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Новости Политика Украины
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дача (95) ДУСя (180) жилье (876) Зеленский (16493)

Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после проведения запланированной ревизии государственных дач там не будут проживать люди, как-либо связанные с ним.

"Я попросил полную ревизию всего, они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, связанные со мной", - сказал Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что после ревизии государственных дач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто там будет жить и на каких условиях.

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Кроме того, Зеленский отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в госсобственности.
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Топ комментарии
+20
А сам ты **** съедишь с госдачи ?
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20.05.2021 15:15
+10
все дачі для дєток! в нашем квартале сіроток много
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20.05.2021 15:16
+9
Это будет как с цикавым ришеннням по снижению тарифов, которое сначала нашли, а потом протеряли. Так что никто никуда не уедет, а заедет еще больше Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать - Цензор.НЕТ 2068
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20.05.2021 15:15
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тебе шо, места мало, зебилоид?
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20.05.2021 15:15 Ответить
вова сказал - вова сделал: скоро начнется заселение госдач друзьями и кумовьями бесноватого шута))
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20.05.2021 15:18 Ответить
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 5825
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20.05.2021 15:26 Ответить
Первая леди призналась, что мечтает когда-нибудь иметь свое жилье.


Я понимаю, что имея пенис удобно ссать зебалам в очи. Но как это делать, если ты женщина??? Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 907 Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 8180 Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7289
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20.05.2021 15:28 Ответить
А никто не говорил, что будет легко Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 4843
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20.05.2021 15:29 Ответить
С вертухи... Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 126
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20.05.2021 15:30 Ответить
Ця дурепа знається тільки на борделях, які показує в кварталі 95.
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20.05.2021 17:34 Ответить
Напоминает то, как янукович с Межигорья съезжал Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 8420
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20.05.2021 15:28 Ответить
Виктор Федорович такой фигней не занимался, это тоже самое, что мелочь по карманам тырить Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 3311
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20.05.2021 15:30 Ответить
Не ну шота ж он с хонки вывез Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 6948
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20.05.2021 15:31 Ответить
Токо самое ценное. Даже золотой батон показался ему дешевой безделушкой Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7874
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20.05.2021 15:35 Ответить
А тут ценным оказалась крашеная штукатурка и люстры. "По Сеньке и шапка".
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20.05.2021 15:42 Ответить
А вони туди вішали ті люстри? Пусти за стіл свиню -- вона й ноги на стіл. Оборзевшие большевики.
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20.05.2021 17:25 Ответить
А сам ты **** съедишь с госдачи ?
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20.05.2021 15:15 Ответить
Это будет как с цикавым ришеннням по снижению тарифов, которое сначала нашли, а потом протеряли. Так что никто никуда не уедет, а заедет еще больше Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в госдачи: Я попросил полную ревизию. Все должны уехать - Цензор.НЕТ 2068
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20.05.2021 15:15 Ответить
все дачі для дєток! в нашем квартале сіроток много
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20.05.2021 15:16 Ответить
Гарно живемо, проблем немає, можно і про дачі побалакать. Мабуть у журнашлюх закінчилися питання.
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20.05.2021 15:17 Ответить
а ти коли віддасиш держдачу дітям, як й обіцяв?!
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20.05.2021 15:18 Ответить
Так он и отдал дачу детям. Правда своим, но живет теперь у них в гостях, а не у себя дома, хотя Ленка сказала, что сняла люстры и посбивала все золото там)))
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20.05.2021 15:25 Ответить
И мадама бенядивтовна сьедет с госдачи?? Или она не особа приближенная к императору??
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20.05.2021 15:20 Ответить
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 6696

Конча-Заспа переезжает ))))
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20.05.2021 15:27 Ответить
Реакція пов'язаних з ним людей не змусила себе довго чекати...
Зеленський запевнив, що пов'язані з ним люди не заїдуть у держдачі: Я попросив повну ревізію. Усі повинні виїхати - Цензор.НЕТ 7342
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20.05.2021 15:29 Ответить
Верю, верю.. Помню Ленке не уютно было, так она всю позолоту для Золотого Базара срезала вместе с люстрами
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20.05.2021 15:30 Ответить
саме головне, щоб такі "шоу" не забувалися...і Харанту після виборів це відчулося..і вагнергейт, і єрмаки з сивохами і дубінськими...і посадки Патріотів....так просто...або просто так "па-пріколу".. на років два-три в Лук`янівському сізо йому б прищепили "любов до України"...
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20.05.2021 15:31 Ответить
Что-то не пойму я дурачка. Так заедут или съедут?
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20.05.2021 15:33 Ответить
заедут по новой концепции
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21.05.2021 02:53 Ответить
"Я попросив повну ревізію всього, вони всі повинні виїхати. Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною" Джерело: https://censor.net/ua/n3266518
Тепер я буду жити там сам, хочу будти як Чивокуня)
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20.05.2021 16:29 Ответить
Ох и тяжёлый сегодня день для ********, так у них подгорает, столько приходится стучать по клавишам! Премию хоть обещали выплатить?
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20.05.2021 16:35 Ответить
А тебе чого плющить?
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20.05.2021 23:01 Ответить
Так всьо-такі нє заєдут ілі всьо-такі должни уєхать...
ІМХО: В рєзультатє окажется что должни уєхать, но нє уєдут ))))
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20.05.2021 16:43 Ответить
Оце обсцикає ! Потужно !
ЗМІ повідомили, що утримання будинку Зеленського в Кончі-Заспі 2021 року обійдеться бюджету України у 68,4 млн грн.

"На функціонування будинку відпочинку "Конча-Заспа" 2020 року використано 34 млн 289 тис. грн, зокрема коштом загального фонду державного бюджету - 3,6 млн грн, спеціального фонду державного бюджету - 30 млн 671 тис. грн"
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20.05.2021 17:18 Ответить
хорошо и правильно.
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20.05.2021 17:31 Ответить
Мабуть, не замислюються, чи вистачить грошей ще на кілька днів, щоб купити курячих крилець, чи наїстися досхочу один раз, а потім жити на самій картоплі та крупі допоки крапне на картку.
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20.05.2021 17:47 Ответить
Верить Гундосу-себя не уважать!
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20.05.2021 22:46 Ответить
а на его даче детки будут жить?
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21.05.2021 02:50 Ответить
 
 