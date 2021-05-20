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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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дипломатия (1431) США (23157) Северный поток (1428) Кулеба Дмитрий (2620)

Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Если

Официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто  менее конфликтным способом", - отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против "Северного потока-2".

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
_Байден внезапно оказался пустозвон и трепло. И де-факто он даёт этот грёбаный паток достроить. Ничтожество, фуле... Такие ничтожества и пустозвоны маньяку путлеру не соперники.
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20.05.2021 19:20
+21
Это будет, что Гермамия и США договорились. Это значит что ВЫ разменная монета. Но граница с РФ делает вас значимыми. Пока что
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20.05.2021 19:22
+16
За свои 47 лет в политике Байден не замечен ни в чем выдающемся , а Рональд Рейган в своих дневниках называл Байдена "пустозвоном" , за то что Джо критиковал призыв Рейгана к Горбачеву разрушить берлинскую стену .
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20.05.2021 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Що ви зробили для зупинки кацапського потоку?
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20.05.2021 19:18 Ответить
а шо могли?
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20.05.2021 19:48 Ответить
Будет реализован потому что пуйло всесильно а пердун старый байден на пути к альцгеймеру. Фффсё!!!
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20.05.2021 20:24 Ответить
Во как!альцгеймер уже!ещё совсем недавно некоторые молились на байдена,а он взял и отменил все санкции!
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21.05.2021 05:33 Ответить
Як що, нічого. Чекати поки Америка все зробить. У нас же немає дипломатів і дипломатії. Президента.
Порошенко Германии: ''Северный поток-2'' - это взятка за лояльность к России

Порошенко та Мітчелл домовились разом протидіяти «Північному потоку-2»

...
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20.05.2021 20:37 Ответить
А в якому році будівництво СП-2 було заморожене?
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20.05.2021 23:00 Ответить
С одной стороны, он прав. Но, с другой стороны, кто бы говорил.
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20.05.2021 19:19 Ответить
Більше того, Байден закрив американський потік! І хто після цього російський агент?! До вас там хоча б зараз почало щось доходити чи ні?!
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20.05.2021 19:19 Ответить
Ничего до них не доходит. Сначала Зелю избрали почти единодушно, потом забыв о приличиях всей страной болели за Байдена против Трампа. Их даже не научил прежний опыт публичной поддержки Клинтонши когда в итоге победил Трамп. То, насколько иррационально ведут себя украинцы, заставляет думать о массовом воздействии на сознание. 25-й кадр? В воду что-то добавляют?
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20.05.2021 19:42 Ответить
В мозок.
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20.05.2021 23:01 Ответить
_Байден внезапно оказался пустозвон и трепло. И де-факто он даёт этот грёбаный паток достроить. Ничтожество, фуле... Такие ничтожества и пустозвоны маньяку путлеру не соперники.
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20.05.2021 19:20 Ответить
Байден поступает и ведёт игру в своих интересах, зачем ему переживать за украинцев и Украину?
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20.05.2021 19:30 Ответить
Це він в американських інтересах перекрив американський проект?!?!
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20.05.2021 20:14 Ответить
За свои 47 лет в политике Байден не замечен ни в чем выдающемся , а Рональд Рейган в своих дневниках называл Байдена "пустозвоном" , за то что Джо критиковал призыв Рейгана к Горбачеву разрушить берлинскую стену .
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20.05.2021 19:46 Ответить
Та ладно. Він - "великий патріот" України.
В Україні з листопада =бідонобєсіє=.
Хай-но я ще коментики відбитих дістану з папочки номер 3.
Про те, як вони чекали цього дня 4 останніх роки ... І вже оспівували перемогу ... Інші плакали ... Більше чекали інаугурації, ніж Нового Року ... (такі кінчені ще у прикоцаного пономаря у пастві водяться).

