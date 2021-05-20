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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Кучма (1867) рейтинг (1617)

Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021, сообщает Цензор.НЕТ.

"Среди политиков, которые занимали должность Президента Украины, самый высокий рейтинг доверия у действующего главы государства В.Зеленского (доверяют - 46%, не доверяют - 51%). Л.Кучме доверяют 36%, не доверяют - 58%. Л.Кравчуку доверяют 36%, не доверяют - 53%. В.Ющенко доверяют 29%, не доверяют - 66%. П.Порошенко доверяют - 24%, не доверяют - 75%. В.Януковичу доверяют 15%, не доверяют - 82%. По сравнению баланса доверия / недоверия на втором году президентства ситуация у В.Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, чем у двух его предшественников П.Порошенко и В.Януковича", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 30,2% украинцев, за Порошенко - 12,8%, за Бойко - 11,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, лучшим считают Л.Кучму (23%). 18% ответили, что лучшим президентом является В.Зеленский, 14% считают, что лучшим был П.Порошенко, 13% считают, что лучшим был В.Янкукович, 12% - Кравчук и лишь 7% - В.Ющенко. В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились ответить", - отмечается в исследовании.

Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос Рейтинга 01
Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос Рейтинга 02
Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос Рейтинга 03
Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 мая 2021
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Топ комментарии
+40
точно, цей нарІд - мудрий..
Вважати батька ******** олігархічно-феодальної системи кучманоїда - кращим?!!
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20.05.2021 15:44
+39
Про кучмо ересь какая-то.
Эта тварь взростила олигархическую власть.
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20.05.2021 15:44
+27
Кучме
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20.05.2021 15:54
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- Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше- Как 18летние могут помнить президенство Кучмы? Бабушки с дедушками нашептали?
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20.05.2021 19:15 Ответить
именно бабушки с дедушками.
мне особенно нравится слышать на улице как розовощекие школьники рассказывают друг другу как классно жилось при совке! Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1863 Оцінка президентів: найменше не довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3884
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20.05.2021 19:31 Ответить
Ну, а что же вы хотели?
МУДРИЙ НÁРIД, он такой...
Отдавать предпочтение тому, кто отдал прямой приказ на убийство журналиста!
Ганьба!!!

Хотя, а что можно было ожидать от тех, кто живёт по принципу "а какая разница"...
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20.05.2021 20:14 Ответить
Да все это- фуфло! *рейтинг* -фуфло, опрос- фуфло ,мудрийнарит - фуфло , только *повара* этого рейтинга и вброса не фуфло, а твари, падлы, суки и подонки...
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20.05.2021 20:30 Ответить
Це є відповіддю на недолуге питання ЗЕ Байдену, чому Україна до сих пір не в НАТО.
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20.05.2021 22:45 Ответить
Общался с экстрасенсом. Она сказала, что Кличко и Порошенко посадит Аваков. Порошенко будет сидеть дольше, но у него в тюрьме будет часовня. А следующим президентом после Зеленского будет Юля Тимошенко. А мэром Киева будет Артём Милевский. Она очень хороший экстрасенс и никогда не ошибалась
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21.05.2021 01:01 Ответить
Ха, никогда не ошиблась, а вот теперь это то время, когда проявится её ошибочка...
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31.10.2021 16:13 Ответить
Бред это, а не опрос! Худший недопрезидент--зеленский, лучший Президент--Порошенко.
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21.05.2021 01:35 Ответить
Лучший, бо единственный с сизым носом и матюкливый? При нем обезглавили Гонгадзе. За что садили при Кравчуке, при Кучме - норма... Так и родился олигархат. Шо роднит всех президентов, потому все они на равных - валюта шаленими потоками имела движуху: из района в область, из области - в Киев, из Киева - за бугор, не задерживаясь в Украине. Благодаря такому усердию президентов , гривна обесценилась более чем в 15 раз...
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21.05.2021 03:58 Ответить
Улыбнуло...капустник какой-то ... разминочный КВНовский опросник... Зебик хороший , но не очень.... Да шо там опрашивать, если сами зебеля свою хорошесть представили 36% и + 40-50% остальной хорошести от предвыборных обещалок - тока в зачатии. Это на третьем году его хорошести.
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21.05.2021 04:03 Ответить
Что нужно знать об украинском избирателе?
- Он любит евреев в русской косоворотке празднующих день вышиваний на похоронах убитого украинского солдата
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21.05.2021 06:02 Ответить
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