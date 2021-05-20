Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после проведения запланированной ревизии государственных дач там не будут проживать люди, как-либо связанные с ним.

"Я попросил полную ревизию всего, они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, связанные со мной", - сказал Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что после ревизии государственных дач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто там будет жить и на каких условиях.

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Кроме того, Зеленский отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в госсобственности.