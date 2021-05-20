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Новости Политика Украины
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СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков

Служба безопасности Украины не предоставила Верховной Раде доказательств, почему Андрей Аксенов не может быть народным депутатом.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я, как всегда, буду исходить из буквы закона, не из духа даже, а из буквы закона, потому что дух закона у нас иногда меняется в зависимости от того, куда ветер дует. А буква закона четко закреплена в законодательстве Украины... Он (Андрей Аксенов - ред.) был допущен к выборам, Центральная избирательная комиссия признала его победителем на выборах и направила соответствующие документы в Верховную Раду Украины. Служба безопасности не предоставила каких-либо аргументов, почему этот человек не может быть народным депутатом. У меня, как у руководителя Верховной Рады, нет оснований делать что-то иное для того, чтобы народный депутат не принес свою присягу", - пояснил Разумков.

По словам председателя ВР, "если будет доказано, что он действует против интересов Украины, нарушает украинское законодательство, тем более даже сейчас или в прошлом, сотрудничает или сотрудничал со структурами или людьми, действующими вопреки интересам Украины, то вы знаете как это происходит - подозрение, сейчас нет депутатской неприкосновенности, украинский суд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады. ФОТО

"Да, я понимаю, что нам надо доводить до конца реформу и Генеральной прокуратуры, и судов, но другого варианта нет. Я не суд, я точно не могу судить. Я могу выражать свою позицию", - отметил Разумков.

Напоминаем, Андрей Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.

28 марта  2021 г  на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) Аксенов избран народным депутатом Украины.

Читайте: Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
филиал фсб
без комментариев
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20.05.2021 22:29
+8
31.03.2021

Баканов подтвердил, что СБУ знает о российском паспорте победившего на довыборах в Раду Аксенова.

Об этом заявил 30 марта глава СБУ Иван Баканов во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Народные депутаты задали ему вопрос, почему не возбуждено уголовное дело против Аксенова и как он был допущен до выборов в парламент.
"Аксенов. Все работают с Аксеновым. Не переживайте", - коротко ответил Баканов.

https://plus.obozrevatel.com/crime/bakanov-podtverdil-chto-sbu-znaet-o-rossijskom-pasporte-pobedivshego-na-**********-v-radu-aksenova.htm
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20.05.2021 22:13
+7
организатор референдума за ДНр в Доброполье, сепар стал депутатом Верховной Раде. СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков - Цензор.НЕТ 7224
в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео.

Депутат Рады с российским паспортом: кто такой Аксенов и при чем здесь Ахметов

читать тут -- https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/

СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков - Цензор.НЕТ 1768
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21.05.2021 01:52
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смотрим в Ротердам ща там скрепы выступают ..дайте им победу в Ротердаме ..плиз
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20.05.2021 22:08 Ответить
31.03.2021

Баканов подтвердил, что СБУ знает о российском паспорте победившего на довыборах в Раду Аксенова.

Об этом заявил 30 марта глава СБУ Иван Баканов во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Народные депутаты задали ему вопрос, почему не возбуждено уголовное дело против Аксенова и как он был допущен до выборов в парламент.
"Аксенов. Все работают с Аксеновым. Не переживайте", - коротко ответил Баканов.

https://plus.obozrevatel.com/crime/bakanov-podtverdil-chto-sbu-znaet-o-rossijskom-pasporte-pobedivshego-na-**********-v-radu-aksenova.htm
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20.05.2021 22:13 Ответить
а был ли мальчик ?
пусть сбу проспит заход гражданей рфы в ВР ..типа счёт в ВР 300-40 в нашу пользу ?
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20.05.2021 22:19 Ответить
Разумков: "Я, как всегда, буду исходить из буквы закона, не из духа даже, а из буквы закона, потому что дух закона у нас иногда меняется в зависимости от того, куда ветер дует.

...все кругом в говне -- а я в белом!
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20.05.2021 22:14 Ответить
Жодній, поважаючий себе країні, не потрібні спец служби, що діють в межах закону. Щоб діяти в межах закону достатньо звичайних ментів.
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20.05.2021 22:56 Ответить
филиал фсб
без комментариев
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20.05.2021 22:29 Ответить
Разкмков себе готує на місце "найвеличнішого",тому,це скоріш мессенж "виборцям Зе",які все більш розчаровуються в своєму "кумирі".
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20.05.2021 22:35 Ответить
Так он там один с мозгами остался а не с видосиками и ток-токами в голове.. СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков - Цензор.НЕТ 5053
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20.05.2021 22:45 Ответить
Для Петрова и Боширова , поход в Печерську Лавру как киоск по сигареты сходить
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20.05.2021 22:52 Ответить
Тупой Янукович убегал...От кого? Для чего? Все на местах. Идиот.
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20.05.2021 22:58 Ответить
Вчора СБУ казало, що є, але то було вчора! Сьогодні не каже, значить немає. А, якщо скаже завтра, що є, то ми почнемо процедуру... якусь....
https://plus.obozrevatel.com/crime/bakanov-podtverdil-chto-sbu-znaet-o-rossijskom-pasporte-pobedivshego-na-**********-v-radu-aksenova.htm
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20.05.2021 23:00 Ответить
уявляю якою буде ВР якщо Донбас повернуть.. російська дума позаздрить..
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20.05.2021 23:21 Ответить
ЗЕленое СБУ не стало доказывать ЗЕленому главе ВР, что Аксенов сепар.
ЗЕленая часть ВР не стала расследовать госизмену ЗЕленого ОП по делу "ванеровцев".
ЗЕленое СБУ не стало расследовать бизнес ЗЕ на Роисе.
ЗЕленая часть ВР назначила в следственную комиссию соратника Януковича и сепаратиста из ОПЗЖ.

Странно... Неужели ЗЕ и СН колаборанты и предатели?
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21.05.2021 00:56 Ответить
организатор референдума за ДНр в Доброполье, сепар стал депутатом Верховной Раде. СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков - Цензор.НЕТ 7224
в 2014-м Аксенов организовывал "референдум "ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым главой. "На YouTube сих пор можно найти эпическое видео.

Депутат Рады с российским паспортом: кто такой Аксенов и при чем здесь Ахметов

читать тут -- https://bykvu.com/ru/mysli/deputat-rady-z-rosiiskym-pasportom-khto-takyi-aksonov-i-do-choho-tut-akhmetov/

СБУ не предоставила аргументов, что Аксенов не может быть народным депутатом, - Разумков - Цензор.НЕТ 1768
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21.05.2021 01:52 Ответить
Разумков - гнида ши ддовская, а похож на "правильного" инспектора Знаменского.
Ещё и лыбится, "государственник" недоделанный.
Чикатило тоже прошёл бы в депутаты.
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21.05.2021 06:27 Ответить
вы разберитесь - одни говорят, что он гражданин россии, другие, что у него нет паспорта, значит он не гражданин рейха. А какой посыл разумкова, СБУ не прислало доказательств что этот прищ противоправно стал депутатом. Так он гражданин россии или нет ?. Иван лейтенанант стоял перед дилеммой -признать гражданство-тюрма в рейхе за преследование гражданина России, так же и Разумков. Разумков и Иван кипу ведь не оденут.
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21.05.2021 06:57 Ответить
кончилось сбу
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21.05.2021 10:26 Ответить
значит с СБУ не все в порядке
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21.05.2021 11:46 Ответить
А как же: "Позвонить Баканову по поводу этого черта" ?
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21.05.2021 12:51 Ответить
С такими тэнденциями скоро в ВР выберут жирика, милованова и поклонскую....
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21.05.2021 13:35 Ответить
 
 