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ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина

Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре при условии выполнения страной "домашнего задания".

Об этом в четверг в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО заявила вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Во время встречи ... мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ для выделения транша ожидает от Украины больше прогресса

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
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20.05.2021 21:41
+4
Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
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20.05.2021 21:46
+3
Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
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20.05.2021 21:53
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В связи со скорым завершением сп2 бабла понадобится в 2 раза больше. Надо это донести до наших международных партнёров
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20.05.2021 21:39 Ответить
Why do you think so?
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20.05.2021 21:44 Ответить
Потому что к этому все идёт постепенно. Посмотрите как россия четко сняла с баланса прибалтийские страны из за транзита. Если США и ЕС хотят видеть и далее сегодняшнюю Украину, то пусть раскошеливаются по серьезному.К сожалению Украина сама просуществовать уже не сможет.
Пишите по русски, в крайнем случае по украински.
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20.05.2021 21:51 Ответить
Пока чтио США и ЕС видят, что Украина сама данрадирует и потокает Роисе.

Поддерживают и помогают тому, кто действует и борется, а не трындит и сдается.
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20.05.2021 21:56 Ответить
Потому что Украина неоднородна и все это понимают.
За рубежом тоже не дураки сидят.
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20.05.2021 21:59 Ответить
Именно. И поэтому есть из чего выбирать.

Этот ЗЕленый мудель уже явно сошел с орбиты США. И особой поддержки при нем уже не будет, как это было при Яныке.

Будет кризис и смена власти, как это было при Яныке. И отсутствие поддержки этот процесс ускоряет. Потом надо будет только поднести спичку.
А уж кого сейчас видят в США с головой ЗЕ в руках - это вопрос.
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20.05.2021 23:04 Ответить
а ты лошара троллевая по аглицки не научилось спикать? только флаг с аквафреша сменить сумело?
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20.05.2021 22:06 Ответить
Такого как ты это не должно касаться.
Мимо проплывай.
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20.05.2021 22:10 Ответить
Ты шо английский не знаешь?😂😂😂
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20.05.2021 22:28 Ответить
Знаю прекрасно, но при общении с вами он не нужен.
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20.05.2021 22:30 Ответить
Це чому так?😂😂😂
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20.05.2021 22:32 Ответить
Потому что я устала от него. Это неродной язык.
Ещё вопросы будут?
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20.05.2021 22:34 Ответить
Заблудился?😂😂😂
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20.05.2021 22:36 Ответить
Не в курсе, может ты и заблудился.
Бухой наверное
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20.05.2021 22:42 Ответить
Тебе вроде про Читу вопрос задавали?😂
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20.05.2021 23:10 Ответить
Прошу Євро Союз не виділяти ніяких коштів, нехай вчаться жити на свої, зароблені і зібрані в Україні
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20.05.2021 21:41 Ответить
ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4852 Алілуйя! Ще більш з*явиться коштовних авто та імєній!
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20.05.2021 21:43 Ответить
Компания «АвтоКрАЗ» заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники «КрАЗ» и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии Соединенных Штатов Америки (США)
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/
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20.05.2021 21:45 Ответить
Если посчитать, что только один ахметов нагрелся за прошлый год на 5 млрд долл, то у меня логичный вопрос: а накуя брать в долг, если можно просто не воровать и не давать воровать олигархам?!
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20.05.2021 21:46 Ответить
И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу ", - сказала Стефанишина.

«Киндер, кюхе, кирхе» ... *)
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20.05.2021 21:47 Ответить
не смотря на то что в Украине гуляет 34 ярда евро в год, они дают денег. наверное им это очень выгодно или задумали что то. ну не может даже брат брату дать 1000 гривен если знает что тот каждий день откуда то берет, у кого то одалживает, не возвращает и пропивает по 3000 тис
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20.05.2021 21:48 Ответить
Уй вам теперь выделят.

США уже показали уровень сотрудничества, на который может расчитывать ЗЕ-режим.

Блинкен не зря приезжал.
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20.05.2021 21:53 Ответить
Це той "другий транш", який повинен був надійти наприкінці 2019-го? чи той, який обіцяли у березні, травні, вересні, грудні 2020-го? А може той, що повинен був надійти на початку цього року? Який це "други транш"?
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20.05.2021 21:53 Ответить
Будет очередное очковтирательство, а потом дуэт зеленский-ермак, со скорбными рожами, будут рассказывать что они на 200% выполнили требования, а ЕС отказал в кредите...
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20.05.2021 21:58 Ответить
Я думаю, что Нуланд уже получила распоряжение готовить печеньки для силовой смены ЗЕбанариев.

Бо с нынешними ватными говнюками США сотрудничать не будет.
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20.05.2021 22:01 Ответить
чот я сомневаюсь за силовую, овощ конкретно расслабился и допустил слишком много вольницы, а сейчас что ? большую часть активистов утилизировали в боях с сепаратистами, так что столько любителей погорячее собрать будет сложно, любое крупное сборище тут же обвинят в связях с кремлем и рассуют по вагонзакам, хотя на армию по прежнему кладут финансовый болт - внутренние войска содержат неплохо
не взлетит новый бунт
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20.05.2021 22:09 Ответить
Было бы желание.

Иногда достаточно одного боевого батальона, а не сотен тысяч мирняка.
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20.05.2021 22:59 Ответить
ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 2225 ти вже отримав свою пайку?
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20.05.2021 22:33 Ответить
Казав пан кожух дам...
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20.05.2021 22:01 Ответить
Навіщо питаеться в задачі.
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20.05.2021 22:07 Ответить
Какие вопросики и примерчики в "домашнем задании"? Чьего интереса в нём больше: народа Украины, олигархов или иностранных "наблюдательных рад"?
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20.05.2021 22:08 Ответить
пришло время платити комуналку на канарах в іспаніі в криму ***** взноси..за своіж не будуть.
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20.05.2021 22:31 Ответить
неа, не может.
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20.05.2021 22:33 Ответить
Ключове у сказано у Стефанишиною - "может". Але, я так розумію, поки що "нє хочєт". І не факт, що оте "поки що" щезне до вересня. Навпаки - ваші чудні діяння, які не лише не припиняються,, а й нарос ають всупереч здоровому глузду дають відсотків 80, що залишиться голе "можєт, но нє хочєт".
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20.05.2021 22:44 Ответить
" ЕС может выделить Украине второй транш на € 600 млн в сентябре..."
Ну как жешь? Шош жешь? Ничего жешь не поделаешь...

Нада выделять!

Бо поиздержаться украинские депутаты за период багамских летних отпусков... ЄС може виділити Україні другий транш на €600 млн у вересні, - віцепрем'єр Стефанішина - Цензор.НЕТ 4980
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21.05.2021 05:02 Ответить
На що надіються? Ще ж торік було сказано, що ЄС не банкомат!
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21.05.2021 06:45 Ответить
 
 