Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский несет ответственность за действия людей, которые вместе с ним пришли ко власти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что сам всегда дает людям несколько шансов, если только они "не преступники".

"Иногда об этом жалею", - отметил Зеленский.

"Это не касается Милованова - он крутой специалист", - уточнил глава государства.

"Николай Тищенко является депутатом "Слуги народа". Мне действительно бывает стыдно за некоторые его шаги, он был неправ. Он должен это понимать. Он взрослый человек и сам должен нести ответственность за свои действия. Партия рассматривала его вопрос и дали ему шанс. Я знаю, что у него есть и другие стороны. Я думаю, партия правильно сделала, что дала ему второй шанс", - добавил президент.

Он признал, что такие люди бьют по президенту лично и по его рейтингу.

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"Они должны сами отвечать, но и я понимаю, что здесь и моя ответственность. Я думаю, что людям нужно давать второй шанс, но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - второй шанс давать нельзя. Поэтому иногда вы видите шаги по увольнению чиновников или очищении "СН", - подытожил он.