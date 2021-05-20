Российские актеры Копылов, Петренко и Миронова внесены в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц, - МКИП

Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло трех актеров из РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"11 мая 2021г. в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну", - говорится в сообщении

Соответствующим приказом Минкультуры от 19 мая указанные лица были включены в перечень.

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"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры и информационной политики не наделено", - отметили в министерстве.

На данный момент в этом перечне находится 192 человека.

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