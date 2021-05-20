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Печерский суд дал разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Козака: он объявлен в розык, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский суд дал разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Козака: он объявлен в розык, - СБУ

СБУ получила разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд г. Киев дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.

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Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

"Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генеральным прокурором, и позволил задержание народного депутата Украины с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения. Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщил Офис генпрокурора.

Козак также объявлен Службой безопасности Украины в розыск.

Печерский суд дал разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Козака: он объявлен в розык, - СБУ 01

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
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Много шума из ничего. Потом все замнут и тихо похерят. Но сейчас пытаются отвлекать внимание. От чего ?
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20.05.2021 14:34 Ответить
какой козак? тут наркомана трясет)
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20.05.2021 14:39 Ответить
А при этом депутатская зарплата Козаку продолжает начисляться.
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20.05.2021 14:40 Ответить
Ну знаю, что он уже не в Украине херли можна и в розыск)))
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20.05.2021 14:40 Ответить
пещерський суд дав, і потім буде назад брати (як занесе кізяк або від нього). Так або інакше, ковдр в клітиночку є багато, на всіх вистачить корупціонерів.
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20.05.2021 14:43 Ответить
Так он уже в лаптестане давно,зелёные идиоты продолжают вешать лапшу на уши своим зе-дблам🤣👍
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20.05.2021 14:47 Ответить
и как обычно- люба ворюга в дружественном израиле
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20.05.2021 14:54 Ответить
хорошо. верно.
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20.05.2021 17:29 Ответить
Коли Козака надійно сховали від правосудия, можна й дозвіл давати
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20.05.2021 17:51 Ответить
 
 