Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба
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Официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".
"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто менее конфликтным способом", - отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против "Северного потока-2".
Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".
"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел.
Пожалуйста, подождите...
Порошенко Германии: ''Северный поток-2'' - это взятка за лояльность к России
Порошенко та Мітчелл домовились разом протидіяти «Північному потоку-2»
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В Україні з листопада =бідонобєсіє=.
Хай-но я ще коментики відбитих дістану з папочки номер 3.
Про те, як вони чекали цього дня 4 останніх роки ... І вже оспівували перемогу ... Інші плакали ... Більше чекали інаугурації, ніж Нового Року ... (такі кінчені ще у прикоцаного пономаря у пастві водяться).
Про скасування відправлення американських військових кораблів уже ніхто не згадує ...
Москальня як тішиться: =хохльі так радовались= ... Бо вони в позитивному очікуванні зустрічі двох "діячів".
БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли решение заморозить Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ) с Китаем, которое даст странам ЕС расширенный доступ на рынок КНР, из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей. Соответствующая резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
Это значит что Хозяин запретил пока ещё жирной
ЯвропеГермании углубленную торговлю с Китаем. За сдерживание Китая разрешили достроить трубу, и плотно на неё сесть.Грабить Европу США решили вместе с Россией. Европейский кластер решили закрывать дружно.Вы там держитесь. Пока что.
Всё от США подачки просите, комментаторы хреновы.
И пусть работают, - пока найвеличнише торгует с кацапами папиками и електрикой
Конгресмени вже Єрмака послали погуляти...
Надо Тимошенко посадить ещё раз - за то что в свое время не разрешила эту трубу продать.
Они видят в Украине ватного полудурка ЗЕ у власти, покупающего электроэнергию в Роисе, и 73% таких же полудурков, которые его выбрали.
Угоди не буде. Путіну нема що запропонувати Байдену https://youtu.be/YVrNL2Fa8DA
Тут проглядається стратегія "кнута та пряника з боку американців.По іншому нашим можновладцям не доходить,що потрібно проводити реформи,бо США потрібна демократична Україна,а не корупційне болото.
А де ж ваша вся ейфорія про таку =проукраїнську= адміністрацію "животворящого козака байди", га ?
Ви ж захлиналися в компліментиках своєму ідолу щодо його =розуміння= ситуації в Україні і його обіцяночки зробити Україну пріорітетом своєї зовнішньої політики, скакали, як придурки, порівнюючи з попередньою =такою поганою= владою, навіть не доганяючи, що плюєте у всю республіканську партію ...
Вихвалялися, що така співпраця з найпершого дня роботи вашого "діяча".
Що значить - поразка ? Нє-нє, як же такий великий "друг України" може її допустити ?
Він же новий український святий !
tZE inform @tZEinform
В случае запуска "СП-2" Украина будет терять около 2-3 млрд. $ в год.
В случае запуска анонсированного Зеленским терминала в Одессе по экспорту ближневосточного газа, США будет терять около 1,5 млрд. $ в год.
... у Дохи та Анкари після Арабської весни 2011 року склалися союзницькі відносини: Катар надавав Туреччині мільярдні кредити, а Анкара розмістила власну військову базу в Катарі.
Варто розуміти, що катаро-турецькі відносини базуються не лише на кон'юнктурі, а й на ідеологічно-ціннісних речах, таких як підтримка релігійно-політичних організацій.
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/04/6/672705/
"Из 56 тысяч судов, проходящих ежегодно через пролив Босфор, 10 тысяч - танкеры, перевозящие 145 млн тонн сырой нефти."
Но, есть запасной вариант:
"Стамбул (тур. Kanal İstanbul) - проект судоходного канала из Мраморного моря в Чёрное.
Идея сооружения канала была озвучена премьер-министром Реджепом Эрдоганом в апреле 2011 года. Согласно проекту канал Стамбул должен разгрузить пролив Босфор. Проект должен быть закончен к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики в 2023 году. В 2020 году строительство планировалось завершить к 2025-2026 годам, но из-за того, что в 2021 году строительство так и не началось, очевидно, что сроки будут отложены."
Во вторую каденцию построят.
а з зеленського тупня ви не бажаєте спитати, як воно спромоглося просрати підтримку такого українофіла, як Байден?
то спитайте, спитайте: що ти, тупень, зробив аби переконати світ підтримувати країну на чолі якої ти сидиш?
а нічого воно не зробило, просто сцяло, за звичкою, в очі Блінкену, той подивився на совкове падло та й поїхав доповідати - нема з ким мати справу, згортаємось, хлопці, зосереджуємось на собі.
Но в жопе-то будет Украина.
Так чье это поражение?
Так это порохоботы завалили сотрудничество с США своей бездеятельностью и тупыми наездами на официальных выступлениях?
А я думал, что у нас за международные отношения отвечает президент, а не какие-то порохоботы...
Рейтинги:
против потока 38%
26% зеленые
12% свободные демократы
за поток 56%
23% хдс/хсс (Меркель) - подтверждено новым лидером на недавних дебатах
16% социал-демократы - подтверждено лидером на дебатах
10% альтернатива для Германии, в коалицию не возьмут, но голоса за поток от них все равно будут
7% левые
Потому что уровень финансирования с 2016 года не поднимался выше 30% от запланированных средств.
То есть мы, по сути, проигрываем Рассии в конкурентной борьбе с технической и экономической точки зрения, потому что украинская ГТС по сравнению с СП-2 существенно проигрывает и по финансовым показателям, и по техническим характеристикам.
Но сейчас мы снова пытаемся все перевести в политическую плоскость - мол, виноваты все вокруг, кроме Украины и ничего не делаем для того, чтобы это исправить.
Тут, как говорится, кто на поезд не успел, тот к бабушке не едет. Мы можем сколько угодно бороться с СП-2, но от этого украинская ГТС не модернизируется.
Если СП-2 достроят, то технически это приведет к увеличению стоимости транспортировки газа. Но у нас есть время - еще три года до конца контракта с Газпромом в 2024 году. Соответственно, эти три года нам будут оплачивать 40 миллиардов кубометров и за это время мы можем подготовиться и продумать сценарии развития событий по пересмотру транспортировки и распределения газа внутри страны.
Не делай кулеба из европейцев и американцев дураков.
Сушите вёсла, поднимайте тарифы паразиты и ждите прихода народа.
Решение США ослабить санкции против «Северного потока-2», конечно, большая победа Кремля и большое разочарование для Украины. Остается только увидеть, поможет ли эта цена восстановить тандем США - Германия и укрепить политику сдерживания РФ.
https://zn.ua/WORLD/pobeda-kremlja-i-razocharovanie-dlja-ukrainy-linkjavichus-raskritikoval-reshenie-ssha-po-severnomu-potoku-2.html
Джерело: The Hill, Укрінформ
Дослівно: "Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти РФ має відновити обмеження проти компанії (Nord Stream 2 AG), яка стоїть за газопроводом, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі".
Деталі: У заяві співавтори законопроєкту називають "хибною" стратегію Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу та закликають негайно зупинити проєкт.