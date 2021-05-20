Мы держимся за один процент вероятности урегулирования на Донбассе, не допустив "заморозки" конфликта, - Зеленский

Войну на Донбассе проще заморозить.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет поражением или победой замораживание ситуации на востоке Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99% зависит от РФ", - заявил Зеленский.

"Вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", - пояснил он.

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"Проще, я считаю, заморозить, мы это понимаем. В этом не будет "зрады", это будет нормально политически… много стран так живут", - резюмировал Зеленский.