Референдум сравним со скальпелем. Важно, чтобы он не попал в плохие руки, - Разумков

Референдум сравним со скальпелем - его эффективность зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум - такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем - в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки",- сказал Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума о статусе Донбасса.

Он подчеркнул, что не видел пока пресс-конференции Зеленского, и не будет комментировать голословно.

"Я думаю, что мы всегда, как власть должны выходить из интересов нашего государства и действовать исключительно для того, чтобы вернуть свои территории. Вы понимаете, что такое референдум? Надо понимать, какие вопросы выносятся, какие будут последствия, и что мы хотим там обсудить", - отметил спикер парламента.

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Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о возможности проведения референдума по вопросу ситуации на Донбассе.