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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что при нем ни один журналист не был убит, и он не хочет, чтобы это изменилось.

"Я не хочу, чтобы это изменилось. Но при мне ни один журналист так не ушел из жизни (не был убит. - Ред.)", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста, а также он не знает, причастны ли обвиняемые на данный момент лица к этому преступлению.

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"Вероятность причастности во время прошлой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - уточнил Зеленский.

Он отметил, что ему очень жаль, что когда убили Шеремета, он не был президентом, ведь те органы, которые, возможно, имеют к этому отношение, не сделали бы этого.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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Топ комментарии
+42
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9264
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20.05.2021 14:58
+28
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7389 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2968
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20.05.2021 14:59
+25
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7403 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5586
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20.05.2021 14:58
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Правила форума Совет форумчан
Це докір кацапам?
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20.05.2021 14:55 Ответить
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9264
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20.05.2021 14:58 Ответить
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7389 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2968
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20.05.2021 14:59 Ответить
Та нет, комментаторы на цензоре - он действительно на готовое пришел.
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20.05.2021 15:08 Ответить
...что, ты голосовал за гундосого обрезка - а теперь обидно? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3448
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20.05.2021 17:37 Ответить
Я за комментаторов не голосовал, тем более за безымянных шавок типа тебя.
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20.05.2021 17:54 Ответить
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3347 При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5493
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20.05.2021 17:58 Ответить
припев..." Арлекино,Арлекино я такой у вас ...." При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4254
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20.05.2021 15:09 Ответить
Ти не там питаєш. Тут більшість кацапів - вони тобі не будуть відповідати.
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20.05.2021 15:02 Ответить
Дякую дядьку, щиро дякуємо.
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20.05.2021 14:56 Ответить
При тобі, козел, журналістів не стало.)
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20.05.2021 14:57 Ответить
зате скільки скурвили!...
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20.05.2021 14:57 Ответить
*****, вот оно чего.. теперь зеленский лично охраняет журналистов))

только одна проблема - к бесноватому вовке-шуту на "пресс-конференцию" пускают толко ватных и прокацапских журналжистов.. а нормальным - фиг туда попадешь..
Страшно шуту.. вопросики зададут неудобные))
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20.05.2021 14:58 Ответить
При Зеленському китайці сіли на Марс.)))
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20.05.2021 14:58 Ответить
плин.. это станет убойным аргументом для зебилов))
да и сам вовка-шмаркля станет гордится "своими достижениями в полетах на Марс".. При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1713
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20.05.2021 15:01 Ответить
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7403 При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5586
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20.05.2021 14:58 Ответить
эта голова слила почти весь боезапас ВСУ...
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20.05.2021 15:12 Ответить
в Чехии тоже он? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7483
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20.05.2021 16:02 Ответить
...причем каждый день тебе в штаны, вася При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3724
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20.05.2021 17:29 Ответить
Не говоря уже о приказах не брать штурмом донецк когда все к этому были готовы.
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20.05.2021 15:13 Ответить
А ну-ка просвети?При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3307
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20.05.2021 16:05 Ответить
...тебе лично приказывал, воен диванный? При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6526
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20.05.2021 17:36 Ответить
Пуйлу не треба "топити" тебе, тому і не вбивали.
Тобі ж американські президенти не такі, а вбивця українців пуйло з миром в очах.
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20.05.2021 14:58 Ответить
Ой дурак!
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20.05.2021 14:59 Ответить
При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4349 БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ РЖАТЬ та выключите этому идиоту микрофон.
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20.05.2021 15:00 Ответить
ВСЕ !
Слава Богу.
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20.05.2021 15:02 Ответить
Хватило сил посмотреть только до вопроса Гордона о Порохе. Тут зеля начал явно свою дурню нести без подсказок в наушник. Переключил, воно за 2 года так ничего и поняло...
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20.05.2021 15:03 Ответить
Блин, сказал и три раза не сплюнул...
А вообще-то у него на рояле получается лучше чем на вопросы без шпаргалки отвечать.
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20.05.2021 15:01 Ответить
На роялі теж під фонограму. Воно і там убожество. Але лідером його собі насунуло аж 73% активного населення, а з тими, що на заробітках були в той час - більше 75%. І це реально страшно. І дуже, дуже соромно.
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20.05.2021 15:04 Ответить
Зеленський сказав - мушу закінчувати, бо на нього чекає головнокомандувач При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5839
Питання, хто керує країною ?
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20.05.2021 15:02 Ответить
В мене інше питання, чи можна називати країною ту спільноту на території, яка під час війни і окупації вибрала собі ОЦЕ лідером нації, гарантом законності, дипломатичним лицем (Господи, прости!) і головнокомандувачем ЗСУ?
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20.05.2021 15:08 Ответить
железный купол для журналистов
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20.05.2021 15:03 Ответить
Нема сечі цей сюрреалізм внімати... При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1885
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20.05.2021 15:05 Ответить
я теперь даже не знаю как с зебобиками спорить . ведь на любой мой аргумент у них всегда есть не пробивной козырь " ни одного журналиста не убили " При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4480
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20.05.2021 15:06 Ответить
а скольких избили? ))) одна мендель (ах как ее будет чертовски нехватать))) двоих собственноручно уколошкала))))
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9758

