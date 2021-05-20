РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4761 посетитель онлайн
Новости Общество
4 724 10
дороги (2498) Львовщина (2679) Большая стройка (722)

Европейская дорога Р-15 уже в этом году объединит курортные города Львовщины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Европейская дорога Р-15 уже в этом году объединит курортные города Львовщины

На Львовщине укладывают финальный слой покрытия на автодороге Р-15 "Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква", протяженностью 151 км. Она объединяет областные и районные центры северных и западных областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообении "Большой стройки" в Facebook.

Отмечается, что восстановление автотрассы позволит соединить курортные города Львовской области качественной дорогой европейского уровня.

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" в ходе президентской программы "Большая стройка" выполняет текущий средний ремонт трассы одновременно на двух участках: км 89+538 - км 114+311 (будет завершен в июле 2021 года) и км 137+000 - км 159+780 (будет завершен в сентябре 2021 года).

В ремонте участвуют 140 работников и 100 единиц спецтехники.

Ранее в интервью журналу MINTRANS заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее заявил, что "каждая гривня, вложенная в строительство дорог, приносит 5-8 гривен в экономику за счет смежных отраслей". Он также напомнил, что по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в течение следующих пяти лет "Большая стройка" приведет к кумулятивному росту ВВП на 4,4%.

Также читайте: На Тернопольщине ремонтируют 73 км дороги до Ивано-Франковска, - ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По европейской дороге, да с польскими зарплатами... Вечно народ недоволен а Если внимательно вчитаться и вспомнить интервью додика, то можно понять что эпоха бедности таки закончилась...
показать весь комментарий
20.05.2021 16:06 Ответить
наше місто вже попередили, що ціна за гарячу воду збільшиться на 25 %.
Живемо...
показать весь комментарий
20.05.2021 16:09 Ответить
А Вы думаете президент кокс два года нюхал?! Программа доступные кредиты от президента для кого?! Легализация игорного бизнеса тоже может решит проблемы тех кто считает что у нас высокие тарифы!
показать весь комментарий
20.05.2021 16:12 Ответить
Засеруть всю Волинь...
Там Світязь уже обмілів... Туристів туди... Доб'ють.
показать весь комментарий
20.05.2021 16:10 Ответить
Світязь через бялоруські кар`єри скоро зовсім зникнути може.
показать весь комментарий
20.05.2021 16:17 Ответить
Эти туристы там ещё и бурштын моют, совсем обнаглели....
показать весь комментарий
20.05.2021 16:21 Ответить
А що? Знайшли свій клондайк)) Мають більше зиску, ніж "чорні археологи".
показать весь комментарий
20.05.2021 17:00 Ответить
За Гройсмана поремонтували майже всі дороги на Львівщині, а тепер зебіли спробують собі приписати ці заслуги))
показать весь комментарий
20.05.2021 16:28 Ответить
На даній ділянці проведення робіт жахлива якість влаштування узбіччя,яке засипається грунтом.Був свідком коли вантажівка зачепила узбіччя і перекинулась !
показать весь комментарий
20.05.2021 16:59 Ответить
Може не забудуть влаштувати бар'єри.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:02 Ответить
 
 