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Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский о

Президент Украины рассказал, почему не останавливают "нормандский формат".

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не закрыли еще вопрос плана "А". Из-за коронавируса остановили наши встречи в нормандском формате. Почему не останавливаем "нормандский формат", потому что другой площадки пока что нет. Я выступаю за параллельный разговор с президентом РФ, считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас сложная ситуация.

"35 тыс. (военных РФ. - Ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже около 35 тыс., включая 3 тыс. российского контингента и плюс вдоль границ 47-80 тыс. и это количество растет и уменьшается. Видим сейчас очень медленное уменьшение количества войск РФ, они отходят очень-очень медленно", - подчеркнул президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
В день вишиванки начепив косоворотку
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20.05.2021 14:07
+7
Вова, астанавись! В конце пресухи у тебя вырастут ослиные уши если не перестанешь п..ть!
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20.05.2021 14:06
+5
какая разница ))))
(от идиёт)
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20.05.2021 14:08
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Вова, астанавись! В конце пресухи у тебя вырастут ослиные уши если не перестанешь п..ть!
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20.05.2021 14:06 Ответить
та ему их каждую неделю ампутируют - ибо звиздит как дышит )))))
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20.05.2021 14:09 Ответить
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 8458
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20.05.2021 14:10 Ответить
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 4379
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20.05.2021 14:07 Ответить
В день вишиванки начепив косоворотку
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20.05.2021 14:07 Ответить
какая разница ))))
(от идиёт)
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20.05.2021 14:08 Ответить
Какая разница?!
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20.05.2021 14:09 Ответить
а кіпа де?!!
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20.05.2021 14:09 Ответить
кіпа в кишені.
разом з пейсами
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20.05.2021 14:11 Ответить
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 5528
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20.05.2021 14:12 Ответить
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 7190
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20.05.2021 14:16 Ответить
" И при мне план А не закроется......" Наверно для его закрытия понадобится 2 срок.....
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20.05.2021 14:08 Ответить
який же в нас розумний президент: навіть у двох літерах не заплутався!
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20.05.2021 14:08 Ответить
план "А"
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 2872
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20.05.2021 14:10 Ответить
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"...
...и это количество растет и уменьшается.
 Дивлюсь я на Зєлю
І вже не гадаю,
Чому телевізор
Я більш не вмикаю...
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20.05.2021 14:10 Ответить
план "Бее"
Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А" - Цензор.НЕТ 8386
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20.05.2021 14:11 Ответить
Скотомразь ЗЫбильная, ты же кукарекала что даешь год для плана А. Год прошел, чмо, где результаты? Где план Б?
Мразепитух как и его избиратели.
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20.05.2021 15:05 Ответить
Все що можна дізнатися з цього повідомлення, так це те що зєзєзєнт знає що після літери А іде літера Б. Це прогрес.
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20.05.2021 15:37 Ответить
"Ми не закрили ще питання плану "А"", Але нещодавно Ермак казав зовсім інше, - "Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б тощо. Ми комбінуємо елементи різних стратегій ...".
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20.05.2021 19:23 Ответить
 
 