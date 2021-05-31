Директор департамента кадровой политики Минобороны Яцыно саботирует реформы в армии, - военнослужащий Олег Громадський

Олег Яцыно побоялся, что в случае реализации кадровой реформы ему придется выдвигать свою кандидатуру на конкурс. Благодаря влиянию на министра обороны он добился, что группу экспертов по вопросам кадровой политики сократили, и теперь заниматься реформой некому.

Об это пишет в Фейсбуке военнослужащий Олег Громадський, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о кадровой реформе в армии - одной из 10 реформ, которые Минобороны, по словам Громадського, внедряет "под давлением западных партнеров".

Экспертная группа по вопросам кадровой политики и соцзащиты опубликовала план реализации реформы. Но этот план, как утверждает Громадський, возмутил директора Департамента кадровой политики Минобороны Яцыно.

"Яцыно прибежал в кабинет руководителя этой группы и начал высказывать свое недовольство этим предложением. Потому что, если его реализовать, то ему придется идти на конкурс. На конкурсе нужно сдавать экзамены на общие навыки (вербальное и абстрактное мышление). Он боится, что не сдаст их, и его уволят с должности", - пояснил военнослужащий.

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По словам Громадського, Яцыно воспользовался влиянием на министра и через 3 дня издал Директиву об оргмероприятиях, согласно которой разработавших план реформы экспертов сокращают.

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"Он подвел под сокращение и увольнение всю группу и остановку реформы кадрового менеджмента. Потому что после их увольнения некому будет держать кадровиков на необходимом направлении. Кроме того, этим сокращением увольняют еще 5 кураторов других проектов. Реформы в МОУ саботируются системой!!" - утверждает Громадський.