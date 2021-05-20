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Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечь США к переговорам по Донбассу.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"27 июля, когда начался режим "тишины", уменьшилось количество людей, которые погибли. Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат. Помимо нормандского формата, будет прямой разговор с президентом Путиным, а помимо прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

Читайте также: Войну нужно прекратить уже сейчас, когда Путин - президент РФ, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9239
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20.05.2021 14:37
+1
Пока у нас в стране клоунада, американцам это будет не интересно.
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20.05.2021 14:27
+1
"Я вижу" - экстрасенс? Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9520
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20.05.2021 14:32
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Журналисты с умным видом задают вопросы чуваку, который на выборах с умным видом спрашивал у всех, как они относятся к канабису)))
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20.05.2021 14:25 Ответить
Ти знаходишся на зустрічі з ЗЕ? Як тобі повезло.
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20.05.2021 14:27 Ответить
смотрю по ящику
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20.05.2021 14:30 Ответить
Панятна. Ты сидишь на лавке пялишься в ящик и мечтаешь о вечерней дозе бояры.
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20.05.2021 14:33 Ответить
судя с того, что ты мой укриномовный друг строчишь, все кто считают твоего зЕ кретином лакают боярышник?
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20.05.2021 14:36 Ответить
Я думаю, что тебе из паРаши это лучше видно. )))
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20.05.2021 14:39 Ответить
Донбасс-Украина) понятно, дебил?
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20.05.2021 14:40 Ответить
Про Крым забыл - это то же Украина. Не отвлекайся от ящика, а то старший смены накажет.
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20.05.2021 14:43 Ответить
Пока у нас в стране клоунада, американцам это будет не интересно.
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20.05.2021 14:27 Ответить
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9013
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20.05.2021 14:29 Ответить
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4761
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20.05.2021 14:32 Ответить
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7451 Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9688
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20.05.2021 14:31 Ответить
"Я вижу" - экстрасенс? Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9520
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20.05.2021 14:32 Ответить
Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9239
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20.05.2021 14:37 Ответить
ванга в колпаке или в треуголке?
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20.05.2021 14:38 Ответить
свет... я вижу свет...
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20.05.2021 15:21 Ответить
 
 