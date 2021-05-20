Рада ввела в Украине уголовное наказание за военные преступления: закон предусматривает отсутствие срока давности
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Верховная Рада приняла закон о наказании за военные преступления во втором чтении. Речь идет о законопроекте №2689.
Законопроект поддержали 248 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.
Как отмечается в пояснительной записке, имплементация положений международного уголовного и гуманитарного права в украинское законодательство обеспечит уголовно-правовое преследование за международные преступления (геноцид, преступления, связанные с агрессией, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечит выполнение международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений. Законопроект предусматривает отсутствие срока давности для данных категорий преступлений.
В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.
Определены особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание вооруженного конфликта немеждународного характера, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий или их распространение наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
За планирование, подготовку, инициирование или совершение лицом, способным фактически осуществлять контроль или руководство политическими или военными действиями государства, акта агрессии, который из-за его характера, серьезности и масштаба является грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, будут лишать свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.
Умышленное убийство лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, в связи с международным вооруженным конфликтом или вооруженным конфликтом немеждународного характера грозит лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным.
Закон определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет за следующие преступления:
- депортацию населения на территорию другого государства;
- насильственное перемещение населения в другую местность в пределах одного государства;
- вербовку или привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил или других государственных военных формирований или других, кроме государственных, формирований (групп), участвующих в вооруженном конфликте, а так же использование такого лица для участия в боевых действиях;
- лишение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;
- надругательство над человеческим достоинством;
- захват или удержание лица в качестве заложника;
- незаконное лишение свободы;
- изнасилование, сексуальную эксплуатацию, принуждение к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительную стерилизацию или любые другие формы сексуального насилия;
- пытки или иное бесчеловечное обращение, или незаконное проведение любых опытов над человеком или применение к нему незаконных методов лечения, которые являются опасными для жизни или здоровья в момент их проведения или применения;
- причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения;
- ранение лица.
Умышленное совершение в связи с вооруженным конфликтом захвата или повреждения или уничтожения имущества, если это не обосновывается военной необходимостью, грозит лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
Если эти действия имеют масштабный характер, они будут караться лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Тюрьма на срок от семи до двенадцати лет грозит за умышленное причинение удара в связи с вооруженным конфликтом по:
- персоналу, объекту, материалах, оборудовании, подразделении или транспортному средству, привлеченным к оказанию гуманитарной помощи или миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН во время, когда они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты;
- зданию, материалам, оборудованию, медицинскому учреждению или транспортному средству, имеющему надлежащим образом обозначенную отличительную эмблему или опознавательный знак, установленные международным гуманитарным правом, или по персоналу, который имеет право использовать такие эмблемы и знаки.
Если эти действия повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, за них грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.
Незаконное использование во время конфликта отличительной эмблемы или опознавательного знака, установленных международным гуманитарным правом, флага парламентера или флага, военных знаков различия или формы одежды врага или ООН, если это причинило тяжелое телесное повреждение или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается тюрьмой на срок от семи до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Пожалуйста, подождите...
А парашникам убивать украинцев по этому закону можно и нужно.
Надо только перестать стрелять и стать мишенью врага - это не военное преступление?
Тоесть за призыв освободить лугандобабву военным путем теперь трешку будут давать ? ))
Есть анити-террористическая операция, она ще операция объединенных сил.
Какие-такие военные преступления?
P.S. 73%, вы - не лохи, и даже не любители
сватовскотов.
Вы - враги Украины!
Не комментируй, если не разбираешься...
Конкретно, название Закона Украины, номер статьи, цитата.
Там, где сказано, что между государством Украина (сторона, подвергшаяся агрессии) и государством рф (сторона агрессор) идёт _ВОЙНА_.
Всё, что есть сейчас - это "вооружённая агрессия".
И то упоминаемая обычно в такой мягкой и обтекаемой форме ...
ГДЕ ВОЙНА НАЗВАНА ВОЙНОЙ?
Пакет из Законов "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", "Про державну політику відновлення суверенітету ...", "Про статус ветеранів війни ...", и пр., а также Указы Президента по соответствующим решениям СНБО некоторое время назад были у меня ну чуть ли не "настольной книгой", и, увы, о _войне_ там не говорится...
Поэтому и ответственность за "военные преступления" притянуть сюда будет ох как непросто. И каждый из попавшихся скотов будет подавать на апелляцию. Я именно за это переживаю, что по причине юридического несовершенства зеленых текстов многие убийцы уйдут от ответственности. Вот.
Ну, а если я таки вдруг ошибаюсь - готов извиниться.
Войди в положение - склероз, контузия, ковид
Так вот ...
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.
Во-первых, я действительно не прав, прошу прощения, я сказал, что войны нет согласно "действующего законодательства". Да, надо было выразится более точно - "действующего украинского законодательства". Я-то думал, что всем понятно, но вот ты меня не понял. ОК, с исправился.
Но и всё-таки ещё раз - ГДЕ ВОЙНА НАЗВАНА ВОЙНОЙ в украинском законодательстве?
Надеюсь, у тебя таки есть ответ, ибо я его не нашёл.
Во-вторых, резолюция Ген. Ассамблеи, цитату из которой ты привёл, сама по себе не является Законом (см. Устав ООН), поэтому не является обязательной к исполнению (да и исполнять там нечего). Резолюция даёт _определение_, которое может быть - и должно быть - использовано в локальном законодательстве или в международных договорах, вот которые как раз и будут обязательными к исполнению, и где может быть прописана ответственность сторон за неисполнение. А куда ссылается п.8 новой редакции УК Украины? Да никуда ...
И, наконец, третье. Чтобы Резолюция и связанные с ней правовые акты [страны, подвергшейся нападению = страны, начинающей судебный процесс против агрессора] действительно заработали, необходимо законодательно признать акт агрессии. Так, чтобы это на бумаге соответствовало одному или нескольким пунктам ст.3 Резолюции.
Ну, и где это сделано?
Надеюсь, ты таки понял - если Украина не оформит юридически грамотно все события, произошедшие с февраля 2014 года, то не может в полной мере призвать к ответственности ни страну-оккупанта, ни отдельных ублюдков.
Тебе сколько примеров надо? Их тысячи, начиная от оккупации Крыма, и заканчивая колаборантом Аксеновым, избранным в Раду.
Так вот и с "военными преступлениями" будет то же самое.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО признавать факт агрессии !!!! ТАК ПРЯМО И УКАЗАНО В ЭТОЙ НОРМЕ! ДОСТАТОЧНО САМОГО ФАКТА АГРЕССИИ !!!
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО !
Но это не ко мне, обратитесь к доктору.
"Не обязательно признавать факт агрессии", "достаточно самого факт агрессии".
Ну, этого достаточно мне, но по другой причине.
Я был ТАМ, я - ЗНАЮ.
И мне ничего доказывать не надо.
А вот в судах - как наших, так и международных - как раз доказательства и железобетонная законодательная база и понадобится. А её-то как раз и нет. Жаль, что Вы этого не видите.
Суд в Канаде признал терактом сбитие самолета МАУ в Иране (GlobalNews)
Понятно, что это не последняя инстанция, и много ещё впереди, но уже сразу сказано чётко и однозначно - война, а не АТО/ООС, то есть теракт, а не "инцидент с воздушным судном":
Истцы доказали, что, сбив рейс 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность.
А знаешь, что у нас сделано?
"... секретарь СНБО назвал сбитие самолета сознательной атакой ..." (The Globe and Mail)
И - фсё ...
ЧЕГО ЧЕГО !? То есть нашему спецназу, разведке и партизанам - теперь гоовиться под суд на долгий срок !?