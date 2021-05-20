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ВР приняла за основу законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной и газораспределительной системе

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВР приняла за основу законопроект по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной и газораспределительной системе

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 284 народных депутата.

Перед голосованием министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что на рынке газа существует проблема с присоединением к газотранспортным сетям.

"Цель законопроекта - поднять на законодательный уровень решение этих вопросов", - подчеркнул он.

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Автор: Ірина Дашківська
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