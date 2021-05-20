Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза

Сравнивать процент вакцинированных от коронавируса в Украине и ЕС несправедливо.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы… не страна Европейского Союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять", - сказал он.

"Те прямые контракты, как с Индией, так и с Pfizer были вне тех или иных европейских программ, были на уровне, честно вам скажу, сложных договоренностей руководства Украины - президента, премьер-министра и министра здравоохранения", - добавил он.

"Я считаю, что очень несправедливая ситуация в мире, у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС. Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин.

В целом, по его словам, Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19.

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