонну - 0,1%;

если цена от 65 долл до 85 долл за тонну - 3%;

если цена от 85 долл до 120 долл за тонну - 8%;

если цена от 120 долл до 150 долл за тонну - 12%;

если цена от 150 долл до 180 долл за тонну - 14%;

если цена больше 180 долл за тонну - 16%.

"20 апреля стоимость одной тонны железной руды выросла на 3,82 долл - до 178,54 долл. То есть, если бы новые правила действовали уже сегодня, то применялась бы ставка в 14%. При этом фактически бюджет получил бы почти 25 долл с каждой тонны вместо 3-х долларов.

По оценкам инвесткомпании Concorde Capital, в 2020 году в Украине произвели 72 млн тонн железорудного сырья. Из них 46,2 млн тонн - идут на экспорт, свидетельствуют данные Укрметаллургпрома.

При этом, в Украине с десяток предприятий, которые занимаются добычей железной руды. Практически все они принадлежат олигархам. И наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов - более 50%.