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Новости ПроисшествияЗа рубежом
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Беларусь (7521) санкции (10609) Сербия (349) ГП "Антонов" (76) ГП Антонов (66)

"Антонов" подтвердил, что перевез груз из Беларуси в Сербию. Говорит, под санкции транспортировка не подпадает

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

"Антонов" подтвердил, что перевез груз из Беларуси в Сербию. Говорит, под санкции транспортировка не подпадает

Государственное предприятие "Антонов" подтвердило, что 16-17 мая осуществил перевозку из находящейся под санкциями Беларуси в Сербию с технической посадкой в Венгрии. На предприятии утверждают, что не нарушили санкционные ограничения.

Официальное объяснение опубликовано на странице "Антонова" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту", - сказано в сообщении.

По пути самолет садился в Венгрии, чтобы устранить техническую неисправность, отметили в компании.

"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - утверждают в ГП.

Также читайте: Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование. КАРТА

Ранее балканская служба "Радио Свобода" сообщила, что Ан-124 перевозил два истребителя МиГ-29 и вынужденно сел в Будапеште. По мнению издания, такая транспортировка могла нарушать введенные странами-членами ЕС и НАТО санкции.

"Антонов" указывает, что согласно условиям подписанного контракта не может разглашать третьим лицам подробности перевозки и характер груза.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Украинский самолет возит на Балканы кацапские истребители.
Но ниче страшного.
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20.05.2021 19:27
+17
Мутні схеми під патронатом Зе артиста...
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20.05.2021 19:29
+17
я себе представляю учуди такое при Порошенке. Шо б тут творилось, с бигусами белецкими,седлецкими и прочими шабунинами.
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
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20.05.2021 19:39
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Украинский самолет возит на Балканы кацапские истребители.
Но ниче страшного.
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20.05.2021 19:27 Ответить
І після цього вони гонять на Байдена, що не наклав санкції на компанії, що будують північний потік!
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20.05.2021 20:07 Ответить
"Не может разглашать..." ! Кривавий диктаторЛукашенко під санкціями а ці бабло заробляють !
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20.05.2021 21:36 Ответить
Раскрой глаза и посмотри на карту...
радоваться надо, потому что из Сербии они точно не прилетят
по приказу ***** в Украину, а из Беларуси - вполне возможно...
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20.05.2021 20:56 Ответить
Наші "Руслани" тричі літали в лукашеківські Барановичі і двічі в Сербію.
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20.05.2021 21:33 Ответить
Когда нельзя, но очень хочется, то - можно.
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20.05.2021 19:27 Ответить
Антонов уже работает на врага ( союз россии беларуси ). Зеленский в российском национальном костюме, символично кто захватил власть в Украине как 100 лет назад в УНР.
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20.05.2021 19:28 Ответить
Мутні схеми під патронатом Зе артиста...
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20.05.2021 19:29 Ответить
Не, они просто с немецкого Сименса пример взяли, который гнал турбины в Крым вопреки санкциям и вышел сухим из воды, просто дурака включили... Поддерживаю Антонова, ничего личного, просто бизнес!😁😁😁
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20.05.2021 19:32 Ответить
для антошки деньги не пахнут
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20.05.2021 19:33 Ответить
Для Шмаркли.
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20.05.2021 19:46 Ответить
я себе представляю учуди такое при Порошенке. Шо б тут творилось, с бигусами белецкими,седлецкими и прочими шабунинами.
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
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20.05.2021 19:39 Ответить
А ты можешь представить Порошенко на день вишиванки в косоворотке?!
Вот и не говори, что косоворотка "не важно" - это все последствия одного поля.
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20.05.2021 19:53 Ответить
Да вони боярою смердять, прямо таки Білорусь перший експортер Мігів в світі.
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20.05.2021 19:59 Ответить
Так если наши самолёты будут перевозить военное имущество Московии в Сирию или в ЦАР(африку), то тоже не попадёт под санкции сразу.
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20.05.2021 19:41 Ответить
та можна и спецназ кацапский загрузить в рязани и в Борисполь подвезти
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20.05.2021 19:43 Ответить
Pecunia non olet...
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20.05.2021 19:44 Ответить
А почему молчит шлюшка Бигус?
Чего еще не снял разоблачающий фильм про то как при зе-президенте, государственная, подчеркиваю, авиакомпания возит кацапские истребители?
А что там наблюдатель из Укрзализныци? Чего молчит пуштун? Где пропал Собакошвили?
Ответ очевиден адекватным людям, а упоротому одноклеточному зебилью отвечу: потому что
все они финансируются олигархами.
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20.05.2021 19:48 Ответить
Жопа повна, ми б ще хімічну зброю від москалів в Дамаск возили, а взагалі дивно, що "сверхдержава" нездатна без України перевезти два пепелаца.
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20.05.2021 19:58 Ответить
Могли и своими бортами перевезти, но они умные, сейчас лишний чёрный шар в нашу лузу не помешает. Учитывая, что Нелох всеми силами портит отношения с Западом, можем еще и на санкции нарваться сейчас. Вот это точно будет кино............
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20.05.2021 21:43 Ответить
Питання чи вбивця пукін знято презом. Що за претензії к бізнесу?(((
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20.05.2021 20:20 Ответить
Не вижу зрады. Чем меньше истребителей в Белорусии, тем меньше их достанется рашке после внезапной смерти бацки.
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20.05.2021 20:27 Ответить
Все как и в 18 году, 2 хохла, это партизанский отряд с импостером.
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20.05.2021 20:42 Ответить
та неее, это уже три хохла, 2 - просто партизанский отряд
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20.05.2021 22:01 Ответить
сербы как и беларусы стабильно голосуют в ООН в пользу Рашки. Но мы шестерим на них за копеечку. А потом удивляемся, что США снимают санкции с оператора СевПотока-2. За кого им рвать жопу, за такого как Зебил и его паства?
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20.05.2021 21:09 Ответить
это типа как наркокурьер ответил бы полиции - я же только доставляю, чо достебались ?
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20.05.2021 21:38 Ответить
Мафия .****.
. за деньги и мать родную продадут.
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20.05.2021 21:41 Ответить
ось з цього і формується довіра...
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20.05.2021 23:48 Ответить
 
 