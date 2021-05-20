МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.
"В случае, если бы руководитель Офиса президента Украины планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - сказал Николенко.
По его словам, в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами, подчеркнул он.
"В связи с этим информируем, что Офис президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита", - добавил Николенко.
Ранее Радіо Свобода заявило, что американских конгрессменов просили о встрече с Ермаком и Резниковым на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
https://www.youtube.com/watch?v=C3AZxpZZpoQ
https://censor.net/ru/video_news/3185211/polnaya_rasshifrovka_zapiseyi_brata_glavy_op_ermaka_kotorye_obnarodoval_sluga_naroda_leros_video
tZE inform
@tZEinform
·11 ч
Очередная попытка (это восьмая, о которой нам известно) наладить контакты с конгрессменами США " .... главного советника президента Украины по вопросам национальной безопасности ... ближайшего доверенного лица президента и второго, наиболее влиятельного лица в Украинепосле президента" , " господина Ермака" окончилась отказом восьми конгрессменов. Зачем Украина держит в США за счет налогоплательщиков ДВУХ послов ?
А ЩО ТАМ ЗАБУВ АГЕНТ ФСБ ?