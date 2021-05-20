Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский несет ответственность за действия людей, которые вместе с ним пришли ко власти.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что сам всегда дает людям несколько шансов, если только они "не преступники".
"Иногда об этом жалею", - отметил Зеленский.
"Это не касается Милованова - он крутой специалист", - уточнил глава государства.
"Николай Тищенко является депутатом "Слуги народа". Мне действительно бывает стыдно за некоторые его шаги, он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и сам должен нести ответственность за свои действия. Партия рассматривала его вопрос и дали ему шанс. Я знаю, что у него есть и другие стороны. Я думаю, партия правильно сделала, что дала ему второй шанс", - добавил президент.
Он признал, что такие люди бьют по президенту лично и по его рейтингу.
"Они должны сами отвечать, но и я понимаю, что здесь и моя ответственность. Я думаю, что людям нужно давать второй шанс, но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - второй шанс давать нельзя. Поэтому иногда вы видите шаги по увольнению чиновников или очищении "СН", - подытожил он.
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Такие люди бьют хреном по котлете, а другие- хреном по роялю.
Оба поднимают рейтинг зебилов среди дебилов, и оба им полезны.
Такие?
1. Ресторан во время карантина...
2. "На колени..." на выборах.
3. ДР жены.
Ну это так.... по быстрому....
Уже как мин 4й шанс.