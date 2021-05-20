Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский
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Войну на Донбассе проще заморозить.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет поражением или победой замораживание ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99% зависит от РФ", - заявил Зеленский.
"Вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", - пояснил он.
"Проще, я считаю, заморозить, мы это понимаем. В этом не будет "зрады", это будет нормально политически… много стран так живут", - резюмировал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
а наші людоньки відповіли :
"А чого ж це наша "гордість" у російській косоворотке )))))
"Так гордятся вышиванкой, что не знают как она выглядит. Кстати, на Зеленском надета тверская косоворотка"
"А чого? Міг би і кімоно вдягнути. Теж рубаха. Теж біла. Усіх зі святом"
"Коли твої медійники такі ж.... овочі з грядки"
ну где ж они найдут такое чудо да еще и с такой фамилией (которая стала нарицательной)))
ОстапаНелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал
Хотя обещал что война закончится, посмотрим далее.
3 ч. ·
Президент дає відповідь РОСІЙСЬКОЮ мовою. Цікаво, в якій країні президент буде давати відповіді мовою держави-агресора.
У Франції? У Німеччині? Чи може в тій же Росії.
Ні...у нас знов меншовартість та малоросійство. Гидко.
А щодо іншого, Зеленський просто поплив на питаннях про Коломойського, поплив на питанні оліграхів. На відповідях по закінченню епохи бідності.
Відверто, пресконференція НІ ПРО ЩО!
Розмиті відповіді, брехливі обіцянки і просто хамство, якщо найвеличнішому щось не подобається.
Останній висновок про так звану «прес-конференцію Зеленського:
Гидко і соромно!