Обвиняемому в убийствах и пытках террористу Безлеру российский суд назначил $4 тыс. моральной компенсации в деле малайзийского Боинга
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Российский суд обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру российских гибридных сил на Донбассе, российскому офицеру Игорю Безлер 340000 рублей (4,6 тысячи долларов) - в качестве компенсации морального вреда, якобы причиненного статьями расследователей о его причастности к сбитию малайзийского Боинга MH- 17.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донбас.Реалии
Игорь Безлер так и не стал одним из обвиняемых суда в Нидерландах, рассматривающего дело MH-17. Хотя он фигурирует в деле и даже давал показания международной Совместной следственной группе. Сейчас подсудимыми являются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17
Доказательствами причастности Безлер к сбивания пассажирского самолета, кроме того, что он командовал вооруженными формированиями России на Донбассе, в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.
Одно из них - это разговор, который состоялся за несколько минут до катастрофы, где один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" (имеется в виду самолет) полетела в его (Безлер) направлении. Вторая - разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы, где Безлер звонит другому представителю российских гибридных сил и сообщает о сбитии самолета.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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летит в Британию получать с Bellingcat бабло...
Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
Тим більш, що від Брюсселю до Гааги не так вже й далеко
- Но почему,- в баксах?
- Потому, что терроризм - международный.
Доказательствами причастности Безлер к сбивания пассажирского самолета, кроме того, что он командовал вооруженными формированиями России на Донбассе, в Bellingcat считают 2 перехвата телефонных разговоров. Их опубликовала Служба безопасности Украины.
Одно из них - это разговор, который состоялся за несколько минут до катастрофы, где один из боевиков с позывным "Наемник" звонит Безлеру и говорит, что "птичка" (имеется в виду самолет) полетела в его (Безлер) направлении. Вторая - разговор, состоявшийся через 20 минут после катастрофы, где Безлер звонит другому представителю российских гибридных сил и сообщает о сбитии самолета.Источник: https://censor.net/ru/n3266607"
Голландский суд более года назад обнаружил, что разговоры касались сбитого в другой день украинского военного самолета, именно поэтому Безлера суд признал непричастным к катастрофе Боинга. Правда, это очень все секретно.
Нет, опять постучали снизу....
Оруэл и Войнович в своих фантастических романах были совсем недалеки от той чудовищной реальности, которую строит московия.
Кто-нибудь читает "современную российскую фантастику"? О чем там они бредят?
Чи може... вони... вже?..
Это они ему не компенсацию присудили, а премию выписали, причём из чужого кармана.
Интересно, как он эти деньги востребовать будет? Через этот же суд? ))
Сергей Ирза
Ну, что, фашисты? «Ленты» нацепив,
Вы убивать людей не разучились...
Донбасс шахтёрский, кровью окропив,
Сбив мирный Боинг, вот уж, «отличились»!!!
Убив людей, детей из разных стран,
И называя бойню «птичкопадом»,
Вы осквернили Библию, Коран,
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Адом»!
Вам не впервой… - ваш «Рай» зовётся «Смерть»,
Вы осквернили всё, что людям свято,
Раздайся море и разверзнись твердь,
Пусть сгинут все, кто в бойне виноваты!
Народ России, что же вы творите?
Антифашисты, - значит, говорите…
Сам Безлер, Путин, Гиркин, Киселёв… и вы?
Ну-ну.
20/07/2014
Сергей Ирза
Мне жаль Донецк, мне жаль мой город,
Мне жаль донецких дураков,
Кто положил свой подлый «голос»,
На плаху «Безлер и Стрелков».
На плаху «Путин и Зюганов»…,
Кто предал Родину «за рубль»,
Они теперь в хмельном угаре,
Орут, как их «стригут под нуль».
Орут, как «косят их под корень»,
Как «полют их, как тот сорняк»…
А ведь от них и есть всё горе,
Не вышло «хапнуть» на дурняк!
Они забыли -
Бесплатный сыр лишь в мышеловке!
Донецк не сыр!
25/08/2014
террористами, гражданами России, под
российским флагом, с временно оккупированной
бандформированиями из России суверенной
территории Украины - Донбасса на
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines.
ПРЯМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Сергей Ирза
Ты «прокололся», Путин, ты в дерьме,
В тебе весь Мир увидел террориста,
Ты со «Стрелком»* сегодня наравне,
А он прямая копия нациста!
Один портрет, коль с Гитлером сравнить,
Ему всего усов-то не хватает,
Меж вами есть всем видимая нить,
Взгляни на «Беса»**… - сходство «убивает»!
Один портрет, коль мерить по делам,
Им убивать - обычная работа,
Один вопрос: Вас мама родила?
Жаль, что не стали «жертвами аборта»!
18.07.2014
*«Стрелок» - Игорь Иванович Стрелков
(также известен как Игорь Всеволодович
Гиркин; р. 17 декабря 1970) -
один из лидеров непризнанной Донецкой
Народной Республики, в течение нескольких
месяцев возглавлял силы самообороны города
Славянска, позднее - Донецка. Полковник
ФСБ России в отставке
**«Бес» - Игорь Николаевич Безлер
(30 декабря 1965) - один из командиров
сепаратистов Донбасса. Родился 30 декабря
1965 года в Симферополе. Вырос и закончил
школу в Симферополе[4]. В 1994-1997 годах
обучался в Военной академии имени
Ф. Э. Дзержинского. Несколько лет назад он
уволен в запас из ВС России, подполковник[
На борту сбитого российскими диверсантами
и террористами над Донбассом самолёта
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур,
было 298 пассажиров из девяти стран: 154
гражданина Голландии, 43 малазийца
(включая 15 членов экипажа и двух детей),
27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди
них один ребенок), девять британцев,
четверо немцев, четверо бельгийцев,
три пассажира с Филиппин, один канадец
и один израильтянин.
рашизм=тероризм
https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2020/10/20/mh17-bezler-pt2/
рашизм=тероризм
У берегов временно оккупированного Крыма найдены трупы дельфинов с грузами на хвостах
Об этом сообщают специалисты крымского Центра реабилитации дельфинов "Беззаботное Море", передает "Прямий". По мнению специалистов, таким образом оккупанты заметают следы своей деятельности в Черном море.
"Эти дельфины - лишь некоторые из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, на Крыме. Но реалии таковы, что именно в море, вдали от глаз, находится их большинство, а все те, кого мы фиксируем выброшенными на сушу - это малая видимая часть всей проблемы ", - говорится в сообщении.
Исследования показали, что максимум 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря, потому что плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.
"Чтобы тело точно утонуло и не всплыло в ходе разложения, а значит, не было потом найдено на берегу, некоторые рыболовы топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - отметили в центре.