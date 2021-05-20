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Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не готов давать характеристику президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине, я думаю только о встрече, которая может состояться в каком-то формате и может приблизить нас к концу войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. У меня простая позиция - если какими-то словами или призывами, которые ни к чему не приведут, увеличим эскалацию, я просто себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю", - отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский о "плане Б" по Донбассу: Мы не закрыли еще вопрос "плана А"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Вже сил нема коментувати ці дурощі.
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20.05.2021 14:17
+19
ссыкло боится фуйла.. особенно вовка-шмаркля боится потерять бизнес с расеей.. на крови украинцев.
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20.05.2021 14:17
+16
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1353
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20.05.2021 14:19
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ну ну. Попробуй тявкни.
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20.05.2021 14:16 Ответить
Фото-факт. Зеленский заглядывает в глаз ***** Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 8850
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 6591
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20.05.2021 14:18 Ответить
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1353
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20.05.2021 14:19 Ответить
Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 1369
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20.05.2021 14:21 Ответить
в косвортоке типо мастрещина рабочий завода антраль вавий сопля зеленский Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 3353
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20.05.2021 14:34 Ответить
Ну нє здєсь і нє сєйчас.
Он обязатєльно об етом скажет.
По окончанію войни.
На корпоратівє у Владіміра Владіміровіча.
Расскажет о том как вєрний шут любіт своєго царя.
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20.05.2021 16:46 Ответить
Заканчивай войну как обещал и пойдешь на второй срок!
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20.05.2021 14:16 Ответить
оно обещало "сойтись интересами с путиным посередине Украины"

оно бы легко договоридлось и сошлось. только кто же в Уукраине ему даст это сделать..
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20.05.2021 14:19 Ответить
Дороги от границы к Днепру уже тянут.
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20.05.2021 14:22 Ответить
Как бы ему "интерес" не оторвали по самые гланды!
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20.05.2021 14:58 Ответить
Його рішуча опозиція до Путіна------«У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» ----------------------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.
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20.05.2021 17:24 Ответить
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 7790
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20.05.2021 14:19 Ответить
ссыкло боится фуйла.. особенно вовка-шмаркля боится потерять бизнес с расеей.. на крови украинцев.
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20.05.2021 14:17 Ответить
Не боится....
А ему еще в рашке выступать!
Кто же кусает кормящую грудь?
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20.05.2021 14:21 Ответить
Трусливое чмо.
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20.05.2021 14:17 Ответить
Вже сил нема коментувати ці дурощі.
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20.05.2021 14:17 Ответить
А ще цілий день попереду)))))
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20.05.2021 14:20 Ответить
Вже ніби завершують. Слава Богу.
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20.05.2021 14:25 Ответить
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 7596
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20.05.2021 14:27 Ответить
А ты не хотела бы уехать в Польшу, милая Ксения?
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20.05.2021 14:28 Ответить
Інколи про це думаю.
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20.05.2021 14:29 Ответить
Как там у классика?
Так я не понял, а что путен не *****??!
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20.05.2021 14:17 Ответить
ЗеЛя сыкливый чмырь
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20.05.2021 14:17 Ответить
Эх, Макарыча с его историями не хватает как он с берданкой в руках войну закончит если надо будет!
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20.05.2021 14:19 Ответить
"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине"

