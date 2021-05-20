Зеленский - это приговор не Порошенко, а всей Украине, - заявление "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Европейской Солидарности" прокомментировали заявление Зеленского о том, что он стал приговором пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-служба политсилы.
"Зеленский не приговор Порошенко. Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тыс. украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором. И это только по официальным данным, которые сфальсифицированы. А по данным Национальной академии наук, Зеленский стал смертным приговором для почти 150 тыс. человек", - говорится в сообщении.
В "ЕС" отметили, что Зеленскому нужно нести ответственность за собственную деятельность и бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров.
"Зеленский сам по себе, страна сама по себе как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются - общее впечатление от его пресс-конференции", - подчеркнули в политсиле.
Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что стал приговором для Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні наша краіна в повній дупі , і це серйозно !
Он их результат, но это не мешает ему их кинуть. По-другому всё равно невозможно было в укр.политике на такой пост пробиться.
Хотя не вериться, что у него был такой хитроумный план))) Но есть ещё небольшая вероятность, что он только начал рождаться как политик. В общем, будем посмотреть...
___________
По оцінкам фахівців Янек програв Юлі відсотків 15. Він домахлював собі декілька мільонів голосів. "Відносно чесно"
вольдэмар гут, зер гут!
2 ч. ·
А пока страна смотрит шутовскую пресс-конференцию Зеленского, в Украине создаётся «Семья-2». А именно - верных персонально Зеленскому аферистов Рада назначает министрами. И Голобородько лично садится на многомиллиардные лакомые бюджетные потоки.
Ну, а вы и дальше обсуждайте пресс-конференцию))))
а украинца поскобли (по аналогии) - найдешь там еврея. не надо паразитизм евреев перекладывать на украинцев. Черта оседлости была в Украине и Беларуси, много евреев жило на территории Украины, повлияли и перемешались, научились у них, а обвиняют украинцев.