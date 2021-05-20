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Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" поприветствовали принятие Верховной Радой законопроектов №2194 и №2195, ставшие очередным шагом на пути к прозрачной и справедливой земельной реформе, которая создаст огромные возможности для процветания Украины.

"Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7 01
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Хотим земелюшки украинской прикупить аж руки чешутся Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4301
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20.05.2021 16:23 Ответить
А да и нет!
Просто Клоуну уж очень хочется кредит, без которого тарифы растут а рейтинг падает! А для того чтобы его дали кредиторы, они должны быть уверены, что деньги им вернут. Такой гарантией является бездефицитный бюджет (от сюда и т.н. "требования МВФ"), а для этого нужно провести реформы!!! Сами понимаете где Клоун а где реформы!
А раз отдать деньгами не можем, то должна быть гарантия, что рассчитаемся, чем то ликвидным (земля, нефть, газ, др. ресурсы)
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20.05.2021 16:34 Ответить
Т.е. по факту - это не просто возможность иностранных банков ее купить, с клоунскими аппетитами и безрассудством, считайте что они уже это сделали!
И для кого-то уже начались "велечезні можливості для процітання" ("кожен з нас президент" (с))
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20.05.2021 16:37 Ответить
Така реформа нам не потребна.
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20.05.2021 16:39 Ответить
СМИ Украины к кому относятся , правильно к еврейской общине и к группе лиц представителей московской Орды, вот им и перейдёт вся земля крепостных украинцев, а для замазки глаз что то перепадёт их холуям Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 552 Украинцы не ленитесь управлять своим государством, а то получите своё государство Украина в аренду
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20.05.2021 16:42 Ответить
Ожидают.
Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 5932
Прозрачность реформы это когда появляются просветы между ребрами.
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20.05.2021 16:53 Ответить
Ожидаем, что украинский вопрос земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля. Донбасский вопрос и крымский вопрос они бльади не ожидают решить к 1 июля.
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20.05.2021 18:53 Ответить
Вот такие вот "друзья" у Украины! Стервятники!!! Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7 - Цензор.НЕТ 6747
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20.05.2021 21:46 Ответить
Будет как в Литве -- банки немецкие французские и американские а сюда еще и китайци с арабами включатся и будут сдавать в аренду интересно кому?
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20.05.2021 23:23 Ответить
У меня три вопроса к стенающим.
1. Вы хотите купить землю?
2. Вы хотите продать землю?
3. Тогда как это всё вас касается и какого уя вы ноете? Если же на один из первых двух пунктов ответ положительный, то тем более: какого уя вы ноете?
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21.05.2021 00:07 Ответить
 
 