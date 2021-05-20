Ожидаем, что земельная реформа в Украине будет завершена к 1 июля, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" поприветствовали принятие Верховной Радой законопроектов №2194 и №2195, ставшие очередным шагом на пути к прозрачной и справедливой земельной реформе, которая создаст огромные возможности для процветания Украины.

"Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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