При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при нем ни один журналист не был убит, и он не хочет, чтобы это изменилось.
"Я не хочу, чтобы это изменилось. Но при мне ни один журналист так не ушел из жизни (не был убит. - Ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста, а также он не знает, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению.
"Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - уточнил Зеленский.
Он отметил, что ему очень жаль, что когда убили Шеремета, он не был президентом, ведь те органы, которые, возможно, имеют к этому отношение, не сделали бы этого.
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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только одна проблема - к бесноватому вовке-шуту на "пресс-конференцию" пускают толко ватных и прокацапских журналжистов.. а нормальным - фиг туда попадешь..
Страшно шуту.. вопросики зададут неудобные))
да и сам вовка-шмаркля станет гордится "своими достижениями в полетах на Марс"..
Тобі ж американські президенти не такі, а вбивця українців пуйло з миром в очах.
Слава Богу.
А вообще-то у него на рояле получается лучше чем на вопросы без шпаргалки отвечать.
Питання, хто керує країною ?
..(ну как небольшой контраргументик для сопляменников зенелоха сгодиться? ))))
Один Рифмастер - это твой приговор.
то ли хлоркой все обсыпать... то ли батюшку с кадилом ))))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
А на перскоференції з рюкзаковим так хвалився тим, що затримані вбивці журналіста! Таке досягнення було! І що, знов обісрався?
Вава, з твоїми "досягненнями" в країні скоро буде дефіцит підгузків! Краще не роби нічого - і країні краще, і ти здоровіший будеш... Може будеш... А може і на концерт до Кобзона потрапиш... Все залежить від тебе - йди геть, як обіцяв!
воно нас всіх згубить.