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горсовет (659) Николаев (2008) язык (3766) Креминь Тарас (120)

Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал Кремень.

Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования за данное решение, которое не набрало необходимого количества голосов.

"Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менее чем за месяц в секретариат языкового омбудсмена поступило 605 жалоб и обращений граждан

Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь 01
Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Для україномовних громадян мовного питання не існує !!! Мовне питання ,це маячня адептів "Русского мира" !!!)))
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20.05.2021 18:45
+13
А толку? Ці "статуси" відмінено Законом України про державну мову.
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20.05.2021 18:35
+11
Іване , росіяни не є корінним народом України оскільки вони мають власну державу , куди вони можуть повернутися , якщо їх щось не влаштовує в країнах проживання і вони ( або їх предки ) переселилися до України . Етнічні росіяни , громадяни України , є українцями російського походження .
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20.05.2021 18:56
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А толку? Ці "статуси" відмінено Законом України про державну мову.
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20.05.2021 18:35 Ответить
а нас рать.
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20.05.2021 19:59 Ответить
центрально відмінено, а далі треба так само документально зафіксувати униз по сходинках.
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20.05.2021 20:00 Ответить
Вони страхують себе ... про всяк випадок.
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21.05.2021 14:51 Ответить
Для україномовних громадян мовного питання не існує !!! Мовне питання ,це маячня адептів "Русского мира" !!!)))
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20.05.2021 18:45 Ответить
Сто відсотків - правда!
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20.05.2021 18:49 Ответить
Мовне питання ,це елемент гібридної війни Росіі проти України !!!)))
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20.05.2021 19:08 Ответить
і чому замість мого комента з*явився хрест?
Це мабуть адмін пукнув й рипнувшись випадково натиснув "удаляючу кнопку".
Зара мабуть все повториться й після пука , також ВИПАДКОВО,
буде натиснута "кнопка блокування" Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7697 ...
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21.05.2021 03:24 Ответить
Они с Махницким бабосики поделили и тему про язык сразу забыли.....и не мешайте отдыхать.Агент ТягниВбок ждёт нового задания.
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20.05.2021 18:49 Ответить
Вавкін у тебе в головє гонєнія
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20.05.2021 19:04 Ответить
А какой языковой вопрос? Есть закон и будьте любезны выполняйте.
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20.05.2021 19:08 Ответить
В проекте закона о защите коренных народов Украины русский не значится.Видно ,посчитали инвазивным видом.Типа амброзии.
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20.05.2021 18:41 Ответить
Іване , росіяни не є корінним народом України оскільки вони мають власну державу , куди вони можуть повернутися , якщо їх щось не влаштовує в країнах проживання і вони ( або їх предки ) переселилися до України . Етнічні росіяни , громадяни України , є українцями російського походження .
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20.05.2021 18:56 Ответить
то россияне мають свою країну, а у русских немає своєї країни, русский чаловек - це міф.
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20.05.2021 20:02 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!!))))
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20.05.2021 18:43 Ответить
Весь юго-восток говорит на русском ,в чем проблема?здесь всегда говорили на русском !
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20.05.2021 21:22 Ответить
"Споконвечное русскоязичное население",яке з"явилось з часів руйнаціі Запорізької Сечі ,розкозачення та після війни ,з таборів зеків,які відновлювали Донбас,Запоріжжя та т.ін.!!!!)))
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20.05.2021 21:27 Ответить
Вася,я народився і початкову школу ,4 класи,в Сибіру,Кузбас,потім закінчив ,русскую.школу в Україні !!!)))
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20.05.2021 21:30 Ответить
