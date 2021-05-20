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Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю

Президент Владимир Зеленский надеется на работу судебной системы в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень ждем, когда будет серьезно работать вся судебная система, судебная отрасль включая Антикоррупционный суд. Мы очень хотим, чтобы за три копейки не отпускал тот или иной суд людей, взяточники", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что делает все для того, чтобы на них не было влияния.

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"Мы слышали НАБУ и понимали, что надо очень быстро загрузить работу Антикоррупционного суда, и мы все считали, думали и ещё в это очень верим, что будут приговоры. Именно приговоры от работы НАБУ. Есть только один суд, который дает эти приговоры – это именно приговоры Антикоррупционного суда. И для нас очень важно, чтобы они были четкими, жесткими, эти приговоры. Я их не вижу, но я верю", - акцентировал Зеленский.
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Топ комментарии
+8
потерпевший хочет по-жёстче? Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 4502

Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 6315
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20.05.2021 15:34
+4
з'ясувалося ще одне амплуа талановитого блазнюка: він - антикорупційний почекун.
Можна навіть запропонувати нову назву - криворога почекандра.
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20.05.2021 15:34
+3
ОЯЕ! Адепт веры адвентистов судебной системы трёх копеек, митрополит янелох зеленый первый. Дай Бог и последний.
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20.05.2021 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Три копейки? Это стакан сладкой газировки из детства нелоха. Память…
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20.05.2021 15:33 Ответить
Хорошая пресуха у ЗЕ. ********** и всякие petyarasty так и брызжут лайном, но пачкают только себя.
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20.05.2021 15:51 Ответить
перший жорсткий вирок антикорупційний якраз кловану й винесе Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю - Цензор.НЕТ 4400
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20.05.2021 16:01 Ответить
И мы-ждали(с сентября 20г.) Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 7283
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20.05.2021 15:33 Ответить
з'ясувалося ще одне амплуа талановитого блазнюка: він - антикорупційний почекун.
Можна навіть запропонувати нову назву - криворога почекандра.
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20.05.2021 15:34 Ответить
потерпевший хочет по-жёстче? Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 4502

Зеленский ждет серьезной работы Антикоррупционного суда: Я не вижу жестких приговоров, но верю - Цензор.НЕТ 6315
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20.05.2021 15:34 Ответить
А в Санта Клауса теж??
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20.05.2021 15:35 Ответить
пачєму парашенка нє сідіт- вот главний вапрос
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20.05.2021 15:41 Ответить
А про Тимошенко вже забув? Чи в методичці про неї ні слова?
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20.05.2021 15:44 Ответить
Как легко опознать зедебила росиянского?
По Гугл переводчику.
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20.05.2021 15:46 Ответить
Даю 100%, что буквально, через час вылезит зеботовская поддержка.
Нет, наверное 200%. Пока изучают методички. Скоро будут))!
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20.05.2021 15:41 Ответить
О, у тролей смена поменялась.
А через час и чуть позже народ просто придет домой с работы, сядет за компы и все вам ************** кремледлядям растолкует. 100%, нет 200%.
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20.05.2021 16:12 Ответить
ОЯЕ! Адепт веры адвентистов судебной системы трёх копеек, митрополит янелох зеленый первый. Дай Бог и последний.
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20.05.2021 15:42 Ответить
Демагог! Ему "свой в доску" и корупционер Тупицкий не подошёл, только потому, что тот не нашёл констиуционным Закон о рынке замли. А руководителей антикоррупционных органов при смелой работе вообще бы в асфалт закатали.
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20.05.2021 15:46 Ответить
Подонки коррупционеры и продажные судьи с мусорами
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20.05.2021 15:53 Ответить
по окончанию своего срока недоторканости будет
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20.05.2021 15:56 Ответить
Так потрібно, як в 1933-1939 роках встановити норму по вироках і роках ув'язнення. Дати ще категорію осіб, яких мають засуджувати, а яких не чіпати. Засуджувати тих, хто воював за Україну, а не чіпати тих, хто воював проти України. Перші потенціальні вороги - це ті, що розмовляють українською, а мають імунітет расейськоговорящіє, бо продукт Вальдемара і його "шайки 95", виготовляється тільки - в Парашію і Даунбасятію.
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20.05.2021 15:58 Ответить
Mykola Nikolaus

Зеленський чекає серйозної роботи Антикорупційного суду: Я не бачу жорстких вироків, але вірю - Цензор.НЕТ 3291
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20.05.2021 16:22 Ответить
Вас не поймёшь- то его рисуете дитям малым, то вопите про 'узурпацию власти' и 'репрессиях'
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20.05.2021 16:33 Ответить
Anton Shvets

13 мин. ·

Насправді Президент 2.0 це Андрій Єрмак.
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20.05.2021 16:23 Ответить
да это же смешно, вы думаете что он чтото решает? все решают люди - олигархи которые его туда поставили, а он просто кукла на ниточках, что ему скажут то и будет делать
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20.05.2021 16:30 Ответить
Не соромся, Вадемаре, роби як робили твої сородичі по відношенню до українців з 1918 року і до розпаду "червоної імперії", та і зараз вони не брезгують. Чи може вони щось толкового зробили? Можливо хтось щось винайшов таке, що ми попереду всієї планети? Чи тільки морили голодоморами, знищували культуру і русифіціровали, а зараз обдирають, як останню липку?
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20.05.2021 16:32 Ответить
 
 