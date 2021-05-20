Зеленский о Путине: Очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. Закончим войну - расскажу, что я о нем думаю
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не готов давать характеристику президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня нет времени думать о президенте РФ Владимира Путине, я думаю только о встрече, которая может состояться в каком-то формате и может приблизить нас к концу войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. У меня простая позиция - если какими-то словами или призывами, которые ни к чему не приведут, увеличим эскалацию, я просто себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю", - отметил Зеленский.
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Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.
Он обязатєльно об етом скажет.
По окончанію войни.
На корпоратівє у Владіміра Владіміровіча.
Расскажет о том как вєрний шут любіт своєго царя.
оно бы легко договоридлось и сошлось. только кто же в Уукраине ему даст это сделать..
А ему еще в рашке выступать!
Кто же кусает кормящую грудь?
Так я не понял, а что путен не *****??!
Источник: https://censor.net/ru/n3266499
В голове набатом лупит "Порошенко, Порошенко, Порошенко..." ))
А про пуйло нельзя плохо говорить, бизнесок на расее прикроет, компромат с гулянок всем покажет.
Х
)))
А ведь не его десятки тыс сограждан погибли!
Думаю бубочка несет весь этот бред, потому что не он ни в его окружении нет ни одного патриота, потерявшего родных и близких на этой войне!
Они живут в своем розовом мирке..... где все хорошо.... а война, кровь, и трупы - где то там далеко и явно не у них.
" Це питання....Через Ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі ", - зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0