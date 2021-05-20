РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9873 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 950 12
ВР (28721) Князевич (93) частные исполнители (5)

Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы

Верховная Рада приняла за основу законопроекты, которые расширяют полномочия частных исполнителей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты проголосовали за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей.

За такое решение - 268 парламентариев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

Законопроект разрешит частным исполнителям взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Документ предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

Проект предлагает ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о тысяче таких работников, но не позднее 1 января 2024 года. Сейчас работает 270 частных исполнителей.

В Раде объясняли, что принятие закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Руслан Князевич заявил, что этот закон никогда не будет принят в целом. По его словам, представители власти хотят просто проголосовать его в первом чтении для отчета перед международными партнёрами.

Также Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.

"За" проголосовали 273 парламентария.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Готовтесь зебилы отдавать имущество по долгам за комуналку Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 3769
Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 5235
показать весь комментарий
20.05.2021 17:03
+10
Сейчас все коллекторы станут "частными исполнителями" Ох, бл..ь и нажретесь.
И еще вопрос, а когда частные суды введут?
показать весь комментарий
20.05.2021 17:13
+9
Ну що Зе лохи доголосувались ? Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 6107
показать весь комментарий
20.05.2021 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер.Бандитов узаконили.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:03 Ответить
та да, теперь коллекторы с исполнителями заработают по людски или с хаты выкинут или дадут время продать почку, коммунальные долги это дело суръЁзное а то ахметка с беней наругают.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:10 Ответить
Готовтесь зебилы отдавать имущество по долгам за комуналку Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 3769
Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 5235
показать весь комментарий
20.05.2021 17:03 Ответить
я уверен !!! штрафовать будут только беню и ахмета, зелебобиков беспокоить не будут Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 7047
показать весь комментарий
20.05.2021 17:07 Ответить
Ну що Зе лохи доголосувались ? Рада одобрила в первом чтении законопроекты о расширении полномочий частных исполнителей: они смогут взимать штрафы - Цензор.НЕТ 6107
показать весь комментарий
20.05.2021 17:07 Ответить
Вже було..
Потім загуло-стриляли....
показать весь комментарий
20.05.2021 17:07 Ответить
Вот это уровень! У руля страны шариков с друганами.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Руслан Князевич заявил, что этот закон никогда не будет принят в целом. По его словам, представители власти хотят просто проголосовать его в первом чтении для отчета перед международными партнёрами.Источник: https://censor.net/ru/n3266556
показать весь комментарий
20.05.2021 17:08 Ответить
Сейчас все коллекторы станут "частными исполнителями" Ох, бл..ь и нажретесь.
И еще вопрос, а когда частные суды введут?
показать весь комментарий
20.05.2021 17:13 Ответить
тройки???)))))))))))))))))
показать весь комментарий
21.05.2021 08:44 Ответить
будет стрельба
показать весь комментарий
20.05.2021 18:11 Ответить
Беда в том, что они их хотят уровнять с государственными. За стрельбу будут сажать. Надолго.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:24 Ответить
Когда в стране столько орудия гуляет... Гм, ну-ну, покупаю поп-корн.
показать весь комментарий
21.05.2021 00:13 Ответить
 
 