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Зеленский на вопрос "Путин - убийца?": Ответ может стоить сотню жизней на Донбассе. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотню жизней украинских воинов на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, после пресс-конференции журналист телеканала "Прямой" подошла к президенту и спросила: "Можете ли вы назвать Путина убийцей?"
"Из-за вашего вопроса завтра сто людей могут убить на Донбассе. Что бы вы делали?" - ответил президент.
Напомним, в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что очень осторожно относится к характеристике президента РФ: "Для меня приоритет - закончить войну, а потом я скажу, что я о ком думаю".
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+97 Злой Карлик
показать весь комментарий20.05.2021 17:18
+94 metal35
показать весь комментарий20.05.2021 17:12
+77 Alex Tom
показать весь комментарий20.05.2021 17:25
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Пожалуйста, подождите...
И вообще: развивай и не сдерживай свою армию -- и обострений на фронте будут меньше.
такі пости, як в тебе - це даремний струс повітря,
це від твоєї слабкості і нікчемності
Люди, которые нормально воспринимают , когда их страну обзывают проституткой, Томос термосом, а одного из президентов Синьор Голодомор
Обозвать свою страну проститутку он смог, а назвать Путена убийцей, который убил тысячи украинцев, оно не смогло.
Биомасса, как говорил папа Зеленского, которой хоть сцы в глаза, а ей все Божья роса
Не погибают наши бойцы?
Зеленые вы тварюки , может хватить защищать мелкую , зеленую и очень трусливую мразь !!
Если человек сам дебил, то все вопросы для него плохие.
Но патологическая жадность не дает зебилу отказаться от кацапских подачек)))
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский:
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
Напомню, в начале выступления «квартальца» ему поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, мои коллеги позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института:
- Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? Мы рассказали сыну, все вместе посмеялись, но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я бы не хотел, чтобы мой сын шел в армию, поскольку понимаю, что это большой риск.
HTTPS://MEDIANANNY.COM/NOVOSTI/2304146
И да, на войне гибнут, за Родину.
Помните Борис, как во время ВОВ шли и гибли за Родину, за Сталина.
Тогда это было правильно, да?
А сейчас погибнуть за Украину- это уже плохо, да?
Как вы достали, расейские пропагандоны.
А ось тепер - мовчать, як в рот води набрали 🙂
Наразі їх все влаштовує.
Чому?
Бо це - не українські журналісти, а продажні журна@люги !
(хотя -- ничего ж нового, это уже давно известно)
1. Начальство не ругаю
2. Я сцыкло
3. Я такой умный, что и вправду думаю: бойцы гибнут от пресс-конференций, а не от отвода с боевых позиций в чисто поле..
4.Байден ,зачем мне твоё оружие, если я слово выговорить боюсь.
5. Бл*! Тот кто пустил эту журналистку на "самую от крытую в мире" прессуху будет уволен.
Ну теперь еще раз разбери - В одной комнате сидят двое, один шизанутый буйный, у которого в руках бита, за поясом нож и топор, за спиной калаш, в кармане макар. И второй(представь что это ты), у которого есть электрошокер, фанерный щит, перцовый балончик, ножик перочинный. Между первым и вторым(тобой) натянута полиэтиленовая оградительная лента и даже из соседних домов периодически слышно - "I am очень озабочен", "Ich bin крайне озабочена", "je suis озабочен", ну и т.д. И вот подходит ко второму(к тебе) какая-то пися и говорит - "Ответь мне, громко чтобы и тот услыхал - он шизанутый придурок, ******** на всю голову?"
Твой ответ?
А вы ничего не понимаете!
Зедебил как раз хотел сказать, что ***** - убийца в сотой степени!
)))Нешановні продажні цуки...Зеля який би він не був все одно ще буде 3 роки президентом і ще три роки презедент України буде робить те що вважає потрібним для України (звісмно і правильні і помилкові речі, може продумані спеціально а може і ні) Тому вся це низько сортне тупе політтехнологічне базікання ні чого не змінить)))
От мені чомусь понравився оцей пост... Евгений Пономарев
Разобрал?
Ну теперь еще раз разбери - В одной комнате сидят двое, один шизанутый буйный, у которого в руках бита, за поясом нож и топор, за спиной калаш, в кармане макар. И второй(представь что это ты), у которого есть электрошокер, фанерный щит, перцовый балончик, ножик перочинный. Между первым и вторым(тобой) натянута полиэтиленовая оградительная лента и даже из соседних домов периодически слышно - "I am очень озабочен", "Ich bin крайне озабочена", "je suis озабочен", ну и т.д. И вот подходит ко второму(к тебе) какая-то пися и говорит - "Ответь мне, громко чтобы и тот услыхал - он шизанутый придурок, ******** на всю голову?"
Твой ответ?
"Всі нас хочуть десь вкусити або щось від нас відкусити.
Але вони повинні знати - ті, хто збирається це зробити, що ми зуби виб'ємо всім так, щоб вони не могли кусатися", - каже Пуйло , з руки якого Зеля прагне взяти білого голуба миру!!
Правда, російський вождь тут же і підкреслює, а що надає йому такої пихатості - російські збройні сили з ядерною зброєю. Т
Тобто крок вліво, крок направо - і Москва знову суне диверсійно-розвідувальними операціями захищати російськомовних і суто російські інтереси, як уже було в Грузії та Україні!
Тож для чого потрібна зустріч із кремлівським фюрером , мені , принаймні, не відомо ,
можливо для капітуляціі ?)
Всё в дипломатических рамках и завуалированно назвал пу потенциальным убийцей сотни украинцев на Донбассе.
Это когда ж оно стало дипломатом?
Когда обзывало свою страну порноактрисой?
Или когда организовал флешмоб "Ідіть у сраку"?
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Почему она не спросила ещё,чей Крым и не попросили Зеленского попрыгать.
Отчего бы и не спросить? Оно ж не лох?
нельзя дразнить психбольного, если у него армия в пять раз сильнее и ядерное оружие.