Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак доволен и результатами двухлетней работы своего босса, и тем, как тот провел пресс-конференцию.

Об этом он написал в Фейсбуке после окончания пресс-конференции президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Как всегда - энергично, драйвово и честно. Атмосфера вдохновляющая, как во время полета. Недаром пресс-конференция проходила в ангаре завода "Антонов" на фоне самолета Ан 124-100", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что за 2 года "не потерял ни капли веры в президента".

"Впервые в истории Украины Президентом стал человек не из системы, нелинейный политик. Наблюдать за тем, как одна сильная личность противостоит системе - это очень мощное чувство. И хотя система сопротивляется и протестует, я точно знаю, что наш Президент, как всегда, победит. Потому что он побеждает во всем, за что берется", - утверждает Ермак.

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Глава ОП говорит, что гордится возможностью работать с Зеленским.

"Искренне убежден, что он изменит нашу страну к лучшему. Шестой Президент войдет в историю как президент-реформатор, наконец сделал Украину развитой страной европейского образца. Он - человек, который изменит все. А мы, его команда, ему поможем!" - подытожил Ермак.

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