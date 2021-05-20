Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина очень необходима, однако существует и ряд рисков для Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что встреча нужна, им решать, но тем не мене. Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - заявил он.
Говоря о рисках от этой встречи, он отметил: "например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия. – Ред.) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал Зеленский, отметив, что в США разделились мнения на этот счет.
Пожалуйста, подождите...
Вон, туда каждый год приходится возить бабло самолетами..
Це Зеленський мав працювати над санкціями спільно з американцями.
Але агент фсб єрмак все зіпсував.
Окрім зеленського ще ніхто не додумався патякати про особистий програш Байдена.
А про пуйла воно не хочете казати щось критичне.
А то дуже схоже, що воно ублажає окупанта і руйнує стосунки з союзниками.
Так что переживать нечего.
Это не вина Зеленского, что не смог сохранить транзит
Эх яблочко, ты мое спелое
А вот барышня идет, кожа белая.
УА сіла і поїхала, звернувши жлобам роги набік
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·
В День вишиванки - прекрасного вам у стрічку (моє улюблене "вишиванкове" відео, див. до кінця: всі архетипи колективного несвідомого вмикаються і грають, як орган!))
https://www.facebook.com/marianna.lindgrenmigovitch/posts/1389624081097735
Дуже Ваві потрібно, щоб американці перестали підтримувати Україну, ось і бикує.
tZE inform
@tZEinform
·3 мин
Зеленский о встрече Путина и Байдена: "Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США" Классический пример не информированности Зеленского. Байден не накладывает санкций и не может их снять. Там конгресс работает.
Кроме того, даже речи об этом не шло. Говорилось об отсрочке введения ЧАСТИ персональных санкций. Но ... откуда Вове это знать? У него же Ермак "главный советник по стратегическим вопросам"
...глупо и смешно, но у него всё получится...
Умные и богатые зелины кураторы -- люди серьёзные -- им нужна Укроруссия....а Украина, особо и не сопротивляется...
Он почему-то считает, что "Россия надавит на США"....
Почему нет мозгов считать, что скорее США надавят на Россию, поскольку им есть чем ?
...её просто сделают удобной для всеобщего пользования... -- как и заявлял великий Зеля...*)