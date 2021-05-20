В СМИ напомнили о коррупционных скандалах, послуживших причиной увольнения министра инфраструктуры Криклия

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, уволенный 18 мая Верховной Радой, запомнился участием в многочисленных коррупционных скандалах, причем не только во главе Мининфраструктуры, но и до попадания в парламент и Кабмин.

Как пишет "Апостроф", еще до начала своей депутатской и министерской карьеры он возглавлял одно из самых коррупционных направлений в структуре МВД.

Криклий руководил Главным сервисным центром МВД Украины, а также возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Стоит отметить, что Главный сервисный центр МВД занимался выдачей паспортов, водительских удостоверений, регистрацией и перерегистрацией транспортных средств. Владислав Криклий четыре года руководил одним из самых прибыльных направлений в системе МВД, которое одновременно считается одним из наиболее коррупционных", - пишет издание.

Криклия, уже во время его руководства Министерством инфраструктуры, обвиняли также в переподчинении работы порта "Южный" в интересах группы "Метинвест", принадлежащей Ринату Ахметову. Также, пишет "Апостроф", в интересах компаний Ахметова Криклий, несмотря на запрет Кабмина, разрешил ввоз в Украину большой партии списанных в России грузовых вагонов. Это нанесло многомиллиардные убытки "Укрзализныце", а отечественное вагоностроение практически остановилось.

Среди других скандалов издание напоминает также недекларирование Криклием доходов его гражданской жены, участие в вечеринках сомнительного содержания с олигархами, а также косвенно - употребление наркотиков.

Формально Криклия уволили из-за "неудовлетворительной работы министерства и "Укрзализныци", но неформально, как утверждают источники издания, причиной увольнения послужили многочисленные коррупционные скандалы.

"Экс-министру впору не раскидываться планами и не рассылать резюме в международные корпорации на должность консультанта по Восточной Европе, а начать искать хорошую адвокатскую компанию, ведь последствия его двухлетней деятельности на посту чиновника не исключено что очень скоро могут обернуться для Криклия уголовными делами", - пишет "Апостроф".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Криклий спровоцировал международный скандал. Служба охраны премьер-министра Казахстана уличила его в подделке ПЦР-теста.