Я вас понимаю,я родился на донбасе,уже много лет живу в харькове,но никто не говорит ни там ни тут на украинском ,все говорят на русском ,так сложилось.
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21.05.2021 05:39 Ответить
Я трохи жив у Горлівці,мій рідний брат похован у Луганську,тому що за контенгент донбасити знаю з власного досвіда !!!)))
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21.05.2021 12:05 Ответить
Тюю..Я б рузьке би вивчив тільке за те - щоб допитувати полоненних...
Та чудово знаю...))
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20.05.2021 18:46 Ответить
або слухать Полтава Вата Шоу )))
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20.05.2021 20:03 Ответить
Горсовет Николаева - підараси!
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20.05.2021 18:48 Ответить
Звичайний ,на жаль,для України,розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)))
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20.05.2021 18:53 Ответить
Зараз відповідальний за федералізацію стефанчук протягне закон про місцеві референдуми, як фуйло і вимагало, і почнеться веселуха. Кожен містечковий сепарок, а інших ВАЗеленський на посади не призначає, почне протягувати федералізацію, а не тільки уззкій язик.
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20.05.2021 18:55 Ответить
Пані має рацію! -- ...але ж намагається до кулемету...*)
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20.05.2021 18:57 Ответить
Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7046
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20.05.2021 19:10 Ответить
-Пан,має рацію??
-Ні,рація у сусіда! А в мене, кулемет!!!)))))
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20.05.2021 19:17 Ответить
Ещё б -- в Украине Порошенко, -- имело бы смысл бороться за Мову... ...как и при Хрущёве, кстати...
А при Зеленском -- надо уже учитывать родной базар большинства его избирателей.
30% -- это больше половины реального электората! -- просто те, кто был просто против Пороха, тоже не любят украинский язык... -- можно их смело тоже учитывать Зеле в +.
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20.05.2021 18:55 Ответить
так 73%номозглих - це зажоп плюс заЗе. просто вони зараз по опитуванням ідуть у статистиці окремо.
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20.05.2021 20:06 Ответить
Николаев город русскоговорящий. Украинский язык на улицах не слышно от слова вообще. Украинский прекрасно понимают и уже гораздо меньше рефлексуют услышав его. С 2014 годом не сравнить. Но упорно выбирают депутатов в областную администрацию пророссийского характера. Такой парадокс несмотря на погибших и раненых военнослужащих из Николаева в российско-украинской войне.
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20.05.2021 18:57 Ответить
"Мудрий нарід2,це взагалі унікальне явище,колективна ідіотія !!)))
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20.05.2021 19:03 Ответить
Чому тоді проти проголосували лише 7?
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20.05.2021 19:37 Ответить
ну ти ж бачив, як коля катлета рулив за силача? таке саме у мілких вотчинах, тільки там усе схвачено і за все заплачено, людям і не видно, що там за сценою.
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20.05.2021 20:09 Ответить
Пусть будет "региональным"- это для сегодняшнего дня, очень дешёвая цена. Как вы не понимаете то!? Главное, заставить образовательную систему, по настоящему обучать детей, исключительно, на украинском. В этом и есть победа Украины и залог успеха украинского языка в будущем, на всей тер-рии Украины! Подумайте логически- кому вы нужны, русскоязычные и украиномовные уже взрослые и сформировавшиеся ж@пы? Всё война за будущие поколения, и только за них!
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20.05.2021 18:59 Ответить
Який "ригоАнальний",є Конституція ,є мовний закон,все ,треба лише дотримуватися чинного законодавства !!!)))
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20.05.2021 19:06 Ответить
Ну можно, теоретически, по закону запретить дышать воздухом и что? Когда вы будете задыхатись, вам скажут- "є Конституція ,є закон, все ,треба лише дотримуватися чинного законодавства !!!"
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20.05.2021 19:10 Ответить
Що дотримання чинного мовного законодавства загрожує життю чи здоров"ю громадянина ??)))
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20.05.2021 19:13 Ответить
Конечно!!!
Тысячи убиенных (и возможно самого главного фактора пропаганды с обоих сторон) из-за этой тупой упёртости. Тут нужен деликатный и аккуратный подход, в такой стране как Украина. Главное, делать ставку на будущее. На естественный путь!
