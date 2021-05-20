Дугарь еще думает, будет ли комментировать высказывание Зеленского об их переписке, - адвокат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фигурантка по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар пока отказывается комментировать заявления президента Владимира Зеленского об их переписке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил в комментарии "Общественному"
"Она сказала, что не будет давать комментарии никому по этому вопросу ...Она сама решит, каким образом ответить всем, потому что ее много начали с этим вопросом набирать .... Поэтому она сейчас подумает, когда утихнут все эти вопросы, и даст свои объяснения или комментарии, если пожелает", - подчеркнул он.
На вопрос, действительно ли Дугар посылала сообщение президенту Зеленскому, адвокат ответил, что не может "давать за свою подзащитную такие ответы". При этом Ореховский добавил, что если президент подобное сказал - "значит он отвечает за свои слова".
Издание отмечает, что другой адвокат Виталий Коломиец вообще отказался комментировать эти заявления.
Пожалуйста, подождите...
он 500 дней переписывался с Рифмастером 🤔
Похоже что и втемную.
Что здесь такого?
Извините, но это странное поведение.
Там же не любовные письма и не военная тайна.
Всё дело в имидже, который может пострадать в глазах активистов и волонтёров из-за общения с "врагом".
Четкая пиар-заготовка для вопросов по делу Шеремета.
Дугарь циничненько использовали.
действительно что мешает.
Не она должна доказать что ее там не было, а следствие что она там была. А с єтим у вас туго.
Ничего противозаконного я не требую, только ответить на два вопроса - "что и где".
На нет и суда нет.
Вот следователи и ищут доказательства.
Времени прошло много, дело трудное.
Ну вот... И ничего страшного.
А за имидж свой она переживает, потому и оправдывается.
Всё просто и понятно.
1. Да, переписывались.
2. Нет, не переписывались.
Мне абсолютно не интересно содержание их переписки. Почему она не хочет признать очевидное? Абсолютно проигрышное поведение.
Цікаво: а переписка Федини та Звіробій з найвеличнішим чому набула такого розголосу і таких сумних наслідків для Федини та Звіробій? Невже в ОПі зробили висновки? Може провели апроксимацію від переписки Федини та Марусі у часі і вийшли на хіт харківських фанатів про "Вова - ху..."?
Это было видео в ютуб.
Не лох он простой -- это точно! -- поц дырявый -- дешёвка рваная...
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!