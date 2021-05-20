Завершено расследование в отношении командира бригады ракетных кораблей ЧФ РФ Толмачева, участвовавшего в оккупации Крыма, - СБУ

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении командира 41 бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ, капитана 1 ранга Александра Толмачева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В 2014 году Толмачев во исполнение указаний руководства РФ организовал блокирование Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

"По данным предварительного расследования, в результате действий злоумышленника украинская военная часть не смогла выполнить обязанности по охране государственной границы Украины, территориального моря и внутренних вод. Толмачев также обеспечил блокировки подразделениями вооруженных сил РФ воинских частей Вооруженных сил Украины, транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

В спецслужбе установили, что подозреваемый способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории Крыма, захвата ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, имеющих важное оборонное и стратегическое значение.

"Это привело к нарушению территориальной целостности Украины и нанесению убытков в виде потери объектов государственной собственности", - добавили в СБУ.

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Действия Толмачева А.В. квалифицируются по ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц, которые привели к гибели людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт направлен в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

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