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Новости Политика Украины
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МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко

Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.

"В случае, если бы руководитель Офиса президента Украины планировал официальный визит в США или другую страну мира, его организация и подготовка происходили бы исключительно официальными дипломатическими каналами. Сообщения некоторых СМИ о якобы планируемой поездке лежат в плоскости инициативы частных лиц", - сказал Николенко.

По его словам, в соответствии с национальным законодательством Украины, внешние отношения осуществляются через Министерство иностранных дел. В частности, в отношениях с США организация официальных визитов украинских и американских чиновников происходит дипломатическими, а не сторонними каналами, подчеркнул он.

"В связи с этим информируем, что Офис президента не озвучивал никаких инициатив по подготовке визита руководителя ОП Андрея Ермака в США, а также, по имеющейся в МИД информации, не уполномочивал посторонних лиц на организацию такого визита. Соответственно, МИД и посольство Украины в Вашингтоне не осуществляли подготовку такого визита", - добавил Николенко.

Ранее Радіо Свобода заявило, что американских конгрессменов просили о встрече с Ермаком и Резниковым на этой неделе.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Зачем США российский открытый шпион?
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20.05.2021 16:50
+5
Президент Ермак без визита не может !
Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
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20.05.2021 16:50
+5
Не готовят визы Дерьмяку, потому что в штатах знают, кто этот поц и знают, что он работает на Куйла.
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20.05.2021 16:50
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Зачем США российский открытый шпион?
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20.05.2021 16:50 Ответить
А как же буба без няньки поедет? МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 6474
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20.05.2021 16:53 Ответить
Президент Ермак без визита не может !
Зелебобы, помните как вы за него голосовали ? Нет ? Так ведь никто не помнит. Кто он такой вообще ?
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20.05.2021 16:50 Ответить
Американцям потрібен бездарний завхоз?
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20.05.2021 16:50 Ответить
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 7631
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20.05.2021 16:54 Ответить
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 9728 В його нічних фантазіях.
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20.05.2021 16:59 Ответить
"Ермак сорвал создание ВСК по вагнеровцам | Зеленский в косоворотке | Миссия в Вашингтоне провалена"
https://www.youtube.com/watch?v=C3AZxpZZpoQ
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20.05.2021 16:58 Ответить
а на..й он там нужен? его уже послали 8 раз. Хватит, наверное.
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20.05.2021 16:50 Ответить
Не готовят визы Дерьмяку, потому что в штатах знают, кто этот поц и знают, что он работает на Куйла.
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20.05.2021 16:50 Ответить
Ему нужен визит только в дурку.
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20.05.2021 16:52 Ответить
Оно уже было в США. От его тупой брехни до сих пор тут ржут.
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20.05.2021 16:55 Ответить
Американцы до сих пор под впечатлением от смерти брата Ермака на российско-украинском фронте, а потом воскресении его и активном участии в торговле должностями в ОП, и др. кючевыми позициями в стране.
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20.05.2021 20:11 Ответить
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США/ Следует огласить весь список "Не готовят". Из гуманности- чтобы читатели смогли заранее подготовиться к подобным потрясениям.
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20.05.2021 17:01 Ответить
Полная расшифровка записей брата главы ОП Ермака, которые обнародовал "слуга народа" Лерос. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3185211/polnaya_rasshifrovka_zapiseyi_brata_glavy_op_ermaka_kotorye_obnarodoval_sluga_naroda_leros_video
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20.05.2021 17:02 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·11 ч

Очередная попытка (это восьмая, о которой нам известно) наладить контакты с конгрессменами США " .... главного советника президента Украины по вопросам национальной безопасности ... ближайшего доверенного лица президента и второго, наиболее влиятельного лица в Украинепосле президента" , " господина Ермака" окончилась отказом восьми конгрессменов. Зачем Украина держит в США за счет налогоплательщиков ДВУХ послов ?
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20.05.2021 17:02 Ответить
Министерство иностранных дел Украины и украинское посольство в Вашингтоне не осуществляли подготовку визита руководителя Офиса президента в США. Источник: https://censor.net/ru/n3266548

А ЩО ТАМ ЗАБУВ АГЕНТ ФСБ ? МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовят визит Ермака в США, - спикер Николенко - Цензор.НЕТ 9164
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20.05.2021 17:08 Ответить
Позвольте вам выйти вон, батенька.
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20.05.2021 19:12 Ответить
Ермаку отказали во въезде в США.
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20.05.2021 20:07 Ответить
Если оно туда поедет, то тем самым легимитизируют эту будку
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20.05.2021 23:12 Ответить
А разве гауляйтер Украины от руSSкого мира нуждается в помощи какого-то там МЗС?
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21.05.2021 02:02 Ответить
 
 