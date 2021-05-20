Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечь США к переговорам по Донбассу.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшилось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.
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