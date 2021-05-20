Зеленский о задержке с поставками вакцин в Украину: Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Сравнивать процент вакцинированных от коронавируса в Украине и ЕС несправедливо.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Аутсайдер Украина по вакцинации? Во-первых, мы должны с вами понять, что мы… не страна Европейского Союза, не страна НАТО. Мы не находимся в приоритете у стран Европейского Союза с точки зрения очереди на поставку тех или иных вакцин. И это точка. И мы должны это понять", - сказал он.
"Те прямые контракты, как с Индией, так и с Pfizer были вне тех или иных европейских программ, были на уровне, честно вам скажу, сложных договоренностей руководства Украины - президента, премьер-министра и министра здравоохранения", - добавил он.
"Я считаю, что очень несправедливая ситуация в мире, у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС. Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС", - добавил Зеленский.
Президент также отметил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин.
В целом, по его словам, Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19.
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при Порошенко - находились в приорите.. вовка-шут даже хвалилось что "получим вакцину в числе первых в мире"..
Но прошел год при зеленском - и "Украина не в приоритете у стран ЕС"..
браво, вовка-шмаркля.. ссы зебилам еще!))
Имена, вова, назови эти страны! Не ссы, бубОчко, назовите этих поцев в ЕС, кто сделал меньше прививок от ковид19!!
Монако, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино, Ватикан?? Ууууу, там явно Порошенко во всём виноват))
ну раз целый сЭрум Институт пообещал.. через фирму-однодневку из кривбасса - "Божья благодать" - то всё зашибись.. ))
Теперь зебилы могут спокойно глотать "золотую благодать" от вовки.. может кто из нех и дождется шмурдяка от сЭрума - пока зеленский и его друзья, чиновники и кумовья втихаря делают прививки от Пфайзер))
Сотні трупів захоронені в священній індійській річці Ганг або поховані в піску на її берегах. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла - в штаті Уттар-Прадеш - побоюються, що мерці - жертви COVID-19.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що вперше 10 травня 71 труп вимило на берег в селі Чауса в Біхарі. Офіційні особи заявили, що деякі з останків потрапити в Ганг після кремації, але й підозрювали, що трупи були скинуті в річку. Днем пізніше, за 10 км від Чауси, десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар.https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/sdorovya/svyashhenna-richka-gang-perepovnena-sotnyamy-zhertv-koronavirusu.html
Слабоумие
чому за два роки наша краіна стала НЕ приоритетною ?
Я би тобі сказав чому , але ти і сам добре знаєш !
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·4 чЗЕ буде читать з монітора, а питання задали ще вчора "потрібні" журналісти
Добре, що він сам визнав.
Його попередник із шкіри пнувся, щоб європейці з нами рахувались.
Ну от і все тепер...
Ясно діло, що ми тепер не в пріоритеті, якщо навіть Мілованов (а він точно в темі) називає Гідранта "Принижень України", з якого дива в ЄС мають звертати увагу на це чмо(
"Обкакавши" МВФ, Милованов взявся за Зеленського, перетворивши президента на "Приниження України"
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/obkakav-mvf-milovanov-prinyalsya-za-zelenskogo-prevrativ-prezidenta-v-unizhenie-ukrainy-15022021-415703