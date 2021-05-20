РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15090 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
24 290 37
ВР (28721) Пономарев Александр (45) Шахов_Сергей (109)

Назначение 3 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа ВР 20 мая 2021 года характеризовалась назначением трех министров, Днем вышиванки, а также поиском "тостов и романсов для застолья".

День работы Верховной рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 01

Премьер-министр Денис Шмыгаль пришел к депутатам

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 02
Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 03

Кандидаты на должности министров - Алексей Любченко и Александр Кубраков

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 04

День вышиванки в ВР 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 05

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 06

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 07

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 08

Александр Кубраков принимат поздравления после назначения на пост министра инфрастурктуры

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 09
Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 10

Новый министр экономичекого развития - Алексей Любченко 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 11

Диалог Любченко с нардепом из ОПЗЖ Нимченко 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 12

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 13

Общение премьера с депутатами

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 14

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 15

Депутаты из фракции  "Голос"

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 16

Диалог спикера Разумкова с коллегой

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 17

Фракция "Евросолидарности"


Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 18

Александр Пономарев ищет застольные песни и романсы


Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 19

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 20

Депутатские диалоги

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 21

Фракция "Батькивщины"

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 22

Президиум Рады 

Назначение 3 министров, тосты и романсы для застолья от Пономарева и переписка Шахова с Бусей: Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все, - день работы ВР 20 мая 23

Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый" :Так быстро все получается, что даже страшновато, руки ноги дрожат. Рыба сама идет, я не могу поверить. Боюсь только.твои советы нужны и обязательно напиши, что я делаю не так. И еще чего ты хочешь и я смогу все. Давай думай".

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
"Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
показать весь комментарий
20.05.2021 22:32
+14
шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
показать весь комментарий
20.05.2021 22:26
+12
Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
показать весь комментарий
20.05.2021 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шнобели у назначенцев правильные, зачетные...
показать весь комментарий
20.05.2021 22:25 Ответить
Зленский заказал в КБ Антонова 3 самолёта для МО ..Значит будет всё-таки бомбить
показать весь комментарий
20.05.2021 22:26 Ответить
только платить за них ни зе! ни МО не собираются. ГП "Антонов" было приказано взять кредит в Укрэксимбанке - так что скоро беня и Антонов "приватизирует". Такие площади "гуляют"...
показать весь комментарий
20.05.2021 23:03 Ответить
шо там шахов в мутной воде рыбачит? Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 406
показать весь комментарий
20.05.2021 22:26 Ответить
очень крупную щуку. будет и сам жарить ещё и людям останется ))
показать весь комментарий
20.05.2021 23:18 Ответить
Бабло само идет, я не могу поверить, что даже страшновато, руки ноги дрожат - не унесу в могилу.
показать весь комментарий
20.05.2021 22:27 Ответить
Бусик хочет гусик. Вот и все. Что непонятного?
показать весь комментарий
20.05.2021 22:30 Ответить
баблусик
показать весь комментарий
21.05.2021 12:35 Ответить
А ПОЧЕМУ РОЗУМКОВ НЕ В ВЫШИВАНКЕ ?

Разве может ВР возглавлять человек , не уважающий украинские праздники ?
показать весь комментарий
20.05.2021 22:30 Ответить
Яка зРада ,такий і очільник !!! Нема в Україні української влади,ні законодавчої, ні виконавчої !!!)))
показать весь комментарий
20.05.2021 22:38 Ответить
Він мріяв вдягнути косоворотку. Але знав, що йому це так з рук не зійде, як Зеленському.
показать весь комментарий
20.05.2021 22:39 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
20.05.2021 22:39 Ответить
и зеля и разумков антиукраинские твари
показать весь комментарий
20.05.2021 23:57 Ответить
Главное- что не Порошенко!!!!! А теперь поздно вопросы задавать.
показать весь комментарий
20.05.2021 23:30 Ответить
"Переписка нардепа Шахова с абонентом "Буся новый".

