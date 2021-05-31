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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) пресс-конференция (313) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1688)

Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак доволен и результатами двухлетней работы своего босса, и тем, как тот провел пресс-конференцию.

Об этом он написал в Фейсбуке после окончания пресс-конференции президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Как всегда - энергично, драйвово и честно. Атмосфера вдохновляющая, как во время полета. Недаром пресс-конференция проходила в ангаре завода "Антонов" на фоне самолета Ан 124-100", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что за 2 года "не потерял ни капли веры в президента".

"Впервые в истории Украины Президентом стал человек не из системы, нелинейный политик. Наблюдать за тем, как одна сильная личность противостоит системе - это очень мощное чувство. И хотя система сопротивляется и протестует, я точно знаю, что наш Президент, как всегда, победит. Потому что он побеждает во всем, за что берется", - утверждает Ермак.

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Глава ОП говорит, что гордится возможностью работать с Зеленским.

"Искренне убежден, что он изменит нашу страну к лучшему. Шестой Президент войдет в историю как президент-реформатор, наконец сделал Украину развитой страной европейского образца. Он - человек, который изменит все. А мы, его команда, ему поможем!" - подытожил Ермак.

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Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Он чо тоже употребляет наркотики?
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20.05.2021 16:58
+35
Беня з ахметом навіть не сміються - ригочуть.
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20.05.2021 16:58
+24
у ерьмака уже истерика)))
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20.05.2021 16:59
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Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор - Цензор.НЕТ 2026
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20.05.2021 18:37 Ответить
А чого ще не назвав найвеличнішим лідером **********, "гулять так гулять", матері його ковінька.
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20.05.2021 18:44 Ответить
Никому ничего не напомнило?

___ 13 августа 2010г., ЛІГАБізнесІнформ
___ Цушко считает Януковича главным реформатором
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20.05.2021 19:03 Ответить
Какашка хвалит жопу за то, что жопа хвалит какашку.
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20.05.2021 19:31 Ответить
Я вважаю, що він ввійде в історію як приЗЕдент-дегенератор.
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20.05.2021 20:57 Ответить
посадить вас обоих
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20.05.2021 22:00 Ответить
В4село там у них...
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20.05.2021 22:00 Ответить
а що інше можна почути від цього куска гівна? він говорить те що має говорити, про те вже вся країна про цього говоруна сформувала реальну картинку - однозначно козел, продажна і нікчемна худобина. президент на черзі.
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20.05.2021 22:05 Ответить
Ермак просто лижет клоуну сраку и всё время его восхваляет, ну а как же иначе, иначе он уже давно сидел бы на нарах. А так клоун его оберегает, хотя этим и нарушает закон, но для клоуна это ничего не стоит, ведь он считает себя всемогущим и законы ему не писаны, что хочет, то и творит сраный карлик!!!
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20.05.2021 22:24 Ответить
Да-да, клоун войдёт в историю, как самый брехливый из брехливых и ссыкливых президентов, да и ермак для него два сапога - пара.
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20.05.2021 22:34 Ответить
Пока он только дезинформатор и брехло. Экономика падает, цены растут так, как давно не росли, вакцинация провалена, коррупция на всех уровнях колоссальная - это и есть "достижения" Зеленского?
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20.05.2021 22:37 Ответить
Зеля и ермак, ну прям как два голубка неразлучных, друг без друга, ну никак!
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20.05.2021 22:37 Ответить
Президент - трансформатор)
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20.05.2021 23:55 Ответить
Ермак: Зеленский - человек, который изменит все! Он войдет в историю как президент-реформатор - Цензор.НЕТ 6732
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21.05.2021 01:08 Ответить
Мдя-я-я, натовп придурків та ідіотів... А нарід все ще терпить цю "зелену" вакханалію. Ню-ню...
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21.05.2021 08:59 Ответить
в лучшем случае, посадят всех зеленых рехформаторов... не долго осталось.
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21.05.2021 10:04 Ответить
Особисто для Єрмака! Ти дійсно так думаєш. що українці такі наївні, що сприймають Зе- президента, як лідера України? Ти сильно в цьому помиляєшся. А ще хочу нагадати тобі, щоб ти пам`ятав та не спав: восени вийде фільм журналістських розслідувань про Вагнергейт. От тоді побачимо хто злив кремлівському педофілу - путіну спецоперацію по терористам вагнерівцям. І де буде цей твій історичний реформатор, що він буде лепетати з цього питання і де будеш ти особисто. Чи вже знайшов, як тікати з України? Просто добуваєш строк до осені, ще не все вкрадено та не всі державні посади розпродані тобою та твоїм братом?
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21.05.2021 11:15 Ответить
Зеленский войдёт в историю Украины как самый дебильный, самый слабый и самый безграмотный клоун-президент!!
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21.05.2021 13:20 Ответить
шестой лесничий - жалкое подобие фалоимитатора игры на бис для 73% слушателей, времен Юлиного климаксного периода.
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21.05.2021 14:56 Ответить
Шестой лесничий
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21.05.2021 15:20 Ответить
Так ,Зеленський дійсно реформатор.
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21.05.2021 23:16 Ответить
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