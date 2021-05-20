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США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США будут координировать с нами

Независимо от того, с кем раньше встретится президент США Джо Байден - с президентом Украины Владимиром Зеленским или с президентом России Владимиром Путиным, Соединенные Штаты будут координировать вместе с украинской стороной вопросы для обсуждения с РФ относительно Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас ведь не олимпийские игры - кто быстрее, тот победил, главное - это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до - встретятся до, если нет, то встретятся после. Но главное это то, что США будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией относительно Украины", - ответил Кулеба на вопрос, может ли Зеленский встретиться с Байденом быстрее, чем Байден с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
США будут бла-бла-бла. А из дел - урезание помощи Украине и мутные тёрки с людоедом.
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20.05.2021 19:24
+4
США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3845
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20.05.2021 19:32
+3
Потриндіти і пожрати - у цьому український уряд чемпіон.
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20.05.2021 19:24
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США будут бла-бла-бла. А из дел - урезание помощи Украине и мутные тёрки с людоедом.
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20.05.2021 19:24 Ответить
ну а шо? Блинкен приехал, поговорил с бубосей - понял шо Украине пофиг. Они шо рыжие все тянуть если Украине самой насрать?
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20.05.2021 19:30 Ответить
Потриндіти і пожрати - у цьому український уряд чемпіон.
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20.05.2021 19:24 Ответить
Кулеба пытается надуть свои щёки, комментируя чужие действия.
А сам - ноль без палочки.
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20.05.2021 19:26 Ответить
Краще б ви не лізли.
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20.05.2021 19:28 Ответить
США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 3845
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20.05.2021 19:32 Ответить
напоминает когда корабли нато заходили в Одессу кацапы хорохорились комментировали их корабль внимательно следит за американцами так что все под контролем и Кулеба мы поручили сша вести переговоры от Украины и чуть ли не дали согласие)
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20.05.2021 19:50 Ответить
Случайные пассажиры у власти корчат из себя Нарциссами США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 9412Кучмисты....
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20.05.2021 19:53 Ответить
Что Майдан животворящий сделал США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 980 ,без Майдана Зелемойским ничего бы не светило...,а так маємо те шо маємо... США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 2035 73 %США будут координировать с нами "украинские вопросы", которые будут обсуждаться с РФ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 980
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20.05.2021 19:55 Ответить
разве что меню в буфете скоординируют
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20.05.2021 20:19 Ответить
Кулеба ,аразве Блинкен разве не приезжал для координации действий Украины и на которую "зе" болт положил???
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20.05.2021 20:27 Ответить
Он реальный идиот................. После сегодняшней болтовни, когда Нелох обгадил и Байдена и Меркель с Макроном и ЕС целиком, забудьТЕ про координацию и все остальное. Пока не поменяется власть в Украине, поддержка- во всяком случае на которую могла Украина рассчитывать еще месяц назад останется в мечтах................. США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 4076 Зеленая власть - это приговор нашей стране
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20.05.2021 21:15 Ответить
Ага, уже координируют. Полное совокупление партнеров США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 932
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20.05.2021 21:35 Ответить
Будуть-будуть. Як Шерхан з Табакі........ США координуватимуть з нами "українські питання", які обговорюватимуться з РФ, - очільник МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 7837
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21.05.2021 05:45 Ответить
 
 