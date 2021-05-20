Европейская дорога Р-15 уже в этом году объединит курортные города Львовщины

На Львовщине укладывают финальный слой покрытия на автодороге Р-15 "Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква", протяженностью 151 км. Она объединяет областные и районные центры северных и западных областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообении "Большой стройки" в Facebook.

Отмечается, что восстановление автотрассы позволит соединить курортные города Львовской области качественной дорогой европейского уровня.

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" в ходе президентской программы "Большая стройка" выполняет текущий средний ремонт трассы одновременно на двух участках: км 89+538 - км 114+311 (будет завершен в июле 2021 года) и км 137+000 - км 159+780 (будет завершен в сентябре 2021 года).

В ремонте участвуют 140 работников и 100 единиц спецтехники.

Ранее в интервью журналу MINTRANS заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее заявил, что "каждая гривня, вложенная в строительство дорог, приносит 5-8 гривен в экономику за счет смежных отраслей". Он также напомнил, что по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в течение следующих пяти лет "Большая стройка" приведет к кумулятивному росту ВВП на 4,4%.

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