Про скасування відправлення американських військових кораблів уже ніхто не згадує ...
Москальня як тішиться: =хохльі так радовались= ... Бо вони в позитивному очікуванні зустрічі двох "діячів".
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20.05.2021 20:29 Ответить
Это будет, что Гермамия и США договорились. Это значит что ВЫ разменная монета. Но граница с РФ делает вас значимыми. Пока что
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20.05.2021 19:22 Ответить
Для Fikus 44ffbe78

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) приняли решение заморозить Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ) с Китаем, которое даст странам ЕС расширенный доступ на рынок КНР, из-за введения Пекином в марте контрсанкций против европейских законодателей. Соответствующая резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
Это значит что Хозяин запретил пока ещё жирной Явропе Германии углубленную торговлю с Китаем. За сдерживание Китая разрешили достроить трубу, и плотно на неё сесть.Грабить Европу США решили вместе с Россией. Европейский кластер решили закрывать дружно.Вы там держитесь. Пока что.
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20.05.2021 20:47 Ответить
Глубокая и верная мысль. Но я удивлен, что вы еще не забанены Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3086
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20.05.2021 22:24 Ответить
Ваторогое,ты потерялось
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21.05.2021 02:27 Ответить
А что ты сделал для этого, как министр иностранных дел?
Всё от США подачки просите, комментаторы хреновы.
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20.05.2021 19:22 Ответить
Ні, це буде поразка фінансів України.
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20.05.2021 19:22 Ответить
После клоунады вашего квартала чего вы ждали? Кто буде вписываться за кодло идиотов.Байден должен Северный поток остановить, в то время, когда вы хотите поток днестровской воды в Крым наладить.
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20.05.2021 19:23 Ответить
Извиняюсь,Днепровской!
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20.05.2021 19:27 Ответить
зебилы лучшие - так ненавязчиво раздавать ЦУ всяким США да макронам.
И пусть работают, - пока найвеличнише торгует с кацапами папиками и електрикой
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20.05.2021 19:23 Ответить
Заткнись! И да, они Украине должны!
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20.05.2021 19:29 Ответить
Когда уже проявится сила украинской дипломатии?
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20.05.2021 19:32 Ответить
Надо срочно Дещицу вернуть!
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20.05.2021 19:33 Ответить
Коли вазеленський завхоз займеться скріпками та папками, а професійні дипломати повернуться на роботу.
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20.05.2021 19:39 Ответить
Може навпаки??
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20.05.2021 19:36 Ответить
Ойц! В Нас там буде нова пОслица!
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20.05.2021 19:38 Ответить
Видимо незря Ангела Меркель перед выборами президента США умоляла голосовать за Байдена .
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20.05.2021 19:42 Ответить
Потому что ей путин приказал так делать.
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20.05.2021 20:05 Ответить
Справедливости ради стоит отметить что проект Северный поток настолько архивыгодный многим что остановить его практически невозможно.
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20.05.2021 19:44 Ответить
А ви змогли довести це американцям ? Чи повністю провалили закордонну політику ?
Конгресмени вже Єрмака послали погуляти...
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20.05.2021 19:44 Ответить
США лучше Кулебы знают все риски запуска сп.
Надо Тимошенко посадить ещё раз - за то что в свое время не разрешила эту трубу продать.
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20.05.2021 20:02 Ответить
бидон это трепло хотя и трамп не ыл проукаинским Но поток он остановил а при бидоне продолился строиться и кто после этого *************?
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20.05.2021 19:51 Ответить
И ради чего им в США стараться?

Они видят в Украине ватного полудурка ЗЕ у власти, покупающего электроэнергию в Роисе, и 73% таких же полудурков, которые его выбрали.
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20.05.2021 21:32 Ответить
Кулебе далее надо предъявить претензии США чтобы те доплачивали каждый год по 2 ярда за полупустую трубу.
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20.05.2021 20:13 Ответить
Пол Гобл - колишній спецрадник державного секретаря жгёт напалмом.Рекомендую.Особенно в той части,где он говорит о приоритетах ценностной политики США.

