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горячая вода (87) Кличко (4510) отопительный сезон (475)

Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко

Последние решения Кабмина приведут к увеличению тарифов на газ для населения и непомерных расходов из бюджетов громад на отопление коммунальных учреждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко, выражая позицию местных лидеров.

Он напомнил, что с 20 мая прекращается обязанность "Нафтогаза" поставлять предприятиям природный газа по режиму "возложение специальных обязанностей", который предусматривал обязательность поставок природного газа по фиксированной цене, без предоплаты.

"Его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям. "Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия. Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточное заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за потребленные коммунальные услуги, непомерных расходов бюджетов территориальных громад на закупку природного газа для детских садов, школ, больниц", - отметил Кличко.

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Он отметил, что местное самоуправление выполнило свои обязательства по меморандуму между правительством, "Нафтогаз", НКРЕКП и Ассоциацией городов Украины по урегулированию ситуации. В частности, не увеличивать тарифы в течение отопительного сезона и обеспечить бесперебойное предоставление услуг гражданам. Тогда как правительство отказалось от выполнения условий меморандума, которые взяло на себя.

"Компенсация потерь коммунальным предприятиям не осуществляется, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. Счета коммунальных предприятий теплоснабжения арестовывают, блокируют работу предприятий, люди остаются без зарплат. Таким образом правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляет 120 городов – 5 миллионов граждан - без горячей воды. А бюджетные учреждения - без газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления", - пояснил Кличко.

Он озвучил требования представителей местного самоуправления: разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафов; компенсировать потери коммунальных предприятий, которые возникли из-за решений государственной власти; гарантировать поставки газа коммунальным предприятиям по приемлемой цене и принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию долгов КП.

Также читайте: Власти Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду: что по чем

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
А виноват-то будет Порошенко
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20.05.2021 17:42
+8
Для зебилов это не важно, важно то, что если сейчас будут президентские выборы то они снова приведут во власть "найвеличнішого лідера **********" , а там хоть камни с неба.
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20.05.2021 17:42
+8
Зато Пустомеля на прессухе так себя нахваливал!...Зебилы, поздравляю с очередной перемогой над здравым смыслом!
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20.05.2021 17:44
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ничаго-ничаго, закаляться полезно для головного мозга.
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20.05.2021 17:40 Ответить
Запустят северный поток 2,и будешь закаляться,всю зиму!
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20.05.2021 21:25 Ответить
Кличко конечно тупой, почти как Зеленский, но хоть ума хватает не красть, как эта зеленая гопота. И что это за сумки охранники первого каждый день грузят в багажник кортежа. Не будет ли такого, что при бегстве вертолётов не хватит на все сумки?
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20.05.2021 22:46 Ответить
Это без то, которой библиотеку помыли? Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 7675
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20.05.2021 17:41 Ответить
А виноват-то будет Порошенко
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20.05.2021 17:42 Ответить
Знову покарають на півтора мільярди доларів плюс? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5295
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20.05.2021 18:24 Ответить
Бахиню? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8286
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20.05.2021 18:49 Ответить
Чого це півтора. У зебілят та інших дятлів була мантра про збагачення в 86 разів. Був ярд, на 86. І отримуємо!!!! Тадам
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20.05.2021 19:10 Ответить
Для зебилов это не важно, важно то, что если сейчас будут президентские выборы то они снова приведут во власть "найвеличнішого лідера **********" , а там хоть камни с неба.
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20.05.2021 17:42 Ответить
100% приведём!
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20.05.2021 17:43 Ответить
Виталя, твоя квартира - это еще не вся страна.
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20.05.2021 17:43 Ответить
а твоя квартира от Сызраньской котельни греется ?
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20.05.2021 20:20 Ответить
Моя квартира централизованного обогрева не имеет. Как и централизованной подачи горячей воды. Автономка стоит и на отопление и на горячую воду. И климат-контроль.
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20.05.2021 21:05 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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20.05.2021 17:43 Ответить
Вас вже хрін розбереш хто насправді винний. Бо система нікого не кара.
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20.05.2021 17:44 Ответить
система винна Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 3998
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20.05.2021 18:10 Ответить
Зато Пустомеля на прессухе так себя нахваливал!...Зебилы, поздравляю с очередной перемогой над здравым смыслом!
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20.05.2021 17:44 Ответить
Нарешті настане кінець епохи бідності, обіцяної найвеличнішим обіцяльником.
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20.05.2021 17:45 Ответить
Пане, у вас у слові "обісцяної найвеличнішим" помилка - букву "С" пропустили
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20.05.2021 18:26 Ответить
Это Кличко выступает против потужной реформы ЖКХ, предполагающей рыночные цены и отношения, и предлагает и дальше в ручном режиме регулировать цены на газ? Это ж зебильство какое-то Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5239
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20.05.2021 17:45 Ответить
это реформа жкх? Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 1189 бугага Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5717
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20.05.2021 18:11 Ответить
Вирішив з "наперсточниками" в чесну гру пограти !!!)))
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20.05.2021 17:45 Ответить
З мін.пенсією не до цукерок !!!)))
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20.05.2021 17:48 Ответить
Режисери та сценаристи лялькового балагана поза Україною!!!)))
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20.05.2021 18:05 Ответить
Тоді олію мабуть імпортують з Марса !!!)))
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20.05.2021 17:51 Ответить
Ключевое слово: ПОКА есть...
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20.05.2021 17:55 Ответить
У тебя есть выбор жри авк или бенин милениум.В чем проблема?
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20.05.2021 17:56 Ответить
Балабол, у меня в городе всегда есть горячая вода и отопление.
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20.05.2021 17:47 Ответить
Бажаєшь почути балабола ,то ввімкни ТБящик ,там з "Антонова" транслюють !!!)))
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20.05.2021 17:50 Ответить
А теперь не будет - Кличко так сказал
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20.05.2021 18:04 Ответить
Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5045

