Горсовет Николаева не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, - Креминь
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Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал Кремень.
Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования за данное решение, которое не набрало необходимого количества голосов.
"Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Це мабуть адмін пукнув й рипнувшись випадково натиснув "удаляючу кнопку".
Зара мабуть все повториться й після пука , також ВИПАДКОВО,
буде натиснута "кнопка блокування" ...
Та чудово знаю...))
-Ні,рація у сусіда! А в мене, кулемет!!!)))))
А при Зеленском -- надо уже учитывать родной базар большинства его избирателей.
30% -- это больше половины реального электората! -- просто те, кто был просто против Пороха, тоже не любят украинский язык... -- можно их смело тоже учитывать Зеле в +.
Тысячи убиенных (и возможно самого главного фактора пропаганды с обоих сторон) из-за этой тупой упёртости. Тут нужен деликатный и аккуратный подход, в такой стране как Украина. Главное, делать ставку на будущее. На естественный путь!
Символично....
Столько дерьма напринимали из за политической целесообразности.