Угоди не буде. Путіну нема що запропонувати Байдену https://youtu.be/YVrNL2Fa8DA Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение дипломатии США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9077
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20.05.2021 20:14 Ответить
Если "Северный поток-2" будет реализован, это будет поражение УкраинЫ ,которое ,окромья 20% оккупированной территории с согласия правнучатых фрицовских риббентропов и рашистских молотовых ,прикидывающихся "друзями Украины на словах, а на деле сговорившаяся немецко- французская и рашистская шайка, для воплощения плана по недопущению Украины и в НАТО и в ЕС ,более того это поражение Украины и в экономическом плане ,ибо потеря на транзите в 3 с лихой млрд долларов,очень даже ощутимая цифирь для бюджета нищей Ураины
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20.05.2021 20:21 Ответить
Україна зараз є фінансовим наркоманом,і не бажання влади проводити реформи,є тому причиною.Позбавлення газової залежності,та фінансової з боку москви руками самої москви то є добре.В переспективі.Тим більш газовий бізнес завжди був президентским бізнесом.Кінець політичної корупції.яка завжди була повязана з транзитними грошима,в переспективі, це ослаблення впливу росії на Україну.
Тут проглядається стратегія "кнута та пряника з боку американців.По іншому нашим можновладцям не доходить,що потрібно проводити реформи,бо США потрібна демократична Україна,а не корупційне болото.
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21.05.2021 08:23 Ответить
Альо, зе-Кулеба !
А де ж ваша вся ейфорія про таку =проукраїнську= адміністрацію "животворящого козака байди", га ?
Ви ж захлиналися в компліментиках своєму ідолу щодо його =розуміння= ситуації в Україні і його обіцяночки зробити Україну пріорітетом своєї зовнішньої політики, скакали, як придурки, порівнюючи з попередньою =такою поганою= владою, навіть не доганяючи, що плюєте у всю республіканську партію ...
Вихвалялися, що така співпраця з найпершого дня роботи вашого "діяча".
Що значить - поразка ? Нє-нє, як же такий великий "друг України" може її допустити ?
Він же новий український святий !
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20.05.2021 20:22 Ответить
А что должна делать администрация США после того, как президент Украины гадит на голову их президенту, попутно не обделяя вниманием и Меркель с Макроном? Ему звезда на голову упала и видно очень сильно приложила...............
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20.05.2021 21:24 Ответить
пуйло всесильно а пердун старый байден на пути к альцгеймеру. Фффсё!!!
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20.05.2021 20:25 Ответить
Тут всё просто:

tZE inform @tZEinform
В случае запуска "СП-2" Украина будет терять около 2-3 млрд. $ в год.
В случае запуска анонсированного Зеленским терминала в Одессе по экспорту ближневосточного газа, США будет терять около 1,5 млрд. $ в год.
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20.05.2021 20:36 Ответить
Какой к бесам ближневосточный газ .............. Турция не пропускает газовозы через Босфор.
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20.05.2021 21:25 Ответить
... можливість регазифікації СПГ зазвичай зіштовхувалася з питанням пропуску Туреччиною газових танкерів через Босфор та Дарданелли, і саме Катар може допомогти Україні в цьому питанні.
... у Дохи та Анкари після Арабської весни 2011 року склалися союзницькі відносини: Катар надавав Туреччині мільярдні кредити, а Анкара розмістила власну військову базу в Катарі.
Варто розуміти, що катаро-турецькі відносини базуються не лише на кон'юнктурі, а й на ідеологічно-ціннісних речах, таких як підтримка релігійно-політичних організацій.
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/04/6/672705/
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20.05.2021 21:37 Ответить
Не согласятся. Канал пролегает через середину Стамбула. Там идиотов нет.
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20.05.2021 21:45 Ответить
Там и так опасно:
"Из 56 тысяч судов, проходящих ежегодно через пролив Босфор, 10 тысяч - танкеры, перевозящие 145 млн тонн сырой нефти."
Но, есть запасной вариант:

"Стамбул (тур. Kanal İstanbul) - проект судоходного канала из Мраморного моря в Чёрное.
Идея сооружения канала была озвучена премьер-министром Реджепом Эрдоганом в апреле 2011 года. Согласно проекту канал Стамбул должен разгрузить пролив Босфор. Проект должен быть закончен к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики в 2023 году. В 2020 году строительство планировалось завершить к 2025-2026 годам, но из-за того, что в 2021 году строительство так и не началось, очевидно, что сроки будут отложены."
Во вторую каденцию построят.
Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2219
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20.05.2021 22:17 Ответить
читаю ображені коментарі щодо Байдена й перебуваю в шоці.
а з зеленського тупня ви не бажаєте спитати, як воно спромоглося просрати підтримку такого українофіла, як Байден?
то спитайте, спитайте: що ти, тупень, зробив аби переконати світ підтримувати країну на чолі якої ти сидиш?
а нічого воно не зробило, просто сцяло, за звичкою, в очі Блінкену, той подивився на совкове падло та й поїхав доповідати - нема з ким мати справу, згортаємось, хлопці, зосереджуємось на собі.
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20.05.2021 20:38 Ответить
Путин втюхает США "фуфло" в обмен на "Сев. поток 2" - борьбу с ковидом, борьбу с глобальным потеплением, контроль за ядерным вооружением , наобещает " зуб даю" не вмешиваться в выборы США, и не платить талибам за головы американцев.
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20.05.2021 20:51 Ответить
Поражением была уже сама мысль, что США могут в этом вопросе переупрямить немцев.
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20.05.2021 21:03 Ответить
Трамп міг і справлялася.
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20.05.2021 21:11 Ответить
Це буде поразкою політики Зеленського.
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20.05.2021 21:14 Ответить
Давышо!!!

