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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) пытки (758) ФСБ (1860) Есипенко (41)

Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток

Арестованный ФСБ в оккупированном Крыму журналист Владислава Есипенко передал из Стмферопольского СИЗО письмо, в котором рассказал о деталях своего задержания и пытках при допросах.

Цензор.НЕТ приводит текст письма, которое опубликовал ресурс Крым.Реалии.

"Это случилось на следующий день после того, как я снимал акцию возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. 10 марта ехал с Южного берега в Симферополь, и после села Перевального меня остановил палочкой сотрудник ГАИ/ГИБДД. Далее подъехали сотрудники ФСБ, положили на землю. Потом подняли, начали обыск авто. Я возмущался. Говорил, что ФСБ "топорно" работает, что и у них будет черная полоса… Но, увидев подброшенную гранату в салоне, понял, что черная полоса, кажется, началась у меня. И она явно может затянуться.

Меня принуждали подписывать протоколы обыска. Я отказывался, на что сотрудник ФСБ в балаклаве (видимо, старший) заявил, что сейчас мы поедем в другое место, где я подпишу все, о чем он скажет: "И не таких раскалывали".

Меня посадили в бус, надели черные очки и наушники (ничего не вижу, ничего не слышу). В полной неизвестности ехали примерно час. В какой-то момент удалось приподнять очки, и я увидел дорожный знак: "Севастополь – 46 км". Через минут десять остановились. Понял, что приехали в Бахчисарай. Завели в подвал здания и молча начали раздевать.

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Сопротивлялся. Но поскольку их было четверо, а я в наручниках, не помогло. Повалили на пол, надели на уши провода с петлями и включили ток. Боль была невыносимой. На мои крики никто не обращал внимания. Ребята работали слаженно и без эмоций.

В паузах между пытками задавали вопросы: "Цель приезда в Крым", "Мы знаем, что ты журналист, но расскажи нам о заданиях от спецслужб Украины", "Когда ты был завербован?", "Что и где снимал в Крыму?", "Что ты знаешь о полковнике Кравчуке?" Также говорили, что у меня есть опыт ухода от слежки, поскольку я часто ускорялся и тормозил во время езды на авто. То есть "умением уходить от слежки" намекали на мою шпионскую сущность. Я ездил по навигации! – отвечаю. – И, естественно, ускорялся и притормаживал, когда видел по навигации радар.

Если ответ на какой-то из вопросов их не устраивал, опять надевали провода и пускали ток. В какой-то момент я понял, что боль можно перетерпеть, а поскольку мои крики стали слабее, эфэсбэшники, видимо, профессионалы, оценив обстановку, увеличили силу тока, и боль стала опять невыносимой.

Язык потрескался и начал кровить. Может, из-за разрядов тока, а может, из-за того, что во время криков я его сильно прикусывал. Когда начал выплевывать кровь, сотрудники ФСБ "заботливо" принесли воды и даже сводили в туалет.

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Один из "добрых" эфэсбэшников, спросив, сколько я зарабатываю на своих сюжетах, сказал, что "в России тебе платили бы в 10 раз больше". Далее "добрый" сказал, что я с ними "не совсем искренен", и поэтому нужно принять стойку "упор лежа" и отжиматься, а если устану и остановлюсь, то меня будут избивать ногами. Устал я достаточно быстро. Получил удары по корпусу и в пах.

"Добрый" во время экзекуций потребовал, чтобы я кричал "Слава Украине!" В ответ я кричал "В натуре героям слава!" (использовал их тюремный сленг, чтобы им было понятнее). Затем опять был допрос. Этот же "добрый" предложил выбрать мне самому способ пытки: ток или отжимания. Я выбрал отжимания, но меня снова начали пытать током. Только теперь примотали скотчем к стулу.

