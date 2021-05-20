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Новости Политика Украины
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Байден (2373) Зеленский (16493) Путин (29846) Северный поток (1428)

Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина очень необходима, однако существует и ряд рисков для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что встреча нужна, им решать, но тем не мене. Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", - заявил он.

Говоря о рисках от этой встречи, он отметил: "например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия. – Ред.) могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - сказал Зеленский, отметив, что в США разделились мнения на этот счет.

Читайте также: Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Проигрыш Украины это будет, а не США, клоун кокаинозависимый Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6398
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20.05.2021 14:38
+20
дурак конченный Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1622
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20.05.2021 14:37
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Правила форума Совет форумчан
ну, экспорт электроэнергии из рашки по прямому приказу зеленского - это дличный выигрыш бесноватого вовки-шута... в виде откатов на офшорные счета в Омане и Катаре.
Вон, туда каждый год приходится возить бабло самолетами..
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20.05.2021 14:50 Ответить
А мощное высказывание. Да? Теперь если СП-2 достроят, то ЗЕ окажется прав. Только это поражение не Байдена, на которого мне нас рать, а Украины, а вот тут мне не все равно.
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20.05.2021 14:57 Ответить
Не,ну ты рамсы не путай,а у нас отключат газ!а у вас?
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20.05.2021 16:00 Ответить
дурак конченный Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1622
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20.05.2021 14:37 Ответить
оно последние остатки мозгов утратило)
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20.05.2021 14:37 Ответить
Как можно утратить то, чего нет?
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20.05.2021 14:44 Ответить
Это да, тоже верно.
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20.05.2021 14:46 Ответить
Проигрыш Украины это будет, а не США, клоун кокаинозависимый Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6398
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20.05.2021 14:38 Ответить
вавав косоворотке официально - привет 73% идиотам Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 7862
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20.05.2021 14:38 Ответить
А импорт электроэнергии из кацапии и Белоруси это стало быть личная победа Зевеличайшего. Все верно?
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20.05.2021 14:39 Ответить
как отфильтровать новости что б не видеть что мелет зеля?
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20.05.2021 14:39 Ответить
Штатам від того байдуже.
Це Зеленський мав працювати над санкціями спільно з американцями.
Але агент фсб єрмак все зіпсував.
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20.05.2021 14:40 Ответить
Байдуже це не вводити нові санкції, а коли вони хочуть зняти існуючи, то це на змову проти України, Польщі та низки інши європейских країн схоже
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20.05.2021 14:41 Ответить
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 6737
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20.05.2021 14:43 Ответить
...крілья єсть - двіжков нє нада!
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20.05.2021 14:56 Ответить
НУ так ведь дельтаплан это Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 9371
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20.05.2021 14:57 Ответить
...і хто єто нашому дельта...так скаать...плану мотогондоли поотшибал?...
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20.05.2021 15:01 Ответить
Чи того йолопа хтось питав про щось в питанні ПП-2? Чи воно убоге судить про Байдена як про себе? Бо про себе точно знає, як путінХУЙЛО натисне, воно в штанці і підпустить з усіх дірок
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20.05.2021 14:40 Ответить
Бідні тролі, треба обсирати, а нічого. Мелють якусь х-ню.
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20.05.2021 14:41 Ответить
Я хоч і за Порошенка, але тут зе підтримую. Проти сп2 не тільки Україна, а багато інших європейських країн на чолі з Польшею. Так оце зрада саме таких країн, партнерів по НАТО
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20.05.2021 14:43 Ответить
Дуда теж вже заявив, що це особистий програш Байдена?
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20.05.2021 14:47 Ответить
Так це так і є, не розумію навіщо це скривати. Це слабка позиція президента найпотужнішої країни світу. Якщо комусь духу не вистачає це сказати, то це їх проблеми
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20.05.2021 14:49 Ответить
Про дипломатію не чули, ні?
Окрім зеленського ще ніхто не додумався патякати про особистий програш Байдена.
А про пуйла воно не хочете казати щось критичне.
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20.05.2021 14:54 Ответить
Дипломатія не працює в цьому світі. Ви цього не бачите, не розумієте? Країна розумово відмталих унтерменшіх захоплює чужі території і не несе ніякого покарання. Сильно дипломатія нам допомогла? Про путлера має казати звичайно
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20.05.2021 15:00 Ответить
То нехай спочатку і скаже слова критики на адресу вбивці.
А то дуже схоже, що воно ублажає окупанта і руйнує стосунки з союзниками.
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20.05.2021 15:07 Ответить
Як ви оцінюєте гундосіння про особистий програш президента США?
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20.05.2021 14:46 Ответить
так вийми з рота ху ...рму і не гундось. ))
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20.05.2021 14:52 Ответить
Ваш, із забитою глоткою, гундисить про Байдена.
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20.05.2021 14:55 Ответить
А ваш сидить у паРаші в бункері і всього сситься..
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20.05.2021 14:59 Ответить
Там сидить ваш з Зєлєю партнер, миролюбивий путлєр.
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20.05.2021 15:05 Ответить
Пока готовится встреча сп достроят и запустят.
Так что переживать нечего.
Это не вина Зеленского, что не смог сохранить транзит
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20.05.2021 14:44 Ответить
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 5823 Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 7825
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20.05.2021 14:45 Ответить
Ничтожество, за себя отвечай. Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1930
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20.05.2021 14:45 Ответить
как вам наряд в день вышиванки? (расеянская косоворотка)

Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 8526
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20.05.2021 14:51 Ответить
Ех! Разєтіть твою чєрєз коромьісло, руцая душа!
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20.05.2021 14:54 Ответить
Эх, говори Москва, разговаривай Россия!
Эх яблочко, ты мое спелое
А вот барышня идет, кожа белая. Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 4247
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20.05.2021 14:56 Ответить
хорошая футболочка)) в маскве небось ***** подарило на ДР.
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20.05.2021 14:54 Ответить
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 2173
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20.05.2021 14:56 Ответить
Зеленский о встрече Путина и Байдена: Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США - Цензор.НЕТ 1293
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20.05.2021 14:57 Ответить
Лаптєноїди?
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20.05.2021 15:03 Ответить
поки рашка встала і пашла, куда нє звалі,
УА сіла і поїхала, звернувши жлобам роги набік

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

В День вишиванки - прекрасного вам у стрічку (моє улюблене "вишиванкове" відео, див. до кінця: всі архетипи колективного несвідомого вмикаються і грають, як орган!))
https://www.facebook.com/marianna.lindgrenmigovitch/posts/1389624081097735
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20.05.2021 15:33 Ответить
эгоцентричный с манией величия,демонстрирует свои позорные качества.
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20.05.2021 14:51 Ответить
Пане Байден, вибачте це нєдоразумєніє в красних трусєлях. Воно таке вродилося і помилково стало на чолі дружньої Вам країни.
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20.05.2021 14:51 Ответить
уменьшайте дозу срочно, только не резко, дилера смените, хотя бы сахарной пудрой бодяжте, сделайте с этим дураком хоть что нибудь.
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20.05.2021 14:52 Ответить
Опять давит на президента США. Самый наглый президент в истории Украины.
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20.05.2021 14:54 Ответить
Ой не скажіть. З фуйлом він "шопотом і на ви"є
Дуже Ваві потрібно, щоб американці перестали підтримувати Україну, ось і бикує.
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20.05.2021 19:06 Ответить
и почему стыдно мне?
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20.05.2021 14:54 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·3 мин

