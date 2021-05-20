Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"...

Президент Украины рассказал, почему не останавливают "нормандский формат".

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не закрыли еще вопрос плана "А". Из-за коронавируса остановили наши встречи в нормандском формате. Почему не останавливаем "нормандский формат", потому что другой площадки пока что нет. Я выступаю за параллельный разговор с президентом РФ, считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас сложная ситуация.

"35 тыс. (военных РФ. - Ред.) находятся в Крыму, на Донбассе тоже около 35 тыс., включая 3 тыс. российского контингента и плюс вдоль границ 47-80 тыс. и это количество растет и уменьшается. Видим сейчас очень медленное уменьшение количества войск РФ, они отходят очень-очень медленно", - подчеркнул президент.

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