Весомый аргумент! ))
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20.05.2021 19:53 Ответить
Аресты счетов,бешенные штрафы без причины - это все придумал твой политический друг потрох и его драный бэпэпэ,так что хавай.
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20.05.2021 17:52 Ответить
Вроде как зедебилам сегодня два года,?
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20.05.2021 17:58 Ответить
Виталька сам был головою партии БПП. Ему ли не знать Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 8474
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20.05.2021 17:58 Ответить
Так все ж для Лёни с Игорь Валеричем, для них родных. И никакой коррупции.
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20.05.2021 17:57 Ответить
Тю напугал.. у нас в городе уже лет так 20 как нет гор воды... а в некоторых и холодная 5 утром и 5 вечером... .. не всемогут смотреть в завтрашний день , но многие могут и не могутт.. как то так звучит!?
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20.05.2021 17:57 Ответить
Горячее водоснабжение, только вода в нем редко горячей бывает
Бойлер решает все проблемы и дешевле того водоснабжения
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20.05.2021 17:59 Ответить
Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко - Цензор.НЕТ 5118№46
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20.05.2021 18:06 Ответить
Это какая страна останется без горячей воды? У меня в городе уже лет 15 как все поставили бойлеры и централизованно горячая вода есть только в домах где собственный котел на дом.
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20.05.2021 18:16 Ответить
Віталя націливсь на президентські. Нужно готовіться к зємлє. В. Клічко.
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20.05.2021 18:23 Ответить
А блохастая Бахиня?
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20.05.2021 18:51 Ответить
За звичай, бабця свою дупу, до прем"єрського крісла приміряє !!!)))
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20.05.2021 18:59 Ответить
"... без горячей воды и отопления... ?!!"
в воюющей стране саботаж на лицо!
РАССТРЕЛ ВСЕХ МИНИСТРОВ

по шесть раз на дню Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8281 .
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20.05.2021 18:28 Ответить
Сім років поспіль !!!)))
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20.05.2021 18:42 Ответить
ти чого такий м*який? Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 4079
ВСЕ ЇХНЕ ЖИТТЯ і не дньом меньше Через невиконання Кабміном узятих на себе зобов'язань вся країна залишиться без гарячої води та опалення, - Кличко - Цензор.НЕТ 5746
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20.05.2021 18:47 Ответить
Я дуже толерантний колишній"русскоязичний" громадянин України !!)))
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20.05.2021 18:57 Ответить
НЕзнають де гроші взяти карабль тоне, ніхто їм наперед не буде платити , ше і того не будуть мати
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20.05.2021 18:40 Ответить
Ну шо 73%, посміємось!
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20.05.2021 19:18 Ответить
ну, кацапы трубу сейчас таки дороют, так что да, кормушка закрывается, надо начинать работать, всякие там энергоэффективности, считать калории, отключать тем, кто не платит (а точнее давать только тем, кто платит), соблюдать нормы права, законы капитализма, конкуренцию, товар-деньги-товар (а не фигачить лярды в убыток бюджета напрямую) и т.п. а если не работать а делать как привыкши то да, тяжело будет, опасно, проще свалить прям сейчас, только куда? - Израиль бомбят, в Италии ковид хз вообще какого уровня, в штатах - негры у власти и вообще сбывается мечта Х#йла, ну, пытается сбыться, ЕС - тоже куча отбросов, и спросить могут, и бабла отобрать столько, что не дай Бог работать тоже придется, языков не знаючи, Китай, Япония - ну, да, велкам.
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20.05.2021 19:23 Ответить
это угроза? пэдалька клячко придет отбирать мой бойлер?
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20.05.2021 19:51 Ответить
Виталя после того как по лестничной клетке мимо его квартиры случайно прошли сбушники, вылез из своего уютного киевского окопа, и начал плачь ярославны о страданиях всех украинцев. Рейтинги, рейтинги.. ну куда от них... Нужна срочная реанимация...
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20.05.2021 21:05 Ответить
Аж не віриться , що десь ще є люди , які досі не встановили бойлер і двотарифний ел.-лічильник . Це ж в рази дешевше і надійніше ніж колгоспне водопостачання ледве теплої води по ціні окропу .
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20.05.2021 22:34 Ответить
Нормальні українці вже декілька десятків років мають автономне опалення разом з гвп і давно вже не залежать від шмигалів і кличків...)))
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20.05.2021 22:34 Ответить
У 2005 році була норма, що дозволяла відключатись від центрального опалення.
Люди почали відключатися цілими кварталами, влада схаменулась і заборонила.
То де тут ринок ?
Де тут економія ?
Звичайне совкове кріпацтво.
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21.05.2021 06:23 Ответить
Нормальні люди скористалися моментом і не стали кріпаками))) навіть цілі обласні центри...
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22.05.2021 20:16 Ответить
Да мы мечтаем откараскаться от вашего дремучего центрального отопления.
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21.05.2021 06:20 Ответить
 
 