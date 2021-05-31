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Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны

Автор дизайна блуз, в которых президент и первая леди сфотографировались ко дню вышиванки, утверждает, что черпал вдохновение в традиционных нарядах Днепропетровщины.

Об этом Артем Климчук рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"При создании вышиванки для Владимира (Зеленского - ред.) за основу мы взяли национальный костюм днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был довольно распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз", - пояснил Климчук.

Исследовательница украинской традиционной одежды Мария Квитка рассказала, что одежда президента создана по старинному образцу конца XIX века. По ее словам, крой с косым воротом был в то время популярен не только в России, но и по всей Европе.

"К тому же, как в Украине, так и в России, Беларуси, Литве и т.д. до появления этого косого ворота крестьяне носили только рубашки с разрезом посередине, что не дает нам права определять по крою принадлежность рубашки к какой-то одной территории, мода развивалась везде параллельно. Украинских рубашек такого типа сохранилось очень много, сотни, если не тысячи", - отметила Квитка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой". ФОТО

С ней не согласна этнолог Оксана Космина, с которой пообщались журналисты "Громадського".

"Разрез сбоку, еще более подчеркнутый тонкой полосой вышивки, как на фото Зеленского, визуально не воспринимается как деталь украинской рубашки. Такой разрез более характерен для российских и белорусских вышивок. По крою, по расположению орнамента, по композиции вышивки не считывается, что это аутентичная украинская вещь. Но так же это не русская рубашка. Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование", - сказал Космина.

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А этнофотограф Анна Сеник считает, что президент оделся в этот день не хуже, чем большинство украинцев.

"Это даже не вышиванки, а рубашка и блузка, которые по крою, форме и орнаменту их напоминают. Стилизация под традиционную вышитую рубашку, а не воспроизведение какого-то аутентичного образца. Такие рубашки наиболее распространены в Приднепровье, Полесье. Имею в виду застежку, потому что в вышивке только растительный орнамент. У жены вообще скорее вышитая блузка, а не вышиванка. Вышиванка у президента не хуже, чем новоделы с розами, которые сегодня надели большинство украинцев", - считает Сеник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
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Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 2257
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20.05.2021 20:10
+138
Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 6397
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20.05.2021 20:09
+108
Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 9899Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны - Цензор.НЕТ 3540
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20.05.2021 20:14
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Про Зелю - не в бровь, а в глаз !!!
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
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21.05.2021 11:54 Ответить
Пооучился такой гибридный прикид, как и сам зеленский и "дизайнер" косоворотной вышиванки
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21.05.2021 11:56 Ответить
Вишиванка від руських вош українським гнидам - ГНИДОВАНКА називається !
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21.05.2021 12:30 Ответить
Це не вишиванка, а вишиватка. А по друге - ця вишиватка з африканською, а не українською вишивкою.
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21.05.2021 13:16 Ответить
Доречі, один мій знайомий уповідав, що у папуасів розповсюджені орнаменти схожі на українську вишиванку. Думаю, нічого дивного - Маклай, як відомо, був Українцем...
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21.05.2021 14:44 Ответить
Народні орнаменти Маклаївщини.
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21.05.2021 16:37 Ответить
Коли він грав на піаніно, то дехто казав, що він великий "кампазітор", але народ не згоден. Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5737
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21.05.2021 16:33 Ответить
Минет для фортепиано с оркестром.
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21.05.2021 17:30 Ответить
косоворотка українською буде "косовороторилівка" Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 6365
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21.05.2021 16:46 Ответить
Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5584
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21.05.2021 17:28 Ответить
подарує косоворотку путлеру, коли в чергове в очко заглядать буде
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21.05.2021 17:32 Ответить
Канада 80-ые г.г.
Принц Чарльз хоть и в галстуке, но вышиванок не избегает, а главное без косоворотки.Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 2569
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21.05.2021 18:29 Ответить
Ти диви, й тут ця падлюка малоросська щапіто влаштувало! Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 5630 Зельцман, тебе вб*ють за нєнадобностю. Але й на тому Світі ти хрипатимеш про Петра Сивочолого, до якого тобі, як до мацкви рачкі Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 9993
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21.05.2021 19:27 Ответить
КАЦАПОШЕЙКА Дизайнер сорочки Зеленського Климчук стверджує, що це вишиванка. Етнографи не згодні - Цензор.НЕТ 7693
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21.05.2021 19:43 Ответить
Ну постеснялся ,еврей одеть вышиванку, вот и придумали такой ,дизайн Alo €vropa. Наша вышиванка ,не идёт к лицу😂 Он же ,красавец. ***/%ь
капать.
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21.05.2021 20:18 Ответить
Дизайн выбирала она, мужику всё равно что носить. Подкаблучник.
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21.05.2021 20:21 Ответить
Показывают косоворотку и говорят это не косоворотка!Сколько надо высших образований,чтобы отличить?Будем путать лапти с ботфортами? Вражину с президентом?
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22.05.2021 13:00 Ответить
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