..(ну как небольшой контраргументик для сопляменников зенелоха сгодиться? ))))
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20.05.2021 15:12 Ответить
вы не понимаете это совсем другое . она женщина ( по крайней мере по паспорту ) ей можно При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 470
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20.05.2021 15:17 Ответить
та ну... женщина с паспортом должна себя вести скромнее )))
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20.05.2021 15:22 Ответить
Ой дебил....
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20.05.2021 15:07 Ответить
А сколько при тебе активистов, волонтеров и добробатов посадили или тягают по вымышленным и шитым белыми канатами статьям?
Один Рифмастер - это твой приговор.
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20.05.2021 15:07 Ответить
стремно сказано
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20.05.2021 15:10 Ответить
залізали гади...до смерті При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6880
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20.05.2021 15:12 Ответить
Господи, какой идиот ! Лучше бы молчал. 73% совков, поэтому так и живем.
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20.05.2021 15:13 Ответить
Значит ты и убивал пока не стал презом
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20.05.2021 15:14 Ответить
теперь сотрудникам завода месяц придется ауру очищать...
то ли хлоркой все обсыпать... то ли батюшку с кадилом ))))
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20.05.2021 15:14 Ответить
..журналисты напряглись
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20.05.2021 15:14 Ответить
Накаркай бідоносець...
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20.05.2021 15:17 Ответить
...у вас на стройке несчастных случаев не было? далее все знают...
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20.05.2021 15:18 Ответить
А при тобі хіба є ще журналістика? Журнашлюшки працюють на тебе, руський світ і на Беню, то хто їх буде вбивати?
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20.05.2021 15:31 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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20.05.2021 15:33 Ответить
... а еще - ни одного дворника и ни одну проститутку....
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20.05.2021 15:37 Ответить
"ему неизвестно, кто является убийцей Шеремета журналиста" Источник: https://censor.net/ru/n3266513

А на перскоференції з рюкзаковим так хвалився тим, що затримані вбивці журналіста! Таке досягнення було! І що, знов обісрався?
Вава, з твоїми "досягненнями" в країні скоро буде дефіцит підгузків! Краще не роби нічого - і країні краще, і ти здоровіший будеш... Може будеш... А може і на концерт до Кобзона потрапиш... Все залежить від тебе - йди геть, як обіцяв!
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20.05.2021 15:51 Ответить
це рівно такі самі аргументи, як й в кацапні щодо путіна: "затовойнінет".
воно нас всіх згубить.
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20.05.2021 16:02 Ответить
Зря он это сказал. Теперь кто-то может пострадать. Одно слово - Зебил. Диагноз...
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20.05.2021 16:03 Ответить
хйло тебя услышал
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20.05.2021 16:08 Ответить
Аваков как был при Порохе, так и остался при Зеле. Так что Зеля имел ввиду?
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20.05.2021 16:15 Ответить
накликає на своє тупе єство нові жертви... журналістів також, що він буде лепетати наступного разу?
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20.05.2021 16:18 Ответить
Бо ті журналізди зараз сидять тихо і рахують зароблене на обсиранні Пороха бабло.
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20.05.2021 16:30 Ответить
Убита журналистика!
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20.05.2021 16:35 Ответить
При мені жодного журналіста не вбили, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5525
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20.05.2021 23:20 Ответить
 
 