Зеленский о встрече Путина и Байдена: "Есть риск, что РФ надавит для снятия санкций с "Северного потока". Это будет личный проигрыш президента США" Классический пример не информированности Зеленского. Байден не накладывает санкций и не может их снять. Там конгресс работает.
Кроме того, даже речи об этом не шло. Говорилось об отсрочке введения ЧАСТИ персональных санкций. Но ... откуда Вове это знать? У него же Ермак "главный советник по стратегическим вопросам"
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20.05.2021 14:55 Ответить
Вопрос о том что на компанию ведущую строительство СП2 не будут накладываться санкции . То чего хотела Меркель от Байдена .
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20.05.2021 20:11 Ответить
Зеленский прекрасно справляется с поставленной перед ним задачей, завалить Украину под Россию!
...глупо и смешно, но у него всё получится...
Умные и богатые зелины кураторы -- люди серьёзные -- им нужна Укроруссия....а Украина, особо и не сопротивляется...
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20.05.2021 15:00 Ответить
Это Зеленские с Ермаками не особо сопротивляются.
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20.05.2021 15:04 Ответить
Зеленскому надо меньше выступать на тему того, что он там себе "считает".
Он почему-то считает, что "Россия надавит на США"....
Почему нет мозгов считать, что скорее США надавят на Россию, поскольку им есть чем ?
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20.05.2021 15:03 Ответить
США надавит на рабсию снятием санкций с сп2?
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20.05.2021 15:06 Ответить
Надавит чем захочет. Выбор большой.
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20.05.2021 15:24 Ответить
Ради Украины, никто, ни с кем горшки бить не будет!

...её просто сделают удобной для всеобщего пользования... -- как и заявлял великий Зеля...*)
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20.05.2021 15:08 Ответить
Оно на службе! -- ему молчать не велено...*)
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20.05.2021 15:10 Ответить
А вот тут единственное здравое рассуждение со всей прессухи.
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20.05.2021 15:07 Ответить
Зміст: "йдіть усі нахєр"(((
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20.05.2021 15:09 Ответить
..яке ж воно тупе
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20.05.2021 15:15 Ответить
Санкції вже зняли.
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20.05.2021 15:26 Ответить
Симптоматично, что после разговора госсекретаря с гундосым Байден приостановил санкции против северного потока.
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20.05.2021 15:44 Ответить
Прогнозируемо было, как только там нарисовался по правую руку ДЕрьмак.
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20.05.2021 15:50 Ответить
Причем тут США?
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20.05.2021 15:46 Ответить
Умные люди сказали о том, что Украина проиграла в тот день, когда этот идиот усадил Деьмака напротив Блинкена на переговорах. Только не совсем понятно, это по тупости было сделано или специально подчеркнул, что ему наплевать на всех. Северный поток - это первая ласточка.......................
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20.05.2021 15:48 Ответить
Он не тупой он прекрасный актер и разваливает Украину прикидываясь невинной овечкой.
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20.05.2021 16:08 Ответить
Одно другого не исключает........... Зеленський про зустріч Путіна і Байдена: Є ризик, що РФ натисне для зняття санкцій з "Північного потоку". Це буде особистий програш президента США - Цензор.НЕТ 5394 Но тут немного другое - он и актер никакой и умом обделен. Интересно, сколько еще люди будут терпеть этот творящийся идиотизм и скотство. Так обгадить внешнюю политику за 2 года не каждому бы удалось. Про то, что они творят внутри страны, даже комментировать не буду.
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20.05.2021 16:56 Ответить
Сцыте на него, он бешаный
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20.05.2021 16:14 Ответить
Китай, может стать могильщиком США. Байден мобилизует Европу и весь мир, создаёт антикитайский союз. Прямой диктат США в Европе, прокладывает трещину в отношениях между Америкой и Европой, мешает созданию такого союза. Не секрет, что многие ЕСсовцы, считают Америку более опасным соперником чем Россию, потому что штаты тормозят экономику Европы, а Россия ускоряет её развитие своими углеводородами и сырьём. Россия со своими газовыми потоками, может перевесить чашу весов в сторону Китая. СП2 выгоден Германии и по любому он будет запущен.
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20.05.2021 16:16 Ответить
 
 