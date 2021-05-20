РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4649 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
4 029 31
вакцина (3815) Зеленский (16493) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза

Сравнивать процент вакцинированных от коронавируса в Украине и ЕС несправедливо.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы… не страна Европейского Союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять", - сказал он.

"Те прямые контракты, как с Индией, так и с Pfizer были вне тех или иных европейских программ, были на уровне, честно вам скажу, сложных договоренностей руководства Украины - президента, премьер-министра и министра здравоохранения", - добавил он.

"Я считаю, что очень несправедливая ситуация в мире, у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС. Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин.

В целом, по его словам, Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19.

Читайте также: В Украине коллективный иммунитет к COVID-19 будет сформирован скорее за счет переболевших, а не вакцинированных, - врач-иммунолог Волянский

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Молдова знаходиться. Грузія знаходиться. А Україна ні...
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55
+14
дбл
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55
+10
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 2487 Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4290
показать весь комментарий
20.05.2021 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дбл
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55 Ответить
как так - зеленский признает всё лоховсттво))
при Порошенко - находились в приорите.. вовка-шут даже хвалилось что "получим вакцину в числе первых в мире"..

Но прошел год при зеленском - и "Украина не в приоритете у стран ЕС"..
браво, вовка-шмаркля.. ссы зебилам еще!))
показать весь комментарий
20.05.2021 15:06 Ответить
"Мы, несмотря на то что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС"


Имена, вова, назови эти страны! Не ссы, бубОчко, назовите этих поцев в ЕС, кто сделал меньше прививок от ковид19!!

Монако, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино, Ватикан?? Ууууу, там явно Порошенко во всём виноват))
показать весь комментарий
20.05.2021 15:12 Ответить
п.с. "..что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин."

ну раз целый сЭрум Институт пообещал.. через фирму-однодневку из кривбасса - "Божья благодать" - то всё зашибись.. ))
Теперь зебилы могут спокойно глотать "золотую благодать" от вовки.. может кто из нех и дождется шмурдяка от сЭрума - пока зеленский и его друзья, чиновники и кумовья втихаря делают прививки от Пфайзер))
показать весь комментарий
20.05.2021 15:16 Ответить
Священна річка Ганг переповнена сотнями жертв коронавірусу
Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу - Цензор.НЕТ 8309

Сотні трупів захоронені в священній індійській річці Ганг або поховані в піску на її берегах. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла - в штаті Уттар-Прадеш - побоюються, що мерці - жертви COVID-19.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що вперше 10 травня 71 труп вимило на берег в селі Чауса в Біхарі. Офіційні особи заявили, що деякі з останків потрапити в Ганг після кремації, але й підозрювали, що трупи були скинуті в річку. Днем пізніше, за 10 км від Чауси, десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар.https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/svyashhenna-richka-gang-perepovnena-sotnyamy-zhertv-koronavirusu.html
показать весь комментарий
20.05.2021 19:32 Ответить
кокаинум и дермак в ухе великие вещи делают Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 6307
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55 Ответить
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 3845
показать весь комментарий
20.05.2021 15:00 Ответить
зеля, ты же обещаль....
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55 Ответить
Молдова знаходиться. Грузія знаходиться. А Україна ні...
показать весь комментарий
20.05.2021 14:55 Ответить
просто зенелох серьезно думает, что в мире все делается по знакомству, исходя из личных симпатий или антипатий. жлоб.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:59 Ответить
Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 2487 Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4290
показать весь комментарий
20.05.2021 14:56 Ответить
Аморальность

Слабоумие Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 7743
показать весь комментарий
20.05.2021 15:04 Ответить
Глянь, козєля, в люстерко, і побачиш чому.
показать весь комментарий
20.05.2021 14:56 Ответить
Мы не находимся в приоритете /Потому что "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." И есть чем заняться. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
показать весь комментарий
20.05.2021 15:00 Ответить
так может не степанов виноват ?
показать весь комментарий
20.05.2021 15:00 Ответить
Зеля , млять , поки тебе не було при владі , Украіна знаходилась для ЄС , приоритетною , може скажеш людям правду ,
чому за два роки наша краіна стала НЕ приоритетною ?
Я би тобі сказав чому , але ти і сам добре знаєш !
показать весь комментарий
20.05.2021 15:03 Ответить
так задолбал трепатней...шо и магнитной бури не надо..
показать весь комментарий
20.05.2021 15:04 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·4 чЗЕ буде читать з монітора, а питання задали ще вчора "потрібні" журналістиЗеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 5914Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза - Цензор.НЕТ 4030
показать весь комментарий
20.05.2021 15:04 Ответить
Це ПРОВАЛ Зеленського у зовнішній політиці.

Добре, що він сам визнав.
Його попередник із шкіри пнувся, щоб європейці з нами рахувались.
Ну от і все тепер...
показать весь комментарий
20.05.2021 15:04 Ответить
Молдова, к примеру, тоже. Правда численность населения разные, но это слабое оправдание.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:05 Ответить
Не мы, а ты.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:07 Ответить
Треба було про закупку вакцин думати в літку 2020 року, а не чакати манки небесної, Точка.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:08 Ответить
Комік-президент - це вже зашквар. "Кадрові" президенти з премєрами вже дивляиться на нього як на гімно. А після двох років тотального провального піз.єца - тим більше.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:08 Ответить
Так це зрозуміло, а при Порошенко ми перебували у приоритеті не тільки ЄС, а і всього світу, за виключенням Засрашки і її сателітів. Обкакався Вадемар і розмазав те по всій квартирі.
показать весь комментарий
20.05.2021 15:09 Ответить
Байден! Нет! Я тебе говорю, в глаза смотри! Мы почему ещё не в НАТО, ты нормальный вообще!!!??? Отвечай конкретно!
показать весь комментарий
20.05.2021 15:17 Ответить
степанов год просидел... какой приоритет? вовка, ты реально считаешь украинцев дураками? или... но ведь ашкенази - это тоже не...
показать весь комментарий
20.05.2021 15:19 Ответить
Так левова частка вакцини не в ЄС продукується, а в Індії, Китаї та США... Зеленський про затримку з поставками вакцин в Україну: Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу - Цензор.НЕТ 780
показать весь комментарий
20.05.2021 15:35 Ответить
Опять плохому танцору что то мешает. Все ему должны видите ли ВЫ!
показать весь комментарий
20.05.2021 15:53 Ответить
Ми не перебуваємо в пріоритеті у країн Європейського Союзу... Джерело: https://censor.net/ua/n3266512
Ясно діло, що ми тепер не в пріоритеті, якщо навіть Мілованов (а він точно в темі) називає Гідранта "Принижень України", з якого дива в ЄС мають звертати увагу на це чмо(
"Обкакавши" МВФ, Милованов взявся за Зеленського, перетворивши президента на "Приниження України"

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/obkakav-mvf-milovanov-prinyalsya-za-zelenskogo-prevrativ-prezidenta-v-unizhenie-ukrainy-15022021-415703
показать весь комментарий
20.05.2021 16:36 Ответить
 
 