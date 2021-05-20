Назначение 3 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Работа ВР 20 мая 2021 года характеризовалась назначением трех министров, Днем вышиванки, а также поиском "тостов и романсов для застолья".
День работы Верховной рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к депутатам
Кандидаты на должности министров - Алексей Любченко и Александр Кубраков
День вышиванки в ВР
Александр Кубраков принимат поздравления после назначения на пост министра инфрастурктуры
Новый министр экономичекого развития - Алексей Любченко
Диалог Любченко с нардепом из ОПЗЖ Нимченко
Общение премьера с депутатами
Депутаты из фракции "Голос"
Диалог спикера Разумкова с коллегой
Фракция "Евросолидарности"
Александр Пономарев ищет застольные песни и романсы
Депутатские диалоги
Фракция "Батькивщины"
Президиум Рады
Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый" :Так быстро все получается, что даже страшновато, руки ноги дрожат. Рыба сама идет, я не могу поверить. Боюсь только.твои советы нужны и обязательно напиши, что я делаю не так. И еще чего ты хочешь и я смогу все. Давай думай".
Фото - Цензор.НЕТ
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Разве может ВР возглавлять человек , не уважающий украинские праздники ?
Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала.
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
Шахов - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Буся!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Буся, кыш!"
На фото - " Я иБуся..." (с)
Даже вже дрочили (Кива) !
Остаёцца токо высраться на трибуне и устроить свинг...
А ось ліжка, не заважало би, також і жопезешнікам!
Что алиса имела ввиду?
В национальный праздник часть совсем без вышиванки.
Большая часть не в украинских вышиванках!