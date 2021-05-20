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Новости Политика Украины
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Российские актеры Копылов, Петренко и Миронова внесены в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц, - МКИП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российские актеры Копылов, Петренко и Миронова внесены в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло трех актеров из РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"11 мая 2021г. в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну", - говорится в сообщении

Соответствующим приказом Минкультуры от 19 мая указанные лица были включены в перечень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкультуры внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры и информационной политики не наделено", - отметили в министерстве.

На данный момент в этом перечне находится 192 человека.

Также читайте: Участники российского "Хора Турецкого" внесены в "черный список" МКИП

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
-- актёра Зеленского в списке не хватает -- для полной безопасности Украины...
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20.05.2021 20:34
+10
без кацапов Украина будет только лучше - это неоспоримый факт!......
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20.05.2021 21:03
+8
фотографии этих мацковских передастов в стулию!
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20.05.2021 20:42
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Можно как-то переименовать этот перечень? Ну смешно же звучит, что какой-нибудь Киркоров угрожает безопасности Украины.
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20.05.2021 20:30 Ответить
Глумятся над нашей независимостью...
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20.05.2021 20:34 Ответить
-- актёра Зеленского в списке не хватает -- для полной безопасности Украины...
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20.05.2021 20:34 Ответить
ВРУ,КМУ,ГПУ,ОП та т.д.і т.п. !!!))))
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20.05.2021 21:49 Ответить
киркоров угрожает безопасности всем. Предлагаю, как акт геноцида, уконтрапупить стаса михайлова.
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20.05.2021 21:20 Ответить
Зеленский верит в возможность прекращения войны на Донбассе при президентстве в России Владимира Путина.
"У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ - Путин, я очень этого хочу, я в это верю", - сказал президент.
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20.05.2021 20:33 Ответить
И шо?
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20.05.2021 21:17 Ответить
Хворі на голову чиновники.
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20.05.2021 20:36 Ответить
192 человека это очень мало, там 2000-3000 человек должно быть.
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20.05.2021 20:40 Ответить
140 мільйонів, чи скільки їх там є.
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20.05.2021 21:17 Ответить
фотографии этих мацковских передастов в стулию!
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20.05.2021 20:42 Ответить
А ублюдок пореченков Тра-та-та еще в списках?
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20.05.2021 20:43 Ответить
Какую угрозу? Просто назвать список "кремлевская помойка"
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20.05.2021 20:50 Ответить
Ну весь світ тупий ,що витрачают шалені гроши на ідеологію !!! Це загроза ,небезпечніша за зброю !!!))
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20.05.2021 21:47 Ответить
Просто треба вводити візовий режим, а за рік після цього закривати кардон.
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20.05.2021 21:00 Ответить
без кацапов Украина будет только лучше - это неоспоримый факт!......
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20.05.2021 21:03 Ответить
конкуренты известному комедийному актеру што ли ?
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20.05.2021 21:58 Ответить
Андрей Миронов может гордиться своим ватным потомством.
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20.05.2021 22:22 Ответить
Російські актори Копилов, Петренко і Миронова внесені до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України, - МКІП - Цензор.НЕТ 2813
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20.05.2021 23:45 Ответить
А кто это?
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20.05.2021 23:50 Ответить
ЗЕкоманда допомагає "своїм" - усуває конкурентів своїх "любих друзів" Васі "Басти" Вакуленка та Феді "Свата" Добронравова.
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21.05.2021 10:16 Ответить
 
 