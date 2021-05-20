Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Референдум сравним со скальпелем - его эффективность зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум - такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума о статусе Донбасса.
Он подчеркнул, что не видел пока пресс-конференции Зеленского, и не будет комментировать голословно.
"Я думаю, что мы всегда, как власть должны выходить из интересов нашего государства и действовать исключительно для того, чтобы вернуть свои территории. Вы понимаете, что такое референдум? Надо понимать, какие вопросы выносятся, какие будут последствия, и что мы хотим там обсудить", - отметил спикер парламента.
Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о возможности проведения референдума по вопросу ситуации на Донбассе.
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Что жирная свинья стефанчук брехала???
-- и в здоровое тело!
...как военный и бывший фельдшер операционного блока Киевского Института Урологии -- лично Разумкова -- предупреждаю!
))
Але то таке: подвійні стандарти в усьому - тактика та стратегія влади залишитися біля станка розпилу бюджету.
Разумков об'єктивно правильно оцінив нинішню владу!
Якби раніше проводили референдуми, а не вирішували питання "диким способом" то і Крим з Донбасом нині були б у складі України.