В один из сильных разрядов тока от боли я вскочил, разорвав держащий меня скотч, и сорвав черную маску с лица, увидел, что я в подвале без окон. В нем же находились пятеро эфэсбэшников в балаклавах. А пытали меня с помощью прибора, похожего на армейский полевой телефон. Меня сбили с ног и снова зафиксировали на стуле скотчем, продолжив допрос. Через некоторое время в подвал спустилась женщина (видимо, тоже сотрудник ФСБ) и, надев датчики мне на пальцы, начала проверять на детекторе лжи. Мне опять задавали одни и те же вопросы. После полиграфа в подвале я подписывал какие-то бумаги, на камеру говорил, что "шпион" и что выполнял задания СБУ", - рассказал в всоем письме Есипенко.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
кацапо- фашизм...- нехай подае в гаагу...
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20.05.2021 21:24
+7
когда у кацапов будет горе, нужно помнить что хороших расеян попросту нет......
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20.05.2021 21:31
+4
Москалику, неглупые пишеться разом! От ти глупий...
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20.05.2021 22:19
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кацапо- фашизм...- нехай подае в гаагу...
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20.05.2021 21:24 Ответить
когда у кацапов будет горе, нужно помнить что хороших расеян попросту нет......
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20.05.2021 21:31 Ответить
Бурная фантазия,для основной мвссы 70+% олухов прокатит
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20.05.2021 21:31 Ответить
что, гебчонок, на смереку хочешь?
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11.07.2021 20:54 Ответить
До одного места,эта гага!
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20.05.2021 21:35 Ответить
А доводятся ли эти случаи человеколюбия и верховенства права евродепутатам в их ассамблее, или хотя бы привлекают зарубежных журналистов для освещения в западной прессе ?
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20.05.2021 21:52 Ответить
Там не глупые люди,художественной литературе не верят
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20.05.2021 21:54 Ответить
Москалику, неглупые пишеться разом! От ти глупий...
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20.05.2021 22:19 Ответить
ваняев, ефрейтор, ты тупее своих самых тупых сослуживцев. иди, ширнись. засрала все каменты гебешным нытьем
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11.07.2021 20:55 Ответить
Когда это касается западной прессы , то да . Сейчас все видать заняты ближневостоком ( . .
Письмо Есипенко нужно максимально распространить в Инете и перевести на все языки Евросоюза .
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20.05.2021 22:14 Ответить
Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток - Цензор.НЕТ 2000 Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток - Цензор.НЕТ 8222
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20.05.2021 21:53 Ответить
знают все, и взрослые и дети,
что, рашизм - шагает по планете Арестованный в оккупированном Крыму журналист Есипенко рассказал о пытках ФСБ: Надели на уши провода с петлями и включили ток - Цензор.НЕТ 6475
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20.05.2021 21:57 Ответить
Зачем туда ехал ? . В крыму есть Украинские патриоты , каждый день пишут о " прелестях " жизни без биндер и настроениях местных коллаборантов . Теперь конечно , нужно вытягивать хлопца из застенков руSSкого мира ... .
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20.05.2021 22:00 Ответить
Скорей всего по заданию спецслужб ехал.
Простой журналист в Крым не сунется.
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20.05.2021 22:08 Ответить
Why are you hiding behind the US flag?
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20.05.2021 22:17 Ответить
This is a stupid Russian resident of Muhosransk with the rank of corporal
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11.07.2021 20:56 Ответить
пока весь мир боролся с фашизмом, Рашка старательно конспектировала и при *********** превзошла своих учителей
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20.05.2021 22:26 Ответить
Братья говорите?Это кацапофашискую падаль только земля исправить.
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20.05.2021 22:50 Ответить
Заарештований в окупованому Криму журналіст Єсипенко розповів про тортури ФСБ: Надягли на вуха дроти з петлями і пустили струм - Цензор.НЕТ 7914.
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20.05.2021 23:45 Ответить
Таке враження, що ФСБ має бути визнана злочинною організацією. А відносно кожного, хто там служив, треба проводити окреме розслідування, щоб встановити, чи не брав участь у злочинах проти людяності.
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20.05.2021 23:55 Ответить
ка с СС и Гестапо. суд, виселица. патроны на гебешную срань не переводить
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11.07.2021 20:57 Ответить
когда отсидит- нехай щастыть по-новой (30 лет - ума нет..- и по тексту..)
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21.05.2021 00:18 Ответить
Фашисты путинские
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21.05.2021 10:19 Ответить
 
 