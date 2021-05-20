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Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив

Войну на Донбассе проще заморозить.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет поражением или победой замораживание ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99% зависит от РФ", - заявил Зеленский.

"Вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", - пояснил он.

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"Проще, я считаю, заморозить, мы это понимаем. В этом не будет "зрады", это будет нормально политически… много стран так живут", - резюмировал Зеленский.
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Топ комментарии
+13
кацапйоМы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6572
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20.05.2021 15:26
+8
Його не вчили думати і говорити одночасно.
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20.05.2021 15:30
+7
О, тільки повернувся додому, а він іще бреше. Напрошується сакраментальне «І тут Остапа Нелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5601
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20.05.2021 15:35
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кацапйоМы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6572
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20.05.2021 15:26 Ответить
а король-то голый!
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20.05.2021 15:30 Ответить
воно підписало - наша гордість, наш скарб (с)
а наші людоньки відповіли :
"А чого ж це наша "гордість" у російській косоворотке )))))
"Так гордятся вышиванкой, что не знают как она выглядит. Кстати, на Зеленском надета тверская косоворотка"

"А чого? Міг би і кімоно вдягнути. Теж рубаха. Теж біла. Усіх зі святом"

"Коли твої медійники такі ж.... овочі з грядки"
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20.05.2021 15:35 Ответить
Реально НЕ смішно. Це свідомий вчинок малороса.
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20.05.2021 15:51 Ответить
"Украина использует один процент из ста для того, чтобы урегулировать ситуацию" - он сам понял, что сказал? Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2613
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20.05.2021 15:26 Ответить
Його не вчили думати і говорити одночасно.
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20.05.2021 15:30 Ответить
а це точно той Зененський, не Дьопйош?
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20.05.2021 15:29 Ответить
Такую сложную фразу он бы не осилил, ищите где- то рядом мендель с рацией.
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20.05.2021 15:31 Ответить
я повторяюсь - как нам ее будет не хватать!! )))
ну где ж они найдут такое чудо да еще и с такой фамилией (которая стала нарицательной)))
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20.05.2021 15:36 Ответить
О, тільки повернувся додому, а він іще бреше. Напрошується сакраментальне «І тут Остапа Нелоха понесло»
Доречі, ніхто ее звернув увагу: прес конференція проходить у цеху ДП "Антонов" у робочий день, де завдяки зусиллям Зеленського і слуг повинна кипіти робота із виробництва літаків ...
А тут 95 Квартал Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5601
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20.05.2021 15:35 Ответить
Расшифруйте,что значит"урегулировать".Крым-врагу оставить и выборы в ОРДЛО? Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5911
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20.05.2021 15:36 Ответить
за шо он держится? ))) (пардон)
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20.05.2021 15:38 Ответить
Во как: решение конфликта на "99% зависит от РФ"...А как-же " надо просто прекратить стрелять"? Короче, спасибо жителям Кривбасса за президента - пианиста. А также низкий поклон всем вам, 75% мудаков, поставивших клоуна на царство.
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20.05.2021 15:40 Ответить
Почему нельзя заморозить, в чем проблема?
Хотя обещал что война закончится, посмотрим далее.
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20.05.2021 15:48 Ответить
кейсами(пейсами)… 99% зависит от РФ, - сказал Зеленский / Не главнокомандующий ВСУ а срань подзаборная.
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20.05.2021 15:51 Ответить
Воно (янєлохМнє42) так й не зрозуміло що Україні потрібне звільнення УСІХ окупованих рф (рашисстами) теріторій, тобто перемога! А не якесь незрозуміле "врегулювання" ....яке воно гидке.
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20.05.2021 15:51 Ответить
Математический гений держится за 1%, а нарид держится за зеленый 0
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20.05.2021 15:54 Ответить
Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2639
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20.05.2021 15:55 Ответить
ты, мудило, все перепутал, - ты держишься за пипиську плешивой бабушки с половыми органами дедушки..
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20.05.2021 16:13 Ответить
Андрій Смолій

3 ч. ·

Президент дає відповідь РОСІЙСЬКОЮ мовою. Цікаво, в якій країні президент буде давати відповіді мовою держави-агресора.

У Франції? У Німеччині? Чи може в тій же Росії.
Ні...у нас знов меншовартість та малоросійство. Гидко.

А щодо іншого, Зеленський просто поплив на питаннях про Коломойського, поплив на питанні оліграхів. На відповідях по закінченню епохи бідності.

Відверто, пресконференція НІ ПРО ЩО!

Розмиті відповіді, брехливі обіцянки і просто хамство, якщо найвеличнішому щось не подобається.

Останній висновок про так звану «прес-конференцію Зеленського:

Гидко і соромно!
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20.05.2021 16:31 Ответить
всё правильно и честно сказал.
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20.05.2021 17:32 Ответить
Когда это он "всё правильно и честно сказал"---- сегодня или в 2019 году???
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21.05.2021 01:24 Ответить
Ми тримаємося за один відсоток ймовірності врегулювання на Донбасі, не допустивши "заморозки" конфлікту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8545
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21.05.2021 01:24 Ответить
и тогда и теперь.
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24.05.2021 01:03 Ответить
 
 