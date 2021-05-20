Оценка президентов: меньше всего не доверяют Зеленскому, лучшим считают Кучму, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 16-18 мая 2021, сообщает Цензор.НЕТ.
"Среди политиков, которые занимали должность Президента Украины, самый высокий рейтинг доверия у действующего главы государства В.Зеленского (доверяют - 46%, не доверяют - 51%). Л.Кучме доверяют 36%, не доверяют - 58%. Л.Кравчуку доверяют 36%, не доверяют - 53%. В.Ющенко доверяют 29%, не доверяют - 66%. П.Порошенко доверяют - 24%, не доверяют - 75%. В.Януковичу доверяют 15%, не доверяют - 82%. По сравнению баланса доверия / недоверия на втором году президентства ситуация у В.Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, чем у двух его предшественников П.Порошенко и В.Януковича", - говорится в исследовании.
"Среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, лучшим считают Л.Кучму (23%). 18% ответили, что лучшим президентом является В.Зеленский, 14% считают, что лучшим был П.Порошенко, 13% считают, что лучшим был В.Янкукович, 12% - Кравчук и лишь 7% - В.Ющенко. В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились ответить", - отмечается в исследовании.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 мая 2021
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мне особенно нравится слышать на улице как розовощекие школьники рассказывают друг другу как классно жилось при совке!
МУДРИЙ НÁРIД, он такой...
Отдавать предпочтение тому, кто отдал прямой приказ на убийство журналиста!
Ганьба!!!
Хотя, а что можно было ожидать от тех, кто живёт по принципу "а какая разница"...
- Он любит евреев в русской косоворотке празднующих день вышиваний на похоронах убитого украинского солдата