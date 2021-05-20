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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Тищенко Николай (288)

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны,

Президент Владимир Зеленский несет ответственность за действия людей, которые вместе с ним пришли ко власти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что сам всегда дает людям несколько шансов, если только они "не преступники".

"Иногда об этом жалею", - отметил Зеленский.

"Это не касается Милованова - он крутой специалист", - уточнил глава государства.

"Николай Тищенко является депутатом "Слуги народа". Мне действительно бывает стыдно за некоторые его шаги, он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и сам должен нести ответственность за свои действия. Партия рассматривала его вопрос и дали ему шанс. Я знаю, что у него есть и другие стороны. Я думаю, партия правильно сделала, что дала ему второй шанс", - добавил президент.

Он признал, что такие люди бьют по президенту лично и по его рейтингу.

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"Они должны сами отвечать, но и я понимаю, что здесь и моя ответственность. Я думаю, что людям нужно давать второй шанс, но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - второй шанс давать нельзя. Поэтому иногда вы видите шаги по увольнению чиновников или очищении "СН", - подытожил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Какие другие стороньі есть у Тищенко?
Такие?

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
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20.05.2021 14:08
+11
"другая сторона" тищенко, которую так полюбил зеленский: Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7021

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3198
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20.05.2021 14:12
+9
Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621

...
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20.05.2021 14:06
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"другая сторона" тищенко, которую так полюбил зеленский: Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7021

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3198
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20.05.2021 14:12 Ответить
Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 621

...
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20.05.2021 14:06 Ответить
бєнєфіс бєніного блазнюка
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20.05.2021 14:06 Ответить
ЗєШмаркля і Гітлеру дав би другий шанс.
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20.05.2021 14:07 Ответить
"...такие люди бьют по президенту лично и по его рейтингу."

Такие люди бьют хреном по котлете, а другие- хреном по роялю.
Оба поднимают рейтинг зебилов среди дебилов, и оба им полезны. Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5365
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20.05.2021 14:07 Ответить
б"ют по рейтингу, але добре дати шанс!!! когнитивний дисонанс.
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20.05.2021 14:26 Ответить
Какие другие стороньі есть у Тищенко?
Такие?

Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4694
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20.05.2021 14:08 Ответить
возможно зеленскому больше нравится не эта, а другая сторона (от *опы) тищенко.. все ж таки любовь зла - полюбил же вова тищенко за что-то ... ммм.. личное Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1946
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20.05.2021 14:14 Ответить
А какие он даёт чаевые
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20.05.2021 15:41 Ответить
Другий шанс- штрафбат!!
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20.05.2021 14:08 Ответить
"Банкрутство уЗЕ повязано" Вова, це найкраща хохма з твого виступу. Але, ти, здається, її навіть не помітив=)
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20.05.2021 14:08 Ответить
Что-то часто мелькает тезис "взрослый человек". Уж не сомневается ли наш ифантильный наполеончик в своей взрослости ?
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20.05.2021 14:09 Ответить
Блін , шо не фраза так мем з бубочкиного коксоприйомника вилітає. Він по ходу навмисне затіяв цей стендап шоб бурлєнієм в соцсєтях затміть розслідування Беллінгкета.
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20.05.2021 14:10 Ответить
Какой второй шанс?
1. Ресторан во время карантина...
2. "На колени..." на выборах.
3. ДР жены.

Ну это так.... по быстрому....
Уже как мин 4й шанс.
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20.05.2021 14:11 Ответить
Браток Коля-Котлета - кумир Зебила. Комментарии не нужны...
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20.05.2021 14:12 Ответить
Второй шанс надо заработать... и шоб тебе дали...50×50 луччий вариант....😜
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20.05.2021 14:15 Ответить
Ойц...Як воєнний мав на увазі..ВИБАЧАЮСЬ...🤗
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20.05.2021 14:18 Ответить
Коля им силовое воздействие на оппонентов делает. Ценный кадр.
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20.05.2021 14:20 Ответить
***, когнитивно-дисонансний клоун: мені стидно, але добре дати шанс!!! 🤮
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20.05.2021 14:25 Ответить
тищенко продимонстрировал основное качество Работать на коллектив СН видео )
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20.05.2021 15:19 Ответить
Да ложил коля сцищенко на вашу партию
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20.05.2021 15:33 Ответить
А ему за твои поступки Ссаныч - не стыдно.
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20.05.2021 15:55 Ответить
что за идиот!!!!!!
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20.05.2021 15:56 Ответить
 
 