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Арестович об открытии КПВВ на Донбассе: Имеем дело с россиянами, РФ может в последний момент сорвать договоренности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович об открытии КПВВ на Донбассе: Имеем дело с россиянами, РФ может в последний момент сорвать договоренности

На переговорах Трехсторонней контактной группы достигнут прогресс в вопросе открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Однако российская сторона может в последний момент снова сорвать их открытие.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последняя отговорка российской стороны насчет КПВВ была в том, что она не чувствует себя в достаточной безопасности. Но каждую неделю пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" в Луганской области пересекают гуманитарные грузы.

"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российская сторона постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями. Для работы пунктов пропуска она должна подать официальное заявление ОБСЕ.

Читайте также: Стороны ТКГ подтвердили гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом, – Арестович (обновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Це як відчиняти ворота ГУЛАГа,росіянія не випусте зеків на волю,щоб останні не розбіглись))
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20.05.2021 16:35 Ответить
Дай Бог шоб сорвали и ничего там не открыли!!!
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20.05.2021 16:35 Ответить
Прогнозировать поведение тупина бесполезно. В диалоге с ним уместны только фразы "несмотря на данные им обещания", "очередной раз", "не признал доказанные факты". "обвинил во всем противоположную сторону", "не докажете", "нас там нет и не было".
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20.05.2021 16:41 Ответить
Люся,на сегодня лимит дол***ма уже исчерпан
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20.05.2021 16:41 Ответить
Фильм "Охламон" с Арестовичем.
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20.05.2021 16:53 Ответить
И хватит вообще играться в эти минские соглашения, они давно уже отыграли свою роль. Они были нужны в начале войны. Когда тупин подумал что это капитуляция и согласился на их поведении представляя себя современным Жуковым, принимающим капитуляцию Украины. Нам удалось получить запас времени на восстановление хоть как-то ВСУ. Все, теперь они не нужны. Только Нормандский формат. Ссать в глаза их участникам у него кишечечка тонюсенька.
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20.05.2021 16:54 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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20.05.2021 17:11 Ответить
 
 