Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина очень необходима, однако существует и ряд рисков для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что встреча нужна, им решать, но тем не мене. Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - заявил он.

Говоря о рисках от этой встречи, он отметил: "например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия. – Ред.) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал Зеленский, отметив, что в США разделились мнения на этот счет.

Читайте также: Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский