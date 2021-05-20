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Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за невыполнение требований инспектора ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за невыполнение требований инспектора ВСП

Верховная Рада на внеочередном заседании приступила к рассмотрению президентских законопроектов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

За такое решение - 246 народных депутатов.

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Перед голосованием министр юстиции Денис Малюска сообщил, что это технический законопроект и попросил его поддержать.

Нардеп "Батькивщины" Михаил Цимбалюк отметил, что институт дисциплинарных инспекторов уже существует.

"Выведение в отдельное подразделение или создание новой институции преждевременно... кто-то хочет нивелировать права членов Высшего совета правосудия", - добавил он.

Законопроект устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия по поводу предоставления информации или документов, или за предоставление заведомо ложной информации на запрос, в том числе несоблюдение установленных законом сроков.

Такое нарушение хотят наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 850-2550 грн.
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Лично я не понял чо это за инспекторы и кого они будут проверять?
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20.05.2021 16:40 Ответить
Ясно что не депутатов и чиновников.
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20.05.2021 19:46 Ответить
все в стойло
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20.05.2021 16:46 Ответить
Очередные проверяльщики-штрафовальщики,как здорово,теперь жизнь в стране точно наладится,казнокрады исчезнут,взяточники испарятся.
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20.05.2021 16:49 Ответить
 
 