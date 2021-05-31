"Антонов" подтвердил, что перевез груз из Беларуси в Сербию. Говорит, под санкции транспортировка не подпадает
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Государственное предприятие "Антонов" подтвердило, что 16-17 мая осуществил перевозку из находящейся под санкциями Беларуси в Сербию с технической посадкой в Венгрии. На предприятии утверждают, что не нарушили санкционные ограничения.
Официальное объяснение опубликовано на странице "Антонова" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Авиакомпания "Авиалинии Антонова" выполнила данный рейс на основании подписанного контракта, с выполнением всех международных норм и правил осуществления авиационных грузовых перевозок. Транспортировка была выполнена строго в соответствии с национальным законодательством стран по маршруту", - сказано в сообщении.
По пути самолет садился в Венгрии, чтобы устранить техническую неисправность, отметили в компании.
"Такие перевозки не подпадают под санкции Украины (страны эксплуатанта), Европейского Союза (страны по маршруту) и Великобритании (страны, где находятся перестраховщики самолетов ГП "Антонов")", - утверждают в ГП.
Ранее балканская служба "Радио Свобода" сообщила, что Ан-124 перевозил два истребителя МиГ-29 и вынужденно сел в Будапеште. По мнению издания, такая транспортировка могла нарушать введенные странами-членами ЕС и НАТО санкции.
"Антонов" указывает, что согласно условиям подписанного контракта не может разглашать третьим лицам подробности перевозки и характер груза.
Пожалуйста, подождите...
Но ниче страшного.
радоваться надо, потому что из Сербии они точно не прилетят
по приказу ***** в Украину, а из Беларуси - вполне возможно...
А щас тишина и благолепие - главная новость бубочка в вышиванке или косоворотке...
Вот и не говори, что косоворотка "не важно" - это все последствия одного поля.
Чего еще не снял разоблачающий фильм про то как при зе-президенте, государственная, подчеркиваю, авиакомпания возит кацапские истребители?
А что там наблюдатель из Укрзализныци? Чего молчит пуштун? Где пропал Собакошвили?
Ответ очевиден адекватным людям, а упоротому одноклеточному зебилью отвечу: потому что
все они финансируются олигархами.
. за деньги и мать родную продадут.