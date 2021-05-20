ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре при условии выполнения страной "домашнего задания".
Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО заявила вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Во время встречи ... мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.
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+5 Олександр Олійник 4609ce3b
показать весь комментарий20.05.2021 21:41
+4 Super Gut
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+3 Evgeny N
показать весь комментарий20.05.2021 21:53
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Пишите по русски, в крайнем случае по украински.
Поддерживают и помогают тому, кто действует и борется, а не трындит и сдается.
За рубежом тоже не дураки сидят.
Этот ЗЕленый мудель уже явно сошел с орбиты США. И особой поддержки при нем уже не будет, как это было при Яныке.
Будет кризис и смена власти, как это было при Яныке. И отсутствие поддержки этот процесс ускоряет. Потом надо будет только поднести спичку.
А уж кого сейчас видят в США с головой ЗЕ в руках - это вопрос.
Мимо проплывай.
Ещё вопросы будут?
Бухой наверное
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/
«Киндер, кюхе, кирхе» ... *)
США уже показали уровень сотрудничества, на который может расчитывать ЗЕ-режим.
Блинкен не зря приезжал.
Бо с нынешними ватными говнюками США сотрудничать не будет.
не взлетит новый бунт
Иногда достаточно одного боевого батальона, а не сотен тысяч мирняка.
Ну как жешь? Шош жешь? Ничего жешь не поделаешь...
Нада выделять!
Бо поиздержаться украинские депутаты за период багамских летних отпусков...