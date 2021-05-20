РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9943 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 147 39
НАТО (8915) Кулеба Дмитрий (2620)

Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба

Сейчас завершается оформление главы миссии Украины при НАТО, кандидатом на эту должность впервые в истории Украины является женщина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Министр отметил, что на данный момент завершается оформление посла в НАТО.

"При международной организации не нужен агреман, там надо пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Корабельная сосна?
Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
показать весь комментарий
20.05.2021 17:21
+13
Мандель? Капец насосала!
показать весь комментарий
20.05.2021 17:23
+12
Именно так как Вы подумали! При чем некоторые сертифицируют ее несколько раз.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корабельная сосна?
Мендель? (как раз ей обещали "на ступеньку выше")
Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2202
показать весь комментарий
20.05.2021 17:21 Ответить
Тільки не цеє.....
показать весь комментарий
20.05.2021 17:26 Ответить
Який сенс в зміні ляльок ,якщо сценарій та ляльководі ті самі,незмінні !!!))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:30 Ответить
проходит сертификацию - це як?)
показать весь комментарий
20.05.2021 17:23 Ответить
Именно так как Вы подумали! При чем некоторые сертифицируют ее несколько раз.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:25 Ответить
Главное не количество раз, а всесторонняя сертификация!
показать весь комментарий
20.05.2021 18:05 Ответить
Мандель? Капец насосала!
показать весь комментарий
20.05.2021 17:23 Ответить
послали НАТО обсасивать.
Може тоді приймуть...
показать весь комментарий
20.05.2021 17:27 Ответить
ой, наврочиш)
показать весь комментарий
20.05.2021 17:27 Ответить
Маю надію що це не людина зєлєпукіна та єрмака!!!!!!!!! Хоча в таких справах ліпше чоловіка!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.05.2021 17:27 Ответить
В данном случае надеятся можно только на то что она хоть симпатичная будет....
показать весь комментарий
20.05.2021 17:28 Ответить
не хвилюйтесь, - пряміком з маскви, проходить ростаможку.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:28 Ответить
Іванна Клімпуш- Цинцадзе краще всіх разом взятих "зелених" претендентів-чоловіків! А головне, що це 100% УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ з дідів-прадідів!
показать весь комментарий
20.05.2021 17:50 Ответить
Не спорю. але вона людина Пороха, а це означає що не вона!!!!!!
показать весь комментарий
20.05.2021 18:16 Ответить
ну следующим представитель лгбт
показать весь комментарий
20.05.2021 17:28 Ответить
Не надо Киву представителем в НАТО, у него в науке много дел...
показать весь комментарий
20.05.2021 17:33 Ответить
Не приведи Господь Безмозглая, Пардон Безуглая. А то и Верещук.
показать весь комментарий
20.05.2021 17:30 Ответить
Прізвища персоналій,тобто ляльок ,не принципові!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:32 Ответить
Сразу скажу что я не женоненавистник, скорее наоборот. Но зекоманда хочет послать в клуб достойных боевых генералов стран НАТО женщину.... Ау, хватит зелесоветизма. Терешекова украинской версии? Лавров конечно еще та лошадь, но его крылатая фраза про вашу инновационную команду...
показать весь комментарий
20.05.2021 17:30 Ответить
Если будет женщина это еще не самый плохой вариант. Хуже если представителем в НАТО станет какая то б..дь...
показать весь комментарий
20.05.2021 17:41 Ответить
В этой клоунской команде ничего исключать нельзя. Особенно учитывая как зегарант увлекался шутками о сексуальной профессии Украины.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:05 Ответить
Кстати, просто информация к размышлению, а не будет ли это супруга преЗЕдента? Все по заветам зебабушки: грустное лицо, денег на армию много дадут. А то така нищета, така, аж на дороги бабло на лечение больных ковидом отрывать приходится...
показать весь комментарий
20.05.2021 18:10 Ответить
Иллюзий нет, какая-нибудь очередная тупая ************
показать весь комментарий
20.05.2021 17:31 Ответить
Не пугайте! Неужели Мендель???
показать весь комментарий
20.05.2021 17:34 Ответить
А яка різниця,як ббуде зватись чергова лялька незсінного балагана !!! Зелена пліснява лишиться зеленою пліснявою!!!)))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:37 Ответить
та ну! для нато есть боевая под друга надька савченкова! ))) и крым и рым не только прошла. скажут, шо только она вернёт крым без войны ))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:47 Ответить
Явно Вєрєщук , бо давно не чути її гавкоту....😂😂😂
показать весь комментарий
20.05.2021 17:35 Ответить
а трансгендера слабо...
показать весь комментарий
20.05.2021 17:36 Ответить
Це той що сам є.....і сам родит !!!)))
показать весь комментарий
20.05.2021 17:38 Ответить
Верещу как раз подходит, была информация о ее связях с ФСБ, для зебуинов- то, что надо..
показать весь комментарий
20.05.2021 17:39 Ответить
Може Зеркаль?
показать весь комментарий
20.05.2021 17:54 Ответить
Було б чудово
показать весь комментарий
20.05.2021 18:05 Ответить
За вами не поспешь. Елена Зеркаль была отличным вариантом на министра МИДа. Даже уверен был когда шустрые пришли. Потом быстро остыл глядя на оперетку. Самая яркая фигура в новом времени у нас. Смело можно сказать---за все 30 лет и близко не было на этом посту профессионала. Провал длинной в 30 лет. А ведь второе лицо после президента, эта должность----и во всё мире и давно. Трёх последних конюхов я бы и коз не дал пасти.
показать весь комментарий
20.05.2021 18:19 Ответить
Так, важлива посада, нема питань. Але..
Ну як що вона буде головою місії України в НАТО - це також буде
дуже круто. Впевнений що вона зможе просунути Україну набагато ближче до НАТО
показать весь комментарий
20.05.2021 21:10 Ответить
Ставлю на Аристовича....Во - первых оно не мужского пола...Любит переодеваться в женскую одежду. Истеричка. Хамло. Продажная дешёвка. Ненавидит Украину. В НАТО нам дорога закрыта....
показать весь комментарий
20.05.2021 17:58 Ответить
Зеркаль
показать весь комментарий
20.05.2021 18:04 Ответить
Вперше в історії головою місії України при НАТО може стати жінка. Кандидат саме проходить сертифікацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3153
показать весь комментарий
20.05.2021 18:11 Ответить
Верещуку нашли куда пристроить?
показать весь комментарий
20.05.2021 20:15 Ответить
 
 