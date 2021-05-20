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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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Зеленский (16498) Дугарь Яна (125)

Дугарь еще думает, будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дугарь еще думает, будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат

Фигурантка по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил в комментарии "Общественному"

"Она сказала, что не будет давать комментарии никому по этому вопросу ...Она сама решит, каким образом ответить всем, потому что ее много начали с этим вопросом набирать .... Поэтому она сейчас подумает, когда утихнут все эти вопросы, и даст свои объяснения или комментарии, если пожелает", - подчеркнул он.

На вопрос, действительно ли Дугар посылала сообщение президенту Зеленскому, адвокат ответил, что не может "давать за свою подзащитную такие ответы". При этом Ореховский добавил, что если президент подобное сказал - "значит он отвечает за свои слова".

Издание отмечает, что другой адвокат Виталий Коломиец вообще отказался комментировать эти заявления.

Также читайте: Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+27
про що можна переписуватися з ідіотом, який на день вишиванки одягає косоворотку і лапті? Дугарь еще думает будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат - Цензор.НЕТ 506
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20.05.2021 19:59
+19
в єрмака.
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20.05.2021 20:05
+16
Когда у земрази поняли что сабаков втянул бубочку в свою игру они начали операцию "план В"
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20.05.2021 20:04
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С таким харантом лучше молчать, чем говорить.
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20.05.2021 19:57 Ответить
И я не удивлюсь, если ЗЕленский завтра заявит, что.....

он 500 дней переписывался с Рифмастером 🤔
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20.05.2021 22:19 Ответить
про що можна переписуватися з ідіотом, який на день вишиванки одягає косоворотку і лапті? Дугарь еще думает будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат - Цензор.НЕТ 506
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20.05.2021 19:59 Ответить
От цікаво де воно ту косоворотку будучи в Україні дістало?)
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20.05.2021 20:00 Ответить
в єрмака.
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20.05.2021 20:05 Ответить
думаете єрмак свою віддав? А самому шо надіть?)
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20.05.2021 20:08 Ответить
Да за твои и мои деньги ему ее и пошили...индивидуально..и обошлась она наверное не слабо для бюджета...да еще и ленке...
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20.05.2021 20:06 Ответить
Я же уже писал, это нутро зепреза, сквозь костюмчик и майку просвечивает.
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20.05.2021 20:08 Ответить
Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 3506 а скрізь трюсєля нічого нічого не побачили?
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20.05.2021 22:03 Ответить
Гірше Блазня в косоворотці може бути лише розжирілий олігарх, ряджений у форму Верховного головнокомандувача ЗСУ, який для показухи влазитьу бойову машину, прогинаючи її амортизатори до землі.
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20.05.2021 20:56 Ответить
В Оман злітало
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20.05.2021 21:47 Ответить
про что угодно. Если из-за этого утырка тебя посадили, то я будешь любоё дерьмо в уши лить. Не хочется быть жертвой какого-то припадочного карликового ублюдка
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21.05.2021 01:39 Ответить
Ее просто тупо использовали чтоб отмазать зеленского от зашквара.
Похоже что и втемную.
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20.05.2021 19:59 Ответить
Когда у земрази поняли что сабаков втянул бубочку в свою игру они начали операцию "план В"
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20.05.2021 20:04 Ответить
Ну переписывались...
Что здесь такого?
Извините, но это странное поведение.
Там же не любовные письма и не военная тайна.
Всё дело в имидже, который может пострадать в глазах активистов и волонтёров из-за общения с "врагом".
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20.05.2021 20:00 Ответить
Перепиской штопаные пытались набрать очки в глазах "активистов и волонтёров".
Четкая пиар-заготовка для вопросов по делу Шеремета.
Дугарь циничненько использовали.
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20.05.2021 20:05 Ответить
Что мешает ей самой об этом сказать?
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20.05.2021 20:09 Ответить
Опять,в камеру-не хочет. Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 136
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20.05.2021 20:10 Ответить
Невиновный человек просидел полгода в тюрьме куда ее могут вернуть в момент.
действительно что мешает.
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20.05.2021 20:13 Ответить
ты видать с зеленским один юрфак закончил.
Не она должна доказать что ее там не было, а следствие что она там была. А с єтим у вас туго.
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20.05.2021 20:23 Ответить
Я ж не против.
Ничего противозаконного я не требую, только ответить на два вопроса - "что и где".
На нет и суда нет.
Вот следователи и ищут доказательства.
Времени прошло много, дело трудное.
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21.05.2021 07:05 Ответить
Теперь её снова посадят? Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 5305
Ну вот... И ничего страшного.
А за имидж свой она переживает, потому и оправдывается.
Всё просто и понятно.
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21.05.2021 08:11 Ответить
"Все смешалось в доме Облонских." )
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21.05.2021 06:43 Ответить
Именно,год-делом,не интересовался,а тут переписка...Совпадение? Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 816
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20.05.2021 20:09 Ответить
Именно так, она, по наивности, не просекла фишку
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20.05.2021 20:49 Ответить
Ну да. "Ваня, я ваша навеки!" и смайлик. Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 9960
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21.05.2021 06:46 Ответить
Возможны два варианта её комментариев:
1. Да, переписывались.
2. Нет, не переписывались.
Мне абсолютно не интересно содержание их переписки. Почему она не хочет признать очевидное? Абсолютно проигрышное поведение.
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20.05.2021 20:07 Ответить
Знову рубрика "Цікаво"
Цікаво: а переписка Федини та Звіробій з найвеличнішим чому набула такого розголосу і таких сумних наслідків для Федини та Звіробій? Невже в ОПі зробили висновки? Може провели апроксимацію від переписки Федини та Марусі у часі і вийшли на хіт харківських фанатів про "Вова - ху..."?
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20.05.2021 20:11 Ответить
Это была не переписка.
Это было видео в ютуб.
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20.05.2021 20:19 Ответить
Если Зеля разгласил частную переписку в личных, шкурных, или политических целях... ...с барышней... ...с ущемлением её прав и свобод... ... хм...

Не лох он простой -- это точно! -- поц дырявый -- дешёвка рваная...
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20.05.2021 20:12 Ответить
У вас только сейчас открылись глаза??
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20.05.2021 20:50 Ответить
-- не -- я тут уже давно, с закрытыми глазами, все мели знаю...*)
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20.05.2021 20:53 Ответить
А что Дугарь комментировать ? Даже Мендель ничего не комментирует про свои отношения со шмарклей.
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20.05.2021 20:49 Ответить
Напомнило старый анекдот
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!
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20.05.2021 21:19 Ответить
Компинсация???Печально(((
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20.05.2021 21:57 Ответить
Дугарь ще думає чи коментувати висловлювання Зеленського про їхнє листування, - адвокат - Цензор.НЕТ 4752 "Свой среди чужих, чужой среди своих"..."Єто зальот"...
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20.05.2021 22:01 Ответить
Вони тепер мають Зеленському написати - "теперь ходи оглядывайся, падла - за твой косяк тебя перо с маслиной где-то заждались".
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20.05.2021 22:16 Ответить
..ннну чо..??- знач е чим думать...- хотя такой подмышечный ответ её не украшает...(((
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21.05.2021 00:11 Ответить
А может надо было у Яны спросить даёт ли она согласие чтобы он показал эту переписку. Когда уже ты будешь считаться с мнением других, а не подсирать им? Когда уже ты хотя бы мужиком станешь, а ? До президента тебе как до луны. Я бы прилюдно изничтожила тебя, ничтожество. Ужас. Хуже базарной бабы.
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21.05.2021 00:24 Ответить
 
 