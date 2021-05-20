21 мая стартует кампания по ВНО. Первые тесты будут по химии, - Минобразования

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется уже завтра, 21 мая. Первым проведут тестирование по химии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН) Украины.

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.

Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять: оригинал сертификата ВНО; паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате; приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

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Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестировании с собой также стоит взять: 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета; бутылочку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

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