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20.05.2021 19:20 Ответить
Після того,як мене ,свідомого "русскоязичного" громадянина України ,якісь потвори припхались ,невідомо від кого чи чого захищати ! Мене ніхто не примушував розмовляти українською ,а от російською примушували ,як безпосередньо ,так і опосередковано !!))
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20.05.2021 19:25 Ответить
Так непотрібно всіх рівняти по себе! Ви все зрозуміли, а інші- ні. Непотрібно їх в цьому звинувачувати, що ви від них хочете? Там інший сенс в головах!
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20.05.2021 19:32 Ответить
Психічно хворих слід лікувати,іноді примусово!!! Маячня "Русского мира",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма,споконвічна панівна ідеологія Московії!!)))
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20.05.2021 19:37 Ответить
Не надо нам рашистских законов типа "запретить дышать" или "выключим дождь". Почему процветают репетиторы английского и так не можем "гаварить" на украинском языке?
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20.05.2021 19:17 Ответить
*вся..
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20.05.2021 19:08 Ответить
справа у тому, що діти звикають то такої какаяразніца-двомовності, бо у таких ситуаціях вони говорять державною лише на уроці, а вийшовши із уроку - на перерві, вдома, в магазині російською, за рахунок чого ти і кажеш, що на вулицях лише російська. така ситуація не вчить протистояти, така вчить какой-разнице. якась частина буде казати "українською, будь ласка", а більшість за умов свого загального розвитку, сфери діяльності, життєвих обставин - це вічна какаяразніца. вони такі і за кордоном.
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20.05.2021 20:14 Ответить
Кацапсяча мова пригодиться коли полоненних кацапів допитувати будемо Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 9455
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20.05.2021 19:09 Ответить
Баранов не допрашивают. Их или сразу на шашлык или можно дать трохи попастись для веса.
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20.05.2021 19:20 Ответить
Та який там шашлик з кацапа? Собачкам зкормити та й годі... Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 7196
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20.05.2021 19:26 Ответить
буде Україна на висоті, вчити русский не прийдеться, бо вони лізтимуть вже зі знання мови. тк як вони лізуть із своєї парашії по світу, вони вже знають англійську.
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20.05.2021 20:16 Ответить
В печь всех этих прокацапских холуев...
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20.05.2021 19:13 Ответить
Давній та дієвий засіб боротьби з колорадами,це банка з гасом та вогонь !!!)))
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20.05.2021 19:15 Ответить
как деда на палку і торжественно на поєзд или до кпп.
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20.05.2021 20:17 Ответить
Кстати не голосовали Слуги Народа)
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20.05.2021 19:19 Ответить
Вони чекають коли "наші" прийдуть.
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20.05.2021 19:58 Ответить
вони слугами стали лише задля місця у корита. завтра перекрасяться. це ж мілка вотчина, там завжди так.
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20.05.2021 20:18 Ответить
Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь - Цензор.НЕТ 6793
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20.05.2021 19:34 Ответить
Шо за пуйня, тот горсовет уже в который раз официально отменял тот ганебный закон кидалова-колесниченко а сегодня какого-то не отменил?
Символично....
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20.05.2021 19:42 Ответить
И снова развод. Надо писать не не смог, а не захотел.
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20.05.2021 20:12 Ответить
Под суд!
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20.05.2021 20:21 Ответить
Що за хрень ??? Який нах ригианальний изик ?? О то з цього курва все завжди і починається(!!) Треба закрити раз і назавжди мовне питання ! Єдіна мова для Украіни то украінська ! Кропка!
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20.05.2021 20:35 Ответить
Всіх депутатів які піддержали цапський язик на гілляку! Досить повторювати Сєвєродонецьк 2004.
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20.05.2021 23:32 Ответить
Не зассали оставить региональным!
Столько дерьма напринимали из за политической целесообразности.
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21.05.2021 09:53 Ответить
 
 