Источник: https://censor.net/ru/n3266499

В голове набатом лупит "Порошенко, Порошенко, Порошенко..." ))
А про пуйло нельзя плохо говорить, бизнесок на расее прикроет, компромат с гулянок всем покажет.
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20.05.2021 14:21 Ответить
Бо Україна точно не США, тому і не готовий.
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20.05.2021 14:22 Ответить
Ща,мля , в сауні будеш.. як і Я...😁😁
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20.05.2021 14:24 Ответить
Фінська сауна ?
Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю - Цензор.НЕТ 749
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20.05.2021 14:28 Ответить
Ойц... Ви як вперший раз зараз і тут....))))
Х
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20.05.2021 14:49 Ответить
Та він про Порошенка сказав більше поганого, ніж про Фуйла.
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20.05.2021 14:25 Ответить
Таки пррамалчу - в YouTube пасссматрю...
)))
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20.05.2021 14:22 Ответить
ты можешь только сдать, а не закончить
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20.05.2021 14:23 Ответить
Тати ще сссикун!!!!!! Байден прямо сказав на цілий світ, що путлєр ВИВЦЯ!!!!! А ти сссиш!!!!! Гніда ти позорна!!!!!!!
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20.05.2021 14:24 Ответить
Байден назвал убийцей!
А ведь не его десятки тыс сограждан погибли!
Думаю бубочка несет весь этот бред, потому что не он ни в его окружении нет ни одного патриота, потерявшего родных и близких на этой войне!
Они живут в своем розовом мирке..... где все хорошо.... а война, кровь, и трупы - где то там далеко и явно не у них.
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20.05.2021 14:24 Ответить
Та ладно, вон у дерьмака брата убили на бомбасе, правда он потом чудным образом воскрес
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20.05.2021 16:51 Ответить
Хуже дуралея могут быть только дуралеи-избиратели дуралея. Зебобики, перевожу на нормальный язык в силу того, что вы в силу своего развития вряд ли поймете о ком я. Я о вас.
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20.05.2021 14:25 Ответить
І що ти на тій зустрічі пукнеш????? тИ двох слів не можеш зв"язати!!!!!!! І до речі тобі вже казали не зустрічатися з цією тварюкою, де ти лізеш???????
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20.05.2021 14:27 Ответить
Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? А сколько вам надо?
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20.05.2021 14:27 Ответить
Сцыкло.
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20.05.2021 14:31 Ответить
"Под крилом самольота о чьом-то Кіздить зелене смердюче лайно..."
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20.05.2021 14:36 Ответить
вот все нормальные возмущаются, а может он, просто, не понимает, что значит слово "закончить" ?
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20.05.2021 14:36 Ответить
Можно выиграть или проиграть! Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 9989 "закончить" не получится ну никак Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 7767
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20.05.2021 14:41 Ответить
валюта в банківських пакунках по 100т. регулярно надходить виключно під час закінчення, а не виграшу чи програшу.
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20.05.2021 16:15 Ответить
Зеленський про Путіна: Дуже обережно ставлюся до характеристики президента РФ. Закінчимо війну - розповім, що я про нього думаю - Цензор.НЕТ 2496
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20.05.2021 14:42 Ответить
Какой-та палван текст тиснул! Который не понимает разницу между клоуном и врагом.
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20.05.2021 15:06 Ответить
вовка, не боись... скажи... скажи прямо щас... как Байден... то-то же... слабо... это не членом по пианине мантачить... здесь сила и ум нужны...
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20.05.2021 15:22 Ответить
Низзя про Путина ничого казати, а то Путин нападэ
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20.05.2021 15:26 Ответить
сЦал... сЦыт и - БУДЕТ СЦАТЬСЯ....
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20.05.2021 15:53 Ответить
Лучше поздно чем никогда, сказал старый еврей положив голову на рельсу смотря в след уходящему поезду.....
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20.05.2021 16:09 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ не зміг назвати путіна вбивцею.

" Це питання....Через Ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі ", - зеленський.

https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
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20.05.2021 16:25 Ответить
Какая же он мразь.....как и все те кто его выбрал.((
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20.05.2021 18:31 Ответить
Дуже дальновидно... Зараз ти в нього будеш відсмоктувати, а потім розповісиш нам, як то було не смачно? А путєн зараз не чує, все що ти кажеш, "дипломат" обдовбаний?
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20.05.2021 16:53 Ответить
верно. бессмысленно и глупо злить психопата с армией впятеро больше и с ядерным оружием.
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20.05.2021 17:29 Ответить
чмо
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20.05.2021 22:03 Ответить
Виважена промова не хлопчика ,а керманича.Так тримати Президенте!
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21.05.2021 22:53 Ответить
 
 