Смотри, Шахов, чтобы абонент "Буся старый" тебе фаберже не оторвала. Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 8631
показать весь комментарий
20.05.2021 22:32 Ответить
а может быть и ОТОРВАЛ Назначение 2 министров, "тосты и романсы для застолья" от Пономарева и переписка Шахова с "Бусей": "Руки ноги дрожат. Напиши чего ты хочешь. Смогу все", - день работы ВР 20 мая - Цензор.НЕТ 5811
показать весь комментарий
20.05.2021 22:36 Ответить
козлина. надеюсь "Буся" это его йо парь Ашот и жарит этого Шахова так,аж ноги у него подкашиваются.
показать весь комментарий
21.05.2021 15:57 Ответить
Хто проігнорував День вишиванки ????
показать весь комментарий
20.05.2021 22:38 Ответить
Эх «работнички». Вспомнился анекдот:
Вечер. Киев. Пожарная часть.
Заходит начальник смены и говорит:
- Так, хлопці, горить ВР. Збираємося повільно.......(с)
показать весь комментарий
20.05.2021 22:39 Ответить
Картина « Рада в огне» будет актуальна всегда
показать весь комментарий
20.05.2021 23:06 Ответить
кроме главгундоса никто не додумался косоворотку напялить Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
20.05.2021 23:17 Ответить
"Шахов стоит по пояс в воде с удочкой. К нему ломится по камышам другой депутат.
Шахов - второму (шепотом):
- Ш-ш-ш, тс-с-с, тихо, ты!!!
- Чего?
- Буся!
- Что, клюет?!
- Да нет, сосет!!!
- А можно мне попробывать?
- Буся, кыш!"
показать весь комментарий
20.05.2021 23:21 Ответить
это Вы сами такие вдохновенные стихи пишите? сразу вижу Бусю, как отталкивается ногами от илистого дны и переплывает....
показать весь комментарий
21.05.2021 12:38 Ответить
Рада Шапито
показать весь комментарий
20.05.2021 23:47 Ответить
Ротація міністрів в уряді України.Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 8007.
показать весь комментарий
20.05.2021 23:48 Ответить
Всем зЕлёненьким, "зелёненьких" хочется! Капусту рубают, по очереди!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:34 Ответить
Как у "Дизелей" ... Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 8657
На фото - " Я иБуся..." (с) Призначення 3 міністрів, "тости і романси для застілля" від Пономарьова і листування Шахова з "Бусею": "Руки ноги тремтять. Напиши чого ти хочеш. Зможу все", - день роботи ВР 20 травня - Цензор.НЕТ 50
показать весь комментарий
21.05.2021 00:27 Ответить
и шо токо не делают в отой Раде!
Даже вже дрочили (Кива) !
Остаёцца токо высраться на трибуне и устроить свинг...
показать весь комментарий
21.05.2021 04:53 Ответить
Судячи по де яким фото зЕлохів, свинг вже давно норма...
А ось ліжка, не заважало би, також і жопезешнікам!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:53 Ответить
а что такое свинг?? это со свинками?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:41 Ответить
Со свинками ЧТО ?
Что алиса имела ввиду?
показать весь комментарий
21.05.2021 14:17 Ответить
Буся и Пуся... 😂😂😂 Какого лайна только нет в ВР....
показать весь комментарий
21.05.2021 06:49 Ответить
Свора паршивых ублюдков.
показать весь комментарий
21.05.2021 06:52 Ответить
Как я понимаю, анал уже не табу?
показать весь комментарий
21.05.2021 09:03 Ответить
И это верховная власть?
В национальный праздник часть совсем без вышиванки.
Большая часть не в украинских вышиванках!
показать весь комментарий
21.05.2021 09:50 Ответить
Выделить всем премии за непосильный умственный труд!
показать весь комментарий
21.05.2021 12:56 Ответить
 
 