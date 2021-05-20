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Эвакуация украинцев из Сектора Газы задерживается из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Эвакуация украинцев из Сектора Газы задерживается из-за нарушения обещаний по созданию

Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфаукс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, это коридор безопасности", - сказал Кулеба журналистам.

Как сообщалось, 19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властью Египта, На данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Кулеба добавил, что если не произойдет каких-то форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

Автор: Роман Свиридович
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Та там скоро и так все закончится. Просто нужно подождать!!! Пусть сидят на жопе ровно
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20.05.2021 17:09 Ответить
Нада туды два члена паслать-Зоряна і Шкіряка з коханкою на самальотє!!
Вооо, тупізна!!
😁
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20.05.2021 17:19 Ответить
Итоги визита представителей ХАМАС в Россию кратко:
бей жидов-спасай Россию.
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20.05.2021 17:42 Ответить
"Порушення обіцянок..." Вони можуть, як і касапи влаштувати "зелений коридор"...
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20.05.2021 18:15 Ответить
20.05. Более 400 россиян и обратившихся за помощью граждан других стран бывшего СССР - Украины, Беларуси, Молдовы находятся в списке на вывоз из сектора Газы, которым занимается представительство России при Палестинской администрации, сообщили сегодня в российском представительстве в Тель-Авиве. Сроки и маршруты из вывоза из сектора прорабатываются.
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20.05.2021 22:15 Ответить
 
 