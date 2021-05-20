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Новости Политика Украины
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Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков

Референдум сравним со скальпелем - его эффективность зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум - такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума о статусе Донбасса.

Он подчеркнул, что не видел пока пресс-конференции Зеленского, и не будет комментировать голословно.

"Я думаю, что мы всегда, как власть должны выходить из интересов нашего государства и действовать исключительно для того, чтобы вернуть свои территории. Вы понимаете, что такое референдум? Надо понимать, какие вопросы выносятся, какие будут последствия, и что мы хотим там обсудить", - отметил спикер парламента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуацию на Донбассе могут вынести на государственный референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о возможности проведения референдума по вопросу ситуации на Донбассе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Так вы же зеленые скоты орали что в законе о референдуме все предусмотрели...механизмы...защиту...
Что жирная свинья стефанчук брехала???
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20.05.2021 20:56
+13
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 20:59
+12
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8910
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20.05.2021 21:01
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Они решили оставить нарид без рук дав ему в руки скальпель .А то и без головы. Впрочем, ее и так нет, название одно...
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20.05.2021 20:51 Ответить
це він, мабуть, про клоуна зі скальпелем Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 1438
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20.05.2021 20:59 Ответить
от твоих слов пахнет не ниже званием младшего лейтенанта фсб.
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20.05.2021 21:11 Ответить
Лейтенант. Старшой.
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20.05.2021 21:29 Ответить
а еще он похож на гранату в лапах обезьяны
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20.05.2021 20:55 Ответить
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
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20.05.2021 21:13 Ответить
Видимо какой то референдум намечается.
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20.05.2021 20:55 Ответить
Так вы же зеленые скоты орали что в законе о референдуме все предусмотрели...механизмы...защиту...
Что жирная свинья стефанчук брехала???
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20.05.2021 20:56 Ответить
Как поживают 5 вопросов призидента ???
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20.05.2021 20:56 Ответить
Агга...перебити рефереферендум про дерибан Землі??
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20.05.2021 20:57 Ответить
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 5349
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20.05.2021 20:59 Ответить
..та, ну, на! -- цэ ж попочки... ...хочу быть Президентом! -- в отставке...*)
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20.05.2021 21:02 Ответить
відсидиш , будеш. Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 3938
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20.05.2021 21:06 Ответить
Я вже... -- маю, бо приплив...*)
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20.05.2021 21:08 Ответить
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7233 Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7714
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20.05.2021 22:18 Ответить
Скальпель -- Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков
-- и в здоровое тело!
...как военный и бывший фельдшер операционного блока Киевского Института Урологии -- лично Разумкова -- предупреждаю!
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20.05.2021 20:59 Ответить
Обрезанійо??
))
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20.05.2021 21:04 Ответить
...хирургическая урология, глубже копает...*)
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20.05.2021 21:05 Ответить
Тади обрезанійо від шиї..))
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20.05.2021 21:07 Ответить
Это врачебная тайна! *)
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20.05.2021 21:11 Ответить
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8910
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20.05.2021 21:01 Ответить
А хто буде вирішувати які руці "плахія"??
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20.05.2021 21:02 Ответить
Зелені руки за Разумков м - це "харошиє". Харошіє рукі зєльоних іллюзіаністав.
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20.05.2021 21:03 Ответить
Щось я не помітив референдуму про землю, а закон про її продаж в завершальній стадії... Зате навіть з праски "володарі" печерських пагорбів виють про недоцільність вогнепальної зброї у населення країни, а спитати в громадян (референдум) навіть не думають.
Але то таке: подвійні стандарти в усьому - тактика та стратегія влади залишитися біля станка розпилу бюджету.
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20.05.2021 21:04 Ответить
Дебіл!!!! У нас населення морально деградоване. Йому рехферендум дай, то і Матір продадуть.
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20.05.2021 21:17 Ответить
І результати будуть схожими на результати недавніх виборів на Івано-Франківщині, або ж як його провести в спосію торішнього опитування президента.
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21.05.2021 06:51 Ответить
ХЕРург...
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20.05.2021 21:22 Ответить
Погані руки Зєшобли вже тримають референдум в своїх руках.
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20.05.2021 21:29 Ответить
референдум не должна власть со своими вопросами выносить ибо это их вопросы и это не прямая демократия! Прямая демократия - это когда каждый Украинец сможет на сайте прямой демократии написать петицию и она будет набирать голоса и если наберет голоса большинства Украинцев, то значит большинство Украинцев хочет жить по такому закону и по таким правилам и насобирав голоса большинства - это станет законом для всей страны. И онлайн и без бумаги нужно это делать - цифровая подпись или можно многоуровневую идентификацию сделать и каждый сможет голосовать и подавать петицию к народу и онлайн и без бумажек - это будет не стоить никаких денег. Это называется демократическая система в которой большинство народа решает по каким правилам жить. А если власть свои будет ставить вопросы, то это не демократия - это обман и узурпация власти политиками.
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20.05.2021 21:30 Ответить
не знаю подноготную и закулисную игру это доверить слепому вести других слепых через дорогу.
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20.05.2021 21:32 Ответить
Та какие плохие руки? Вы о чём ? Мудрый народ не даст себя обмануть!
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20.05.2021 21:50 Ответить
так тут еще проблема в том,что эти плохие руки и готовят закон о референдуме...под себя.
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20.05.2021 21:57 Ответить
Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков - Цензор.НЕТ 8766
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20.05.2021 22:02 Ответить
Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумко Источник: https://censor.net/ru/n3266609
Разумков об'єктивно правильно оцінив нинішню владу!
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20.05.2021 22:33 Ответить
та шо там рехверендум, власть в Украине в плохих руках, растущих с жопы. Слава "мудрому наріду"!
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20.05.2021 23:09 Ответить
Щоб ніж дістав життєрятуючу назву «скальпель»,його не тільки треба вкласти у руки хірурга,йому обов'язково треба добавити слово-анестезія.Тодуров-геніальний хірург-кардіолог,але без анестезіолога,він був би серійним вбивцею.І ще такий нюанс-без голки з ниткою,скальпель,знову ж таки,залишається простим тесаком,тільки меншим за розміром.Ось,розрізав професійно,а зашити забувся.І толку з того скальпеля,якщо після нього-гангрена або перитоніт.Якщо для Розумкова операція-це тільки скальпель у правильних руках,то я Вам скажу,Разумков є досить таки примітивною людиною.Скальпель-це крайність,коли вже все решта не допомагає,але це не означає,що скальпель-панацея!Держава Україна дожилася до того,що їй є прописано оперативне втручання?Можна,почути діагноз?Бо як на мене,всі проблеми держави Україна є у тому,що вона давно не приймала «антигельмінтні»препарати.
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21.05.2021 00:46 Ответить
Давно пора провести референдуми з ключових питань.
Якби раніше проводили референдуми, а не вирішували питання "диким способом" то і Крим з Донбасом нині були б у складі України.
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21.05.2021 05:41 Ответить
Досвід 2019 року вказує, що наш "мудрий нарід" проголосує так, як підкаже телевізор.
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21.05.2021 06:54 Ответить
Как раз то, что нужно для манипулирования нашим зеленым быдлом, и принятия "нужных" решений. Хлеба и зрелищ. Ура!
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21.05.2021 12:49 Ответить
 
 