Но в жопе-то будет Украина.

Так чье это поражение?
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20.05.2021 21:29 Ответить
Виноваты во всем порохоботы и зелеботы.
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20.05.2021 21:35 Ответить
Датышо?

Так это порохоботы завалили сотрудничество с США своей бездеятельностью и тупыми наездами на официальных выступлениях?

А я думал, что у нас за международные отношения отвечает президент, а не какие-то порохоботы...
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20.05.2021 21:42 Ответить
Вы ошибались.президента же не из госдепа назначили.
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20.05.2021 21:55 Ответить
Зеленые в Германии вряд ли смогут реально помешать северному потоку. Даже получив лучший результат на выборах, они не смогут без создания коалиции сформировать правительство.

Рейтинги:

против потока 38%
26% зеленые
12% свободные демократы

за поток 56%
23% хдс/хсс (Меркель) - подтверждено новым лидером на недавних дебатах
16% социал-демократы - подтверждено лидером на дебатах
10% альтернатива для Германии, в коалицию не возьмут, но голоса за поток от них все равно будут

7% левые
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20.05.2021 21:53 Ответить
Украинский оператор, вместо того, чтобы плакать об убытках, лучше бы увеличил финансирование инвестиционных программ. Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2515
Потому что уровень финансирования с 2016 года не поднимался выше 30% от запланированных средств.

То есть мы, по сути, проигрываем Рассии в конкурентной борьбе с технической и экономической точки зрения, потому что украинская ГТС по сравнению с СП-2 существенно проигрывает и по финансовым показателям, и по техническим характеристикам.
Но сейчас мы снова пытаемся все перевести в политическую плоскость - мол, виноваты все вокруг, кроме Украины и ничего не делаем для того, чтобы это исправить.
Тут, как говорится, кто на поезд не успел, тот к бабушке не едет. Мы можем сколько угодно бороться с СП-2, но от этого украинская ГТС не модернизируется.



Если СП-2 достроят, то технически это приведет к увеличению стоимости транспортировки газа. Но у нас есть время - еще три года до конца контракта с Газпромом в 2024 году. Соответственно, эти три года нам будут оплачивать 40 миллиардов кубометров и за это время мы можем подготовиться и продумать сценарии развития событий по пересмотру транспортировки и распределения газа внутри страны.
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20.05.2021 21:53 Ответить
кулеба, а закупать дизель, автогаз и электричество у агрессора, даже если это прослойки, всё это агрессора?
Не делай кулеба из европейцев и американцев дураков.
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20.05.2021 21:57 Ответить
Кулеба участник этого междусобойчика Якщо "Північний потік-2" буде реалізовано, це буде поразка дипломатії США, - Кулеба - Цензор.НЕТ 144
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20.05.2021 22:06 Ответить
Капец рентно зависимой, халявной - паразитической "элите" в Украине.
Сушите вёсла, поднимайте тарифы паразиты и ждите прихода народа.
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20.05.2021 22:38 Ответить
Это просто подарок. Хотя и не моглго быть иначе.
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20.05.2021 23:25 Ответить
«Победа Кремля и разочарование для Украины»: Линкявичус раскритиковал решение США по «Северному потоку-2».

Решение США ослабить санкции против «Северного потока-2», конечно, большая победа Кремля и большое разочарование для Украины. Остается только увидеть, поможет ли эта цена восстановить тандем США - Германия и укрепить политику сдерживания РФ.

https://zn.ua/WORLD/pobeda-kremlja-i-razocharovanie-dlja-ukrainy-linkjavichus-raskritikoval-reshenie-ssha-po-severnomu-potoku-2.html
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20.05.2021 23:46 Ответить
14 республіканців внесли у Сенат США законопроєкт про відновлення санкцій проти усіх учасників будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Джерело: The Hill, Укрінформ
Дослівно: "Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти РФ має відновити обмеження проти компанії (Nord Stream 2 AG), яка стоїть за газопроводом, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі".
Деталі: У заяві співавтори законопроєкту називають "хибною" стратегію Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу та закликають негайно зупинити проєкт.
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21.05.2021 02:15 Ответить
а поражение Украины будет если начнётся продажа земли
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21.05.2021 05:53 Ответить
 
 