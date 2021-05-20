3 453 40
Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после проведения запланированной ревизии государственных дач там не будут проживать люди, как-либо связанные с ним.
"Я попросил полную ревизию всего, они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, связанные со мной", - сказал Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что после ревизии государственных дач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто там будет жить и на каких условиях.
Кроме того, Зеленский отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в госсобственности.
Топ комментарии
+20 Serg Sk ee8b1a76
показать весь комментарий20.05.2021 15:15
+10 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий20.05.2021 15:16
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий20.05.2021 15:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я понимаю, что имея пенис удобно ссать зебалам в очи. Но как это делать, если ты женщина???
Конча-Заспа переезжает ))))
Тепер я буду жити там сам, хочу будти як Чивокуня)
ІМХО: В рєзультатє окажется что должни уєхать, но нє уєдут ))))
ЗМІ повідомили, що утримання будинку Зеленського в Кончі-Заспі 2021 року обійдеться бюджету України у 68,4 млн грн.
"На функціонування будинку відпочинку "Конча-Заспа" 2020 року використано 34 млн 289 тис. грн, зокрема коштом загального фонду державного бюджету - 3,6 млн грн, спеціального фонду державного бюджету - 30 